Käsikirjoittaja ja ohjaaja Desiree Räsänen luottaa yleisöönsä.

Tällaisia radiodokumentteja tehdään nykyään aivan liian vähän.

Aloitetaan dokumentin nimestä Hullu rakkaus apinoiden planeetalla. Se on sanaleikki, jossa yhdistyvät ohjelmassa haastateltavien Seppo Fräntin ja Seppo Renvallin näyttelyn ja teoksen nimet. Tätä ei vihjailla mitenkään, vaan koko jippo jää kuuntelijan itsensä oivallettavaksi.

Muutenkin käsikirjoittaja ja ohjaaja Desiree Räsänen luottaa yleisöönsä. On hidasta kerrontaa ja epädraamallisuutta. Asiaa ei selitetä puhki, eikä pyritä šokeeraamaan ketään.

Radiodokumentarismi tarkoittaa nykyään aivan liian usein puhuvia päitä. Genreä dominoivat henkilödokumentit, jotka rakentuvat yhden päähenkilön ja hänen usein raflaavan tarinansa ympärille.

Pitkän linjan dokumentaristi Räsänen on lähtenyt liikkeelle asia edellä. Sen ympärille on koottu neljä haastateltavaa, joiden puheet kommunikoivat keskenään.

Aiheena on taide ja sen merkitys. Radioteoksen päähenkilöille se on elämää suurempi asia, mutta myös jotakin uhattua. He kritisoivat voimakkaasti esimerkiksi digitalisaation vaikutusta taiteeseen. He peräänkuuluttavat arvostusta taiteelle ja sen tekijöille.

Tähän asti kirjoittamani ei tarkoita, että Hullu rakkaus apinoiden planeetalla olisi mestariteos. Alun lupaava äänikehittely jää kesken. Hullu rakkaus taiteeseen ei haastatteluissa ihan avaudu vaan jää odottamaan selitystä.

Ja kyllä tässäkin on puhuvia päitä...

