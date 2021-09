Rantakaupungin mysteerit -sarjassa tutkitaan rikoksia Whitstablen idyllisessä pikkukaupungissa Englannin kaakkoisrannikolla.

Ylellä taitaa olla enää yksi perinteinen ohjelmapaikka jäljellä, ja se on lauantain alkuilta TV1:ssä. Se on omistettu mukavan rauhallisille, yleensä brittiläisille poliisisarjoille, joiden kantamuoto on ikuisuuksiin jatkuva Midsomerin murhat.

Kun paikalla jälleen kerran alkaa uusi sarja, tiedetään jo valmiiksi, mikä on tyylilaji.

Ja mikä voisi olla sopivampi kuin sarja, jonka nimikin on suomennettu Rantakaupungin mysteerit. Sarjan alkuperäinen nimi Whitstable Pearl paljastaa sekä paikkakunnan että päähenkilön nimen. Midsomerhan on keksitty kreivikunnan nimi, mutta Whitstable on oikea kaupunki Englannin kaakkoisrannikolla. Kuuluisa ostereistaan.

Pearl puolestaan on yksinhuoltajaäiti, joka pitää äitinsä kanssa ravintolaa, nimeltään Whitstable Pearl, ja ravintola on erikoistunut mereneläviin. Hän tekee sivuhommina yksityisetsivän keikkoja ja kas, hän on myös entinen poliisi.

Oikein hyvä lähtökohta lauantain alkuiltaan siis. Sarja on saanut vasta ensi-iltansa Acorn TV -suoratoistopalvelussa, joten ei ole tietoa, mahtaako sille tulla jatkoa.

Murhia alkaa heti putkahdella, yksi per jakso, joten rantakaupungin idylli saa samanlaisen särön kuin Midsomerkin, jossa 22 tuotantokauden jälkeen vähintään puolet väestöstä on varmasti joutunut tekemisiin henkirikosten kanssa.

Sarjan varsinainen poliisi on mököttävä Mark (Howard Charles).

Pearlin vastaparina, oikeana poliisina, toimii mököttävä leskimies Mike, joka on muuttanut pikkukaupunkiin Lontoosta ja on siksi auttamatta ulkopuolinen yhteisössä. Sekä Pearlin että Miken menneisyydessä on riittävästi paljastettavaa, ja heidän välilleen rakennetaan romanttistakin jännitettä.

Pikkukaupunkeihin sijoittuvien sarjojen perimmäinen viehätys on kai siinä fantasiassa, että voisi elää idyllissä, jossa ei ole koskaan tylsää. Whitstablen vetovoimaan kuuluu paitsi upea merimaisema myös Pearlin viihtyisä ravintola, josta tuntuu saavan kelpo ruokaakin.

Kiinnostavaa sarjassa on sen kehittäjä ja tuottaja, norjalainen Øystein Karlsen, jonka kirjoittama Exit-sarja on kerännyt suosiota meilläkin. Ökyrikkaista norjalaisista elostelijoista kertova Exit on kaikkea muuta kuin mukava ja leppoisa, mutta kaikesta päätellen Karlsen joustaa moneen suuntaan. Leppoisuudellekin on tarvetta, ja sitä voi tehdä hyvin ja huonosti.

Pearlia näyttelee vähemmän tunnettu Kerry Godliman, joka on nähty muun muassa Ricky Gervaisin komediasarjoissa. Mikeä esittää Howard Charles ja suorapuheista äitiä Frances Barber.

Ja muuten Midsomerin murhiakin ilmeisesti tehdään edelleen.

Rantakaupungin mysteerit, TV1 klo 19.40 ja Yle Areena (K7)