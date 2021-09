On kuin kustantaja, kirjailija ja antikvaarinen kirjakauppias olisivat äkkiä havahtuneet siihen, miten uhattu fyysinen kirja nykyään jo on.

Uusi apukeino nopeaan – melkein maagiseen – oppimiseen on ilmestynyt. On merkkejä – jos se saavuttaa menestystä – että kaikki sähköiset kapistukset tulevat olemaan pelkkää roskaa. Uusi väline tunnetaan nimellä ’Built-in Orderly Organized Knowledge’ – täsmällisesti sisään­rakennettu ja järjestetty tieto. Valmistajat kutsuvat sitä tavallisesti alkukirjaimilla B.O.O.K.

Näin kuuluu katkelma brittiläisessä Punch-pilalehdessä 1962 ilmestyneen R.J. Heathornin artikkelista, jonka kirjailija Hannu Mäkelä on kääntänyt viimeisimpään teokseensa Lukemisen ilo.

Löytö on paitsi hauska, myös erinomaisen osuva. Vaikka Lukemisen ilon sävy on yleensä innostunut tai melankolinen, se äityy välillä pilalehden tavoin sivaltelemaan nykyaikaa, joka suhtautuu painettuun kirjaan vähätellen ja uhkaavasti.

Mäkelä kuuluu kirja-alan veteraaneihin, jotka ovat vastikään halunneet kirjoittaa kirjoista ja työstään sen ympärillä.

On kuin he, lähinnä suurten ikäluokkien edustajat, olisivat äkkiä toden teolla havahtuneet sen faktan edessä, että asia, jonka eteen he ovat koko elämänsä uhranneet, eli fyysinen kirja, on kovaa vauhtia katoamassa tai muuttumassa.

”Minulle juuri se on aina ollut itsestäänselvyys, kulttuurin keskeisin väline”, Hannu Mäkelä sanoo suoraan.

Voisin tietysti puhua myös ”meistä”, sillä ilmiö koskee 1950-luvulla syntyneitäkin, ja kirjailijoiden lisäksi journalisteja. Minne vain päänsä kääntää, näkee kuinka printti jää digin jalkoihin.

Korviin taas kuuluu joka taholta hätää siitä, että lukeminen vähenee tai ainakin siirtyy verkkoon. Se taas merkitsee, että lukeminenkin muuttuu, perustuksia myöten.

Samalla vähenee tai ainakin muuttuu kirjoittaminen. Käsialat katoavat, kirjoista tulee podcasteja.

Seurauksia povataan kohtalokkaiksi paitsi suomalaisten sivistystasolle, myös koko kansalliselle yhtenäisyydelle.

Viimeksi näin kirjailija Rosa Meriläisenkin (s. 1975) pohtivan tätä.

Kun lukeminen eriytyy, muuttuu hyväosaisten harvinaiseksi huviksi, vähenee yhteiskuntalukutaito – eli ymmärrys vallasta ja vallalla olevista järjestyksistä, hän kirjoitti vastikään HS-kolumnissaan.

Kirjasta ja elämästä sen ympärillä ovat tänä syksynä ehtineet kertoa Hannu Mäkelän lisäksi kustantaja Leena Majander-Reenpää ja antikvariaattia Helsingissä vuosikymmenet pitänyt Anssi Arohonka.

Kirjoissaan he katsovat taakse- ja sisäänpäin, omaan elämäänsä, ja etsivät sieltä todistusta sille, miksi pieni, erillisistä lehdistä koostuva sanapakkaus on niin olennainen osa heitä.

He antavat myös jonkinlaisen vastauksen siihen, miksi painettua kirjaa tarvitsevat muutkin.

Kirjasta kiinnostuminen elämäntyöksi asti alkaa tietysti lukemisesta. Siitäkin kaikki kertovat, kukin omalla tavallaan koskettavasti.

Mäkelän lapsuus Helsingin Kalliossa oli monin tavoin niukka ja iloton, mutta kirjoja yksinhuoltajaäiti osti kotiin, ja vieressä sijaitsi Kallion kirjasto. Barbra Ringin Peik-lastenromaanista Mäkelä luki, kuinka isätön poika saa turvakseen uuden aikuisen.

Se näytti, miten kirjoista löytyvät ratkaisut voivat ravita sielua ja auttaa lukijaa tämän omissa ongelmissa.

Anssi Arohongan lapsuus oli tyystin toisenlainen. Muistelmissaan Longe rariss! hän käy vaiheitaan läpi anekdootista ja kulttuurijuorusta toiseen siirtyillen, eikä varhaisvuosien lukukokemuksiin juuri kiinnitetä huomiota.

Siitä näkee, että hänelle, toisin kuin Mäkelälle, ne olivat itsestäänselvyys: Arohonka siitettiin Minna Canthille kuuluneessa vuoteessa, äidinkielenopettaja-isä oli myös kirjailija Aaro Honka ja koko koti Tampereella 1950-luvun kirjallisten seurapiirien kokoontumispaikka.

Miten pojasta olisi voinut tulla muuta kuin kirjakauppias ja bibliofiili?

Leena Majander-Reenpään Kirjatyttö-muistelmissa kuljetaan lukijuuteen totutumpaa tietä, Tammen Kultaisista kirjoista Anni Swanin kautta venäläisiin klassikoihin.

Hän opiskeli ekonomiksi, mutta tiesi silloinkin haluavansa töihin kustantamoon – ja teki gradunsa taskukirjamarkkinoiden kehittämisestä.

Kaikkia heitä yhdisti, ja yhdistää, vahva usko kirjaan – eli siihen Punch-lehden lanseeraamaan B.O.O.K.-sovellukseen, isoja kirjaimia myöten.

KIRJA on esine, joka painaa, tuoksuu, kulkee lukijansa mukana, kuuluu tämän kaikkiin elämänvaiheisiin.

Kirjaa pitää osata myydä, mutta jos siinä onnistuu, siitä voi saada elannon, hyvänkin.

Tästä kertovat sekä kirjakauppias että kustantaja. Majander-Reenpään uralle ovat osuneet tasaisen, jatkuvan kirjamyynnin kasvun 1980-luku, sitä seurannut lama ja lopulta yleisen kirjamyynnin käyrän kääntyminen laskuun 2008:

”Suurten tunteiden, pienten eurojen ja mittaamattomien kulttuuriarvojen toimiala ei ole enää kodikas kirjatyttöjen, kirjapoikien ja kirjanrakastajien yhteinen temmellyskenttä, vaan totista taistelua markkinoilla”, hän arvioi nyt.

Antikvariaatissa kaupankäynnin ja kulttuurin yhdistäminen ei ole ollut samalla tavalla kivuliasta, jos uskoo Anssi Arohonkaa. Ei hän tosin katteistaan kirjoita, vaan sitä enemmän seikkailuista ja löydöistä kirjaharvinaisuuksia etsiessään.

Tällaisessakin kuplassa on voinut elää: päivästä päivään kirjoista seurustellen, välillä niitä pihistäneitä jahdaten, mutta useammin ilahduttaen ihmisiä sillä, että voi tarjota heille kiinnostavan, joskus kaivatunkin kirjan.

”Kirjojen paljous tekee puheliaaksi”, Arohonka siteeraa liikkeessään käynyttä Sakari Pälsin poikaa, jonka kanssa jäi kerran pitkäksi aikaa juttelemaan edesmenneestä Helvi Hämäläisestä.

Lauseessa piilee suurempikin ajatus, jota kirjakauppias ja kustantaja eivät muistelmissaan enempää pöyhi. Hannu Mäkelä sen sijaan niin tekee: kyse on siis yhteydestä, jonka kirjallisuus ja lukeminen luovat ihmisten välille.

Ytimessä on suhde kirjailijasta lukijaan, intiimi ja välitön. Mäkelä, kirjassaan etupäässä lukijan roolissa, kertoo useista itselleen tärkeistä kirjailijoista eli selventää tätä sidettä.

Sen ulkopuolelle kirjallisuus luo kentän, jolla on valtavasti väkeä, koko kirjallinen yhteisö. Sen jäsenet voivat olla teoksista täysin eri mieltä, niiden olemassaolon tärkeydestä eivät.

Tämä yhteisö voi toki olla myös virtuaalinen. Mihinkään ei silti pääse kokemuksesta, jonka fyysinen kirja tuottaa, hypistelystä ja selailusta lukemiseen. Se on älyllinen, visuaalinen, aistillinen, kehollinen.

Ja sitten on vielä avartuminen, empatia, Hannu Mäkelä muistuttaa. Fiktiivisten henkilöiden tunteisiin eläytyminen ei jää lukemistapahtumaan, vaan seuraa mukana elämään.

Uusi kirja avaa joka kerta uuden maailman: ”Ei tarvitse muuta kuin kääntää sivua ja astua sisään.”

Anssi Arohonka: Longe rariss! Antikvaarisen kirjakauppiaan muistelmat. Warelia. 453 s.

Leena Majander-Reenpää: Kirjatyttö. Siltala. 497 s.

Hannu Mäkelä: Lukemisen ilo eli miksi yhä rakastan kirjoja. Kirjapaja. 190 s.