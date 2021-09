Vuoden 1992 kassamagneetin uudelleenfilmatisoinnin käsikirjoittaa Tony-palkittu näytelmäkirjailija Matthew López.

Näytelmäkirjailija Matthew López on palkattu käsikirjoittamaan The Bodyguard -elokuvan uudelleenfilmatisointi Warner Brosille, kertoo Variety. López on saanut muun muassa Tony-palkinnon The Inheritance -näytelmän käsikirjoituksesta.

Vuonna 1992 ilmestyneen, Mick Jacksonin ohjaaman romanttisen trillerin pääosissa nähtiin Kevin Costner ja Whitney Houston, joka myös lauloi useita elokuvan soundtrackin kappaleista.

Houston esitti romanttisessa kassamagneettielokuvassa laulajatarta, joka palkkaa itselleen tappouhkauksien vuoksi henkivartijan (Costner). Vartijan ja vartioitavan välille kehittyy elokuvassa kuuma, vaarallinen suhde.

Bodyguard ja siihen sisältyvä balladi I Will Always Love You tekivät Houstonista lopullisesti maailmanluokan laulajadiivan. Dolly Partonin alun perin esittämä kappale oli Houstonin uran suurin hitti.

Vuoden 1992 The Bodyguard keräsi lippuluukuilla maailmanlaajuisesti yli 400 miljoonaa dollaria (noin 340 miljoonaa euroa). Uusi elokuva tulee olemaan alkuperäisen inspiroima.

Uuden The Bodyguard -elokuvan tuottavat Lawrence Kasdan Kasdan Picturesista sekä Dan Lin ja Jonathan Eirich Ridebackista. Kasdan oli alkuperäisen Bodyguardin käsikirjoittaja ja tuottaja.

Toistaiseksi elokuvaan ei ole kiinnitetty näyttelijöitä tai muutakaan henkilökuntaa.

