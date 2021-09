Menestyskirjailijan romaaniin perustuva trilleri SAS: Rise of the Black on uskomatonta soopaa

Netflix siirsi syrjään menestyskirjailijan romaanin nimen, jotta löperö filmatisointi ei sekoittuisi palvelun tulevaan suurtuotantoon.

Toiminta

SAS: Rise of the Black Swan ★

USA 2021

Netflix (K16)

Andy McNabin (eli Steven Mitchellin) romaaniin SAS: Red Notice (2012) perustuva toimintaelokuva tehtiin alkuperäisteoksen nimiseksi, mutta nyt se onkin Netflixissä nimeltään SAS: Rise of the Black Swan (2021).

Miksi vaihdos? Netflixin ohjelmistoon on 12. marraskuuta tulossa sen suursatsaus, vähintään 160 miljoonan dollarin toimintakomedia Red Notice. Siinä pääosia näyttelevät Dwayne Johnson, Gal Gadot ja Ryan Reynolds.

Sekaannusta on hyvä välttää myös siksi, että kanaalitunnelin panttivankitilanteesta kertova SAS: Rise of the Black Swan on uskomatonta soopaa.

Magnus Martensin ohjauksen alussa mainitaan romanttis-hauskana yksityiskohtana, että Tom Buckinghamin (Outlander-sarjan Sam Heughan) esi-isä leikkasi perintösormuksen mahardžan sormesta ”intialaiskapinan aikaan”. Oi niitä aikoja.

Löperöiden toimintakohtausten taustalla soi ylimalkainen viulumusiikki. Talvisessa metsässä pakenevasta ei jää lumeen jälkiä. Ja sivujuonipaljastus: Buckinghamin lääkärityttöystävä (Hannah John-Kamen) ”kasvaa” elokuvan aikana tappamisen epäilijästä tappamiseen kannustajaksi.

Näin pihalla siirtomaa-ajan hohdokkuudesta, toimintaelokuvan tekemisestä tai fiksun naisen psykologiasta ei taida olla enää kukaan muu.