My Rembrandt on kiehtova ja vähän erilainen taidedokumentti

Hollantilaisessa dokumentissa tavataan ihmisiä, jotka omistavat, ostavat ja myyvät aitoja Rembrandteja.

Millaisia ovat ihmiset, joilla on varaa ostaa aitoja Rembrandteja ja käydä niillä kauppaa? Jotka saavat elää 1600-luvun hollantilaismestarin kuvaamien hahmojen seurassa, nukkua niiden vieressä, koskettaa maalausten pintaa, vaikka suudella kasvoja, jos siltä tuntuu.

Hollantilaisen Oeke Hoogendijkin dokumentti My Rembrandt on kiehtova ja vähän erilainen taidedokumentti. Samalla kun se kertoo näistä poikkeusihmisistä, se antaa myös meille maan matosille tilaisuuden päästä niin lähelle Rembrandtia kuin se kameran välityksellä on mahdollista. Lisäksi dokumentti kuvaa avoimesti taidekauppaa, joka on ajoittain raadollistakin.

Dokumentti kuljettaa rinnakkain eri tarinoita. Ensin tavataan skotlantilainen herttua, jolla on hallussaan Rembrandtin (1606–1699) maagisen kaunis maalaus Lukeva vanha nainen. Hän etsii linnassaan sille parempaa paikkaa, jossa hän voisi iltaisin seurustella sen kanssa viskiä siemaillessaan.

Paikalle saapuu Rembrandt-asiantuntija Amsterdamista. Miehet siirtelevät maalausta paikasta toiseen rennosti kuin se olisi mikä tahansa turistikopio.

Dokumentin keskiössä on hollantilainen taidehistorioitsija ja -kauppias Jan Six, jonka kaiman ja esi-isän Rembrandt maalasi, ja taulu on luonnollisesti perheen hallussa yhä. Six uskoo löytäneensä uuden Rembrandtin Christie’sin huutokaupasta, ja dokumentissa seurataan, miten maalauksen aitoutta yritetään selvittää.

Omanlaisensa jännitysnäytelmä käydään – tai käytiin – Louvren ja Amsterdamin Rijksmuseumin välillä, kun upporikas Eric de Rothschild asettaa myyntiin kaksi suurta Rembrandtin maalausta, jotka esittävät pariskunta Marten ja Oopjenia. Hintalappu on 160 miljoonaa dollaria, eikä kummallakaan museolla – siis valtiolla – ole niihin varaa. Kiista äityi diplomaattiseksi, mutta maalaukset päätyivät onnellisesti Rijksmuseumiin vuonna 2016.

Rothchild on hänkin yksi haastateltavista. Lisäksi esitellään Thomas Kaplan, joka sentään ostaa Rembrandteja saattaakseen niitä yleisön nähtäville museoihin. Erikoinen on myös vanha pariskunta, jonka kanssa Jan Six hieroo kauppoja.

Kaikkia dokumentin henkilöitä yhdistää suunnaton kunnioitus, suorastaan rakkaus Rembrandtin taitoja mutta myös maalausten esittämiä hahmoja kohtaan.

Puolentoista tunnin aikana ehditään syventyä maalausten yksityiskohtiin ja varsinkin Rembrandtin poikkeukselliseen kykyyn käsitellä valoa.

Myös dokumentin ohjaaja Hoogendijk tuo hahmonsa lähelle. He eivät ole vain asiantuntijoita tai etäisiä haastateltavia vaan todellisia ihmisiä.

My Rembrandt, Teema klo 21.30 ja Yle Areena.