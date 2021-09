”Jumaliste, miten sitä on iän myötä herkistynyt. Joskus tuntuu, ettei voi sanoa päivää liikuttumatta”, puuskahtaa Puntti Valtonen.

Siinä teille kuusikymppinen suomalaismies. Ja lisää piisaa:

”Onhan sitä helpompi pitää itsestään huolta, kun on lopettanut juomisen ja kessuttelun.”

Herkkyys ja hyvä kunto ovat tietysti kaikille eduksi, mutta ensiarvoisen tärkeitä ne ovat näyttelijän työssä.

Valtonen kertoo ajelleensa juuri edellisenä päivänä Helsinkiin Kuopiosta, jossa kaupunginteatterin näyttämöllä vietettiin Sademies-näytelmän ensi-iltaa – toista kertaa.

”Ensimmäinen ensi-ilta oli jo tammikuun 28. päivä, mutta silloinpa oli yleisönä vain 17 henkeä talon omaa henkilökuntaa.”

Sademies perustuu samannimiseen elokuvaan vuodelta 1988. Siinä Dustin Hoffman ja Tom Cruise näyttelevät veljeksiä, joista toinen on autistinen matemaatikkonero Raymond ja toinen röyhkeä juppi Charlie.

Valtonen sanoo nähneensä elokuvan aikoinaan muttei ole palannut siihen sen koommin.

”Sen muistan, että Hoffman tekee hienon roolin Raymondina. Mutta itselleni merkittävin asia roolia ja näytelmää ajatellen on oman poikani Akun autismi. Siitä mielenmaisemani ja näkökulmani on rakentunut.”

Näytelmä ja Raymondin rooli ovat Valtoselle erityisen mieluisia.

”Minä rakastan tehdä sitä. Se on hiton hieno tarina erilaisuuden rikkaudesta ja kummallisuudesta”, hän sanoo.

”Erilaisuus on ja pysyy meissä aina. Se, miten kanssaeläjät erilaisuuden vastaanottavat, riippuu aina jokaisen omista lähtökohdista – millaiseen uteliaisuuteen tai kieltämiseen sitä on valmis.”

Siksi kuulostaakin ankealta, että hienoa näytelmää pääsee lopulta katsomaan vain vähän aikaa. Alun perin suunniteltu 40 esitystä on koronapandemian vuoksi kutistunut syksyn 15 esitykseen. Valtonen ei silti vaikuta lannistuneelta, päinvastoin.

”Siihen todellisuuteen olemme joutuneet teattereissa itsemme kampeamaan. Teemme sydämellä sen, minkä voimme ja ehdimme. Elämässä on asioita, joihin voi vaikuttaa ja joihin ei voi vaikuttaa. Niistä, joihin en voi itse vaikuttaa, en haluaisi kovasti ahdistua.”

Vaikka Valtonen on näytellyt jo yli kolmekymmentä vuotta, se ei ollut alun perin hänen haaveensa. Veri veti toisenlaisille estradeille.

Kemissä varttuneen Valtosen unelma rocktähteydestä toteutui jo parikymppisenä, kun hänet kiinnitettiin kitaristiksi Juice Leskinen Grand Slamiin. Elettiin 1980-luvun alun suomirockhuumaa, ja meno yhdessä maan ykkösbändeistä oli lujaa.

”Olihan se vauhdikasta ja juhlavaa aikaa. Eikä ollut ihan outoa, jos se nousi vähän päähänkin.”

”Silloin kuvitteli, että näin tämä tulee jatkumaan. Kaikki haaveet toteutuivat silmänräpäyksessä. Ajallisesti koko bändihomma kesti vain kolme ja puoli vuotta. Silti se oli ehdottomasti merkittävää ja vaikutti valtavasti koko loppuelämään.”

Muusikkopiireissä pyörineen ystävänsä, näyttelijä Matti Pellonpään kautta nuori rokkari tutustui teatteriväkeen ja muihin näyttelijöihin, joiden seura tuntui heti kotoisalta.

”Siitä seurakunnasta oli helppo hurmioitua. Ja kuinka ollakaan teatteri vei mukanaan.”

Teatterikouluun Valtonen pääsi ensimmäisellä yrityksellä.

”En tiedä, olisinko hakenut uudestaan.”

Puntti Valtonen kaupunginteatterin suuren näyttämön lavalla.

Musiikkitaustasta on ollut näyttelemisessä etua, ja Valtosen laajaan repertuaariin kuuluukin myös runsaasti revyy- ja musikaalirooleja ja erilaisia konsertteja. Tuleeko musiikkia seurattua edelleen tarkasti?

”Itse asiassa ei. Lähinnä seuraan sitä esikoiseni kautta. Ville on loistava kitaristi, jonka orkesteria Tutan C’mon seuraan ja kuuntelen uteliaana.”

Haastattelupäivän iltana Valtonen nähdään Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä Niin kuin taivaassa -musikaalissa. Seuraavana päivänä suuntana on taas Kuopio ja sitä seuraavana Tampere, jossa on vuorossa Kaj Chydenius -konsertti.

”Kuluva viikko on ollut kieltämättä rapsakka. Mutta kun on ollut 25 vuotta keikalla, en ole oppinut vihaamaan sitä, että paikka vaihtuu. Keikkailu on tuntunut hurmaavalta ja etuoikeutetulta.”

Freelancerilla ei ole varsinaista kotikenttää. Tai jos on, se on näyttämöllä.

”Kunkin jutun työporukka muodostaa mielenmaiseman ja hengentilan, jolla edetään. Jaksan ihastua joka kerta siitä, kun ensin on tyhjä näyttämö, jolle tuodaan porukkaa lukuharjoituksiin. Sitten ilmestyy lavastuksia ja rekvisiittaa, sitten roolihenkilöitä, ja pikkuhiljaa on nähtävissä kokonainen maailma. Se on taikuuteen verrattava asia.”

Monipuolinen näyttelijä kokee komiikan itselleen luontaisimmaksi lajiksi.

”Kauaa ei tarvitse päivää viettää, että löytää komiikkaa itsestä ja muista. Varsinkin silloin, kun ihminen on kovin tosissaan, nauru on lähellä.”

Huumori puskee pintaan vaikeinakin aikoina.

”Elämän synonyymi on tragikomedia. Traagisuudesta huolimatta naurua on vaikea tappaa.”