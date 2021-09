Newtonin kuvat olisivat ansainneet parempaa käsittelyä ja esimerkiksi taidehistoriallista näkökulmaa alastonkuviin.

Helmut Newton (1920–2004) muistetaan provokatiivisista muotikuvistaan, joissa poseeraa täysin tai lähes alastomia naisia. Kuvia nähtiin muun muassa Vogue-lehden sivuilla.

Newton käytti kuvissaan ammattimalleja – nuoria, alaikäisiäkin – joiden täydellisiä vartaloita hän sai asetella kuin muovailuvahaa.

Hänellä oli myös tähtimalleja kuten Grace Jones ja Isabella Rossellini. He molemmat esiintyvät Newtonin henkilökuvassa.

Dokumentti on viime vuodelta, ja näin #metoon jälkeen se on hämmentävää katsottavaa. Ohjaaja Gero von Bohm ei anna piiruakaan periksi, että joku analysoisi Newtonin kuvia kriittisemmästä näkökulmasta. Mukana on vain vanha video tv-ohjelmasta, jossa Susan Sontag kutsuu Newtonin kuvia naisvihamielisiksi, ja sekin jätetään omaan arvoonsa.

Haastateltavina on ainoastaan Newtonin malleja, eikä heillä ole pahaa sanottavaa miehestä, joka nosti heitä urallaan. Se tekee katsomisesta paikoin kiusallista. Grace Jones hihittelee, Isabella Rossellini kiemurtelee analyysissaan. Suomalainen Arja Töyryläkin liittyy ylistäjiin ja tulee kertoneeksi, että Newton kunnioitti mallejaan, ”toisin kuin muut”.

Newtonin kuvat olisivat ansainneet parempaa käsittelyä ja esimerkiksi taidehistoriallista näkökulmaa alastonkuviin. Newtonin puolustaminen on yhdentekevää, sen sijaan kiinnostavaa on koko kulttuuri, jonka piirissä Newton piti itseään radikaalina, omien sanojensa mukaan ”ammattitirkistelijänä”.

Mitä rajoja hänen kuvansa oikeastaan rikkoivat?

Helmut Newton: Naisten kuvaaja, Teema klo 21.00 ja Yle Areena.