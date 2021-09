Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Televisioarvostelu

Thatcherin ajan ikeessä kipuileva brittiteini löytää itsensä Bruce Springsteenin tuotannosta – Blinded by the Light on parhaimmillaan voimaannuttava mutta lypsää myös suuria halpoja tunteita

Blinded by the Light on paitsi suoraviivainen kasvukuvaus myös analyysi kulttuurien yhteentörmäyksistä.

Vuonna 1987 teini-ikäinen Javed (Viveik Kalra) kuulee Bruce Springsteeniä ja sokaistuu ihailusta.

Draama Blinded by the Light ★★★★ Britannia 2019 Teema klo 22.15 ja Areena (K12) Prologi sijoittuu syyskuuhun 1980. Englannin Lutonissa asuva pakistanilaissukuinen Javed-poika alkaa pitää päiväkirjaa – tuleva toimittaja ja kirjailija. Vuonna 1987 teini-ikäinen Javed (Viveik Kalra) kuulee Bruce Springsteeniä. Hän sokaistuu ihailusta ja samaistumisesta mutta kykenee tarkentamaan katsettaan, löytää itsensä ja näkee polkunsa valot. Tosielämän Javed on Sanfraz Mansoor, jonka omaelämäkerrallisesta romaanista niin ikään kulttuurien puserruksissa kasvanut britti Gurinder Chadha ohjasi elokuvan Blinded by the Light. Kyseessä on suoraviivainen kasvukuvaus ja kehityskertomus, mutta myös dokumentaatio yhteiskunnallisesta lamaantumisesta ja yksilötason analyysi kulttuurien yhteentörmäyksistä. Se on myös häpeämättömän ylevä kurkotus johonkin näkymättömään, joka voidaan hetkessä kokea tärkeimmäksi asiaksi, mitä maailmasta löytyy. Routarouva Margaret Thatcher hallitsee armottomin ottein. Javedin isä menettää työnsä mutta takertuu jääräpäisesti perinteisiin pakistanilaisiin arvoihinsa, maksoi mitä maksoi. Rasistinen ja väkivaltainen National Front marssii kaduilla. Sikhin koulutoverin myötä Javed ”menettää Springsteen-neitsyytensä”, eikä mikään ole enää kuin ennen. Blinded by the Light on sokaisevan helppo nähdä hyvän tuulen fanileffana sosiaalisella kosketuksella, viihteellisenä draamakomediana, joka hetkellisesti irtoaa kuvaamastaan arjesta korvalappustereoiden musikaalitodellisuuteen. Elokuva ei olisi voinut toteutua tällaisenaan, ellei Springsteen olisi antanut tekijöiden käyttöön tusinan verran laulujaan, muinakin kuin tunnetuimpina versioina. Nimikappale Blinded by the Light nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi nimenomaan brittiläisen Manfred Mann’s Earth Bandin tekstiltään piirun verran poikkeavana versiona. Jo biisin nimi tukee elokuvan kantavaa alaviitettä: älköön jääkö fanituksen varjoon muistutus taiteesta kulttuurien rajat rikkovana, ihmisyyttä puhuttelevana arvona, jonka merkitys voi kasvaa mittaamattomaksi. Laulujen teksteillä on kerronnassa aivan ratkaiseva merkitys, minkä myös elokuvan käännös onneksi huomioi. Voimaannuttavissa hurmoshetkissään elokuva tavoittelee jotain sellaista, joka voidaan rinnastaa Springsteenin konserttien nosteisiin kliimakseihin, toisaalta tarina myös lypsää suuria halpoja tunteita. Tapahtumille ratkaisevan merkityksellinen henkilö saa lopussa lyhykäisen, ehkä monilta huomaamatta jäävän tunnustuksen. Tuntisimmeko Javedin tarinaa, jos häntä ei olisi niin sinnikkäästi kannustanut ymmärtäväinen opettaja, neiti Clay? Tuskin. Häntä näyttelee Hayley Atwell.