Leino jatkaa synkkien lähitulevaisuuden kuvausten linjalla.

Myös Piia Leino uusin romaani on dystopia.

Romaani

Piia Leino: Lakipiste. S&S. 239 s.

Helsinkiläiskirjailija Piia Leino on rakentanut uraa synkkien lähitulevaisuuskuvien luojana. Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnon voittaneessa Taivas-romaanissa (2018) hän kuvailee ilmastonmuutoksen kurjistamaa arkea vuoden 2058 Helsingissä. Yliaika-teoksen (2020) keskiössä on puolestaan laki, joka määrittelee Suomen kansalaisten yläikärajaksi 75 vuotta.

Lakipiste jatkaa samoilla hyviksi havaituilla linjoilla. On vuosi 2045. Toimittaja Aaro Kankaan työ on tylsämielistä puurtamista, sillä hänen tehtävänään on vain viimeistellä uutiskoneen kirjoittamat tekstit. Aaroa vaivaakin tunne, ettei hänen elämällään ole mitään merkitystä.

Kaikki muuttuu, kun hän saa työnantajaltaan määräyksen soluttautua Tammilaakson ekoyhteisöön. Retriittiä epäillään yhteyksistä joukkoitsemurhan tehneeseen ruotsalaiseen ekokulttiin sekä ekoterrorismia edustaviin tahoihin.

Tuoreimpien terrori-iskujen kohteena ovat olleet menestyksekkäät bisnesjohtajat, jotka on tapettu hakkeroimalla heidän älylaitteensa. Mutta kuinka tekojen takana voisi olla luonnonläheiseen elämään keskittyvä Tammilaakson yhteisö, jossa tietokoneet ja älylaitteet ovat kiellettyjä?

Romaani keskittyy pitkälti kuvaamaan Aaron vainoharhaista oleskelua Tammilaakson metsätilalla. Yhtäältä yksinkertainen maalaisarki ilman älylaitteiden addiktoivia kahleita antaa hänen elämälleen uutta puhtia.

Toisaalta hänen mielensä täyttyy epäilyksistä yhteisön asukkaiden todellisista tarkoitusperistä. Päällepäin he näyttävät olevan hyvällä asialla, mutta kuka tietää, miten pitkälle he ovat valmiita ekokiihkossaan menemään.

Kun keneenkään ei uskalla luottaa, on muuten niin antoisa yhteiselo pelkojen värittämää. Varsinkin kun uudet todisteet osoittavat syyttävän sormensa yhä tiiviimmin Tammilaakson suuntaan.

Aaron dilemman ja henkisen avautumisen rinnalla romaani peilailee maailman tilaa yhteiskuntakriittisin silmin. Ilmastonmuutoksen seurauksena helteet ovat tulleet Suomeen jäädäkseen, useat saarivaltiot ovat joutuneet veden valtaan ja sään ääri-ilmiöt kylvävät tuhojaan.

Maailman rikkain prosentti jatkaa silti ylimielistä porskutustaan hyväksikäyttämältä niin luonnonvaroja kuin muita ihmisiä. Sekasorron eskaloituessa he joutuvat kuitenkin nauttimaan yltäkylläisyyksistään omissa tarkoin varjelluissa turvasatamissaan ja keinosaarillaan.

Esiin nousee myös kysymys tekoälyistä. Liikkuuko kehittyneitä keinoälyjä jo verkossa ja jos liikkuu, mikä on niiden päämäärä?

Lakipiste on sujuvasti kirjoitettu, vaivatta etenevä romaani, jossa dekkarihenkinen mysteeri yhtyy osin dystopistiseen lähitulevaisuusnäkymään. Kirjailijan ihmiskuvaus toimii mainiosti, sillä Aaron lisäksi myös tarinan muihin hahmoihin on saatu ujutettua kiitettävän paljon luonnetta.

Ristiriita vanhakantaista elämää suosivien tammilaaksolaisten ja tolkuttomassa ahneudessa kylpevien superrikkaiden välillä käy kirjasta hienosti esiin. Samoin kuin se, että juuri nyt eletään niitä ratkaisevia hetkiä, jotka määrittelevät ihmiskunnan tulevaisuuden suunnan.

Vaikka Lakipisteessä on periaatteessa kaikki kunnossa, romaani ei silti tuo genreensä mitään erityisen uutta tai ihmeellistä. Samoista aineksista on viime vuosina ammennettu huomattavasti vahvempiakin visioita. Jopa Leinon itsensä toimesta.