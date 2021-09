Palkinto jaettiin kahdeksalle taholle, muun muassa dokumentaristi Sami Kieksille, nuorten osallisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävälle Gutsy Go -hankkeelle sekä professori Juhani Knuutille.

Gutsy Go – Make Peace Visible -hankkeen vastaava tuottaja Aram Aflatuni.on yksi tiedonjulkistamispalkinnon saajista.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on jakanut kahdeksan tiedonjulkistamisen valtionpalkintoa esimerkillisestä tiedonjulkistamistyöstä. Palkintojuhla järjestettiin torstaiaamuna 16. syyskuuta Kansallisarkistossa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Palkintojen saajissa korostuivat koronakriisin esiin tuomat teemat, kuten huoli nuorten hyvinvoinnista ja mielenterveydestä. Palkituissa onkin paljon nuoria tekijöitä tai muuten nuoriin liittyviä teoksia.

Toisaalta korona-aikana on korostunut luotettavan terveys- ja hyvinvointitiedon merkitys.

”Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto muistuttaa, miten tärkeää on, että tutkitusta tiedosta viestitään tehokkaasti ja tieto saavuttaa tarvitsijansa”, Antti Kurvinen sanoi tiedotteessa.

Palkittuihin kuuluivat hallituksen puheenjohtaja, vastaava tuottaja Aram Aflatuni, kouluttaja Pedram Aflatuni ja toiminnanjohtaja Veera Ikonen nuorten osallisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävästä Gutsy Go – Make Peace Visible -hankkeesta.

Gutsy Go kouluttaa nuoria luomaan ratkaisuja oman lähiympäristönsä ongelmiin ja viestimään niistä vaikuttavasti. Vuodesta 2016 lähtien toiminut hanke yhdistää pedagogiikan, osallistavan nuorisotyön ja rauhantyön.

”Tiedonjulkistamisen näkökulmasta on tärkeää, että Gutsy Go haastaa nuoria ottamaan itse selvää asioista, kehittämään ratkaisuja arkisiin ongelmiin ja viestimään niistä tehokkaasti”, tiedotteessa todetaan.

Gutsy Go – Make Peace Visible -hankkeen palkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa. Muut palkinnot ovat suuruudeltaan 15 000 euroa. Työryhmissä palkintosumma jaetaan tasan saajien kanssa.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon sai myös filosofian tohtori, dosentti Marke Ahonen teoksesta Oopiumia ja ajatusharjoituksia – Kirjoituksia antiikin lääketieteestä ja filosofiasta (Gaudeamus). Teos kertoo antiikin ajan lääkärien ja filosofien suhtautumisesta sairauksiin.

Filosofian maisteri Anne Bergmanin ja filosofian tohtori Carola Ekremin teos Stora finlandssvenska festboken (Svenska litteratursällskapet) palkittiin juhlatapojen ja -perinteiden perusteellisesta ja moninaisesta käsittelystä.

Toimittaja, tietokirjailija Susan Heikkinen palkittiin teoksesta Pullopostia Seilin saarelta – Potilas numero 43 (SKS Kirjat). Teos kuvaa Saima Rahkosen kohtalon suurperolaisesta itsellisen tyttärestä mielenterveyskroonikoksi.

Filosofian tohtori, dosentti Marko Juntunen palkittiin teoksesta Matkalla islamilaisessa Suomessa (Vastapaino), joka kuvaa Turun Varissuon monikulttuurista arkea.

Valtionpalkinnon sai myös ohjaaja Sami Kieksi syrjään jääneiden äänen tavoittamisesta dokumenttielokuvan keinoin. Sami Kieksi on tehnyt useita dokumenttielokuvia, ja viime vuonna julkaistu Logged in -dokumenttisarja kertoo viidestä nuoresta miehestä ja heidän elämästään pelimaailmassa. Sami Kieksi haluaa osoittaa, kuinka vaikeaa sosiaalisten suhteiden luominen ja yhteiskuntaan kiinnittyminen on.

Lääkäri, professori Juhani Knuuti palkittiin väsymättömästä työstä terveysvalistajana. Knuuti on Valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja ja ylilääkäri Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

”Knuuti on aktiivisesti tarttunut julkisuudessa esitettyihin virheellisiin terveysväittämiin. Kritiikkinsä hän on pohjannut tieteelliseen tutkimustietoon ja sen puuttumiseen. Tästä syystä hän itse joutunut arvostelun ja jopa painostuksen kohteeksi”, tiedotteessa sanotaan.

Lääkäri Anni Saukkola puolestaan palkittiin työstään terveyttä koskevan tiedon julkistajana erityisesti nuorille sopivin tavoin.

”Saukkola vie tietoa sinne missä ihmiset ovat, myös sosiaalisen median kanaviin. Saukkola jakaa suuren suosion lyhyessä ajassa saavuttaneella Instagram-tilillään tutkittua tietoa terveydestä. Hän nostaa esille etenkin sellaisia terveyttä koskevia aiheita, joihin liittyy paljon oletuksia ja uskomuksia”, kerrotaan tiedotteessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot merkittävästä ajankohtaisesta tai esimerkillisestä ja pitkäjänteisestä tiedonjulkistamistyöstä. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on OKM:n asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla.