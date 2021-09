Hagai Levin tulkinnassa Kohtauksia eräästä avioliitosta -sarjasta näyttelevät Jessica Chastain ja Oscar Isaac.

Ingmar Bergmanin kirjoittama ja ohjaama Kohtauksia eräästä avioliitosta oli 1970-luvulla tapaus. Myös tiivistettynä elokuvana esitetty televisiosarja kertoi parisuhteesta ja erosta Bergmanin omista kokemuksista ammentaen.

Bergmanin teoksesta on tehty monta tulkintaa. Suomessa se on nähty näyttämöllä muun muassa Kansallisteatterissa ja Kom-teatterissa. Nyt vuorossa on amerikkalainen draamasarja. Nimeä Scenes of a Marriage ei ole HBO:n suoratoistopalvelussa suomennettu.

Tapahtumien siirtyminen Tukholmasta nykyajan Bostoniin ei ole ainoa muutos. Hagai Levin viisiosaisessa, alkuperäisen tapaan hyvin dialogivetoisessa tulkinnassa sukupuoliroolit vaihtavat paikkaa. Nainen (Jessica Chastain) tekee pitkää päivää ja uraa, professorimies (Oscar Isaac) on enemmän pariskunnan pienen lapsen kanssa.

"Alkuperäinen teos kasvoi taakaksi”, Levi kertoo etäyhteydellä Tel Avivista.

"Käsikirjoitusvaiheessa minun piti lopulta saada itseni uskomaan Bergmanin alkuperäisen olevan roskaa, jotta sain itsekritiikiltäni vapauden omaan tulkintaani.”

Hänellä oli kuitenkin arvovaltaista tukea. Ingmar Bergmanin poika Daniel nimenomaan pyysi Levin tekemään amerikkalaistuotantoa.

Levi oli mukana kehittämässä israelilaista sarjaa BeTipul, jonka amerikkalaisversio Terapiassa oli suuri menestys.

"Siinäkin oli kaksi näyttelijää, jotka puhuvat keskenään. Ohjasin sarjaa yli 30 jaksoa.”

Yhdysvalloissa hän on kirjoittanut ja tuottanut myös sarjaa The Affair, josta hän sai Golden Globe -palkinnon.

Tuottaja Michael Ellenberg, näyttelijä Jessica Chastain, ohjaaja Hagai Levi ja näyttelijä Oscar Isaac Scenes from a Marriage -elokuvan punaisella matolla Venetsian elokuvajuhlilla 4. syyskuuta.

Uuden tulkinnan inspiraationa oli Bergmanin teoksen ohella Eva Illouzin kirja The End of Love, joka käsittelee eroamisen kipeyttä.

"Illouzin mukaan kulttuurissamme on myytti, että avioero tekee onnelliseksi ja vapaaksi, jos liitto on ollut vaikea”, Levi sanoo.

"Tosiasiassa ero on melkein aina traumaattinen, silloinkin kun se on tarpeellinen.”

Alkuperäisen sarjan on väitetty aiheuttaneen piikin Ruotsin avioerotilastoissa ensiesityksensä aikaan 1973.

"Nykyään 30–40 prosenttia avioliitoista päätyy eroon. Siihen aikaan teema oli vielä vähän tabu”, Levi sanoo.

Myös tunnepuhe oli 1970-luvun alussa vielä harvinaista. Bergman saavutti jotain tunnistettavaa näyttämällä, kuinka vaikeaa kulissien takana saattoi olla. Bergmanin asetelmat, joita alkuperäisessä sarjassa tulkitsivat hänen ex-puolisonsa Liv Ullmann ja Erland Josephson, olivat ajalleen tyypillisiä.

"En kykene samastumaan Bergmanin hahmoihin, eikä hän sitä pyytänytkään yleisöltä. Hänen teoksensa oli tunnustuksellinen”, Levi sanoo.

"Mies oli kusipää ja nainen hänestä riippuvainen. Valtasuhteen kääntäminen teki hahmoista tässä ajassa särmikkäämpiä.”

Liv Ullmann näytteli Josephsonin kanssa myös Bergmanin viimeisessä elokuvassa Saraband. Se jatkoi Kohtauksia eräästä avioliitosta -hahmojen tarinaa. Ullmann on antanut siunauksensa uudelle tulkinnalle.

Ehkä uuden sarjan hyväksymistä helpottaa Levin tapa aloittaa se. Alkuminuuteilla neljäs seinä rikotaan: näyttelijät Chastain ja Isaac nähdään saapumassa kulisseihin. Pandemiatodellisuudesta muistuttavat kuvausryhmän maskit. Ratkaisu hätkähdyttää, mutta siitä eteenpäin päänäyttelijät ovat roolihahmoissaan aivan perinteiseen tapaan.

"Tämä ei ole täysin realistinen sarja. Emme kerro juuri tästä parista tässä kaupungissa, vaan tarina on abstrakti”, Levi sanoo.

"Halusin myös ilmoittaa, että tämä on adaptaatio. Olen velkaa Bergmanille. Siksi tuntui oikealta ensin rikkoa illuusio ja sitten rakentaa sitä.”

Jessica Chastainilla oli eräänlainen yhteys Ingmar Bergmaniin jo ennen kuin häntä pyydettiin Scenes of a Marriage -sarjaan. Hän näytteli pääosan vuonna 2014 Liv Ullmannin ohjaamassa elokuvassa Miss Julie, joka perustui August Strindbergin näytelmään.

"Palvon Liviä. Miten voisin tehdä hänen Bergmanille kerran tekemänsä roolinsa paremmin? En voisikaan”, Chastain sanoo.

Hagai Levin tulkinta oli Chastainin mukaan niin erilainen, ettei haaste kasvanut mahdottomaksi.

Chastain pyydettiin mukaan vain muutama viikko ennen kuvauksia, kun Michelle Williams joutui vetäytymään sarjasta. Chastain tuli suoraan harjoittelujaksolle, jonka aikana Levi viilasi vielä käsikirjoitusta näyttelijöiden kanssa.

"Kun on harjoiteltu niin huolella kuin tässä oli mahdollista, itse kuvauksissa ei ole enää mitään raskasta”, Chastain sanoo.

Scenes of a Marriage -sarjassa nähdään myös tavallista enemmän alastomuutta sekä arkista seksiä. Kohtaukset ovat herättäneet huomiota aikakaudella, jossa seksi on kadonnut amerikkalaisista elokuvista melkein kokonaan.

"Meillä oli apunamme läheisyyden koreografi ja mietimme tarkkaan, mitä jokainen alastomuutta sisältävä kohtaus tarkoittaa”, Chastain kertoo.

"Syy, miksi elokuva tuntuu niin intiimiltä ja miksi sekä sänkykohtaukset että tavalliset kaupassakäymiset tuntuvat uskottavilta, ovat näyttelemisessä. Siinä, että oli tilaa mennä hahmojen sisään.”