Unelmia etsivä Kadonnut-esitys on katsojansa vangitseva helmi

Jenni Lehtinen ja Sasu Peistola rakentavat näyttämölle rosoisista ihmeistä ja kadotetuista haaveista koostuvan maailman.

Nykysirkus. Agit-Cirkin Kadonnut Cirkossa Suvilahdessa 22.9. Konsepti ja esiintyjät Jenni Lehtinen ja Sasu Peistola, valosuunnittelu Jere Mönkkönen, äänisuunnittelu Sami Tammela, puku- ja lavastesuunnittelu Reeta Tuoresmäki, dramaturgia ja liikeohjaus Jarkko Lehmus, ohjaus työryhmä, tuotanto Agit-Cirk & Cirko – Uuden sirkuksen keskus.

Näyttämötilan katossa roikkuu lavasteena valtavia lampunvarjostimia, jotka ovat kuin mummolan vintiltä löytyneitä tanssiaismekkoja tai kuin vedenalaista valtakuntaa hallitsevia meduusoja. Lamppuja, jotka syttyvät katseen voimalla ja yltyvät soittamaan riemunkirjavaa melodiaa. Kunhan uskaltaa avata katseensa ja nähdä ne sellaisina.

Cirko – Uuden sirkuksen keskus on perinteisesti tarjonnut taiteilijoille residenssejä ja toiminut lähinnä vierailuteatterin ominaisuudessa. Nyt se laajentaa rooliaan tuotannon puolella: Kadonnut on ensimmäinen yhteistuotantomallilla Cirkon kausiohjelmistoon valmisteltu teos. Cirkolta mukana prosessissa on ollut dramaturgina Jarkko Lehmus ja valosuunnittelijana Jere Mönkkönen.

Esityksestä näkee, että sen tekemiseen on käytetty aikaa. Sanaton tarina on loppuun asti mietitty kokonaisuus. Herkullisia oivalluksen hetkiä, joissa eloton muuttuu surrealistisesti eläväksi, olisi mahdollisesti voinut kehittää vieläkin pidemmälle.

Ensi-illassa lapsiyleisö villiintyi kikattelemaan, kun Sasu Peistolan charmantti ja syvällinen, mutta valitettavan epäonninen kulkurihahmo koettaa saada vaihdettua rikki menneen lampun tilalle uuden. Kulkurin kovasta yrityksestä huolimatta pönäkkä lampunvarjostin onnistuu pakenemaan ylös kattoon, yhä uudelleen ja uudelleen.

Usein pureva komiikka ei perustu vain hassuihin temppuihin tai liikkeisiin, vaan toistoon, joka nojaa tiettyyn rytmiin – sekä siihen, että katsoja tietää juuri siinä hetkessä enemmän kuin esiintyjä. ”Kato tonne, lamppu on taas ylhäällä!” lapsi neuvoi ensi-illan yleisöstä.

Sasu Peistola ja Jenni Lehtinen onnistuvat kokeneella läsnäolollaan luomaan teatterisaliin yhteisen leikin tilan.

Mutta Kadonnut ei ole vain komediaa, vaan se peilaa myös haikeutta, kadonneita unelmia ja yksinäisyyttä. Visuaalisesti kaunis teos kertoo kohtaamisen ja toisaalta kohtaamattomuuden merkityksistä. Muistot katoavat. Voiko ne löytää uudelleen?

Katoaminen voi viitata esiintyjään, joka ei yllättäen olekaan siellä, missä yleisö luulee hänen olevan. Mutta tematiikasta voi löytää monia muitakin tasoja: yhteys jopa kaikkein läheisimpään voi arjessa hetkeksi haihtua, vaikka oltaisiin päivästä päivään fyysisesti läsnä. Kuka olet?

Teoksen maailma on myös oodi sirkuksen taialle: hauska valojen ja varjojen leikki vie kaukaisille hiekkakentille, joiden laidalle sirkusväki pystyttää pyykkinarunsa aamuisin.

Kadonnut ei tee itsestään spektaakkelimaista numeroa, vaikka illan aikana nähdään myös teknisesti hienoa ja oivaltavaa pariakrobatiaa. Esitys on ihastuttava, hykerryttävä, syvällinen ja katsojansa alusta loppuun vangitseva pieni helmi.