Hanna Asikaisen sarjan ansiona ovat eri puolilla Suomea tehdyt haastattelut.

Hanna Asikainen matkaa podcastissaan ympäri Suomea ja tapaa ihmisiä, joiden elämää ilmastonmuutos on oleellisesti koskettanut.

”Aikamme suurin mullistus näkyy meidän ympäristössä ja arjessa.”

”Tulevaisuudessa vedenpinta nousee, sateisuus lisääntyy eikä talojen rakenteet pääse koskaan kuivumaan kunnolla.”

Tässä pari malliesimerkkiä siitä, miten useasti kritisoimani käsikirjoitettu puhekieli levittäytyy Ylen tuotannoissa jo juonnoista ohjelmien esittelyteksteihin.

En oikein tiedä, miten tähän pitäisi suhtautua. Olenko vanhanaikainen kaivatessani niin puheeseen kuin puffeihinkin arvokasta ja huoliteltua kieltä? Toisaalta nykyinen rentous varmasti vetoaa varsinkin nuoriin kuuntelijoihin eikä rakenna kynnystä yleisön ja journalismin väliin.

Hanna Asikaisen toimittamassa Ikioma ilmastokriisimme -podcastissa on toinenkin minua henkilökohtaisesti ärsyttävä piirre: se, miten toimittaja luo halpaa narratiivisuutta kuvailemalla kerta toisensa jälkeen haastateltaviensa ulkonäköä.

Tällä kertaa pystyn kuitenkin sivuuttamaan ärtymykseni. Asia on sen verran tiukkaa muttei jäykkää.

Monet tuntuvat ajattelevan edelleen, että ilmastonmuutoksen katastrofaaliset seuraukset ovat ainakin Suomessa jotakin epämääräistä tulevaisuutta, jonka voi toistaiseksi unohtaa. Mutta kun eivät ole.

Asikainen tapaa ihmisiä, jotka ovat menettäneet juomavetensä tai kotinsa. Hän kohtaa maanviljelijän, jonka sato tuhoutui, ja poronhoitajan, jonka karjaa kuoli nälkään. Hän vierailee pystyyn kuolleessa tunturikoivikossa.

Sarjan ansiona on ahkera jalkautuminen eri puolille maata. Paikan päällä tehdyt haastattelut elävöittävät isoa asiaa yksityiskohdilla. Ilmastonmuutos muuttuu lihaksi, kun kuvaillaan, miten lohikoskesta nouseekin haukia, tai miten Utsjoellakin on jo jännitetty valkeaa joulua.

Haastatteluissa on myös pilkahduksia sopeutumisesta. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on ensisijaisen tärkeää, mutta siihen on myös pakko varautua. Kun petäjävetiset kertovat juomavesikriisin vahvistaneen yhteisöllisyyttä tai norppatutkijat kuvailevat tekopesien rakentamista kuuteille, syntyy toivoa.

Sarja yhdistelee onnistuneesti ruohonjuuritasoa ja asiantuntijalausuntoja. Sen viesti on karu: tässä kuvaillut ongelmat ovat vasta alkusoittoa, kun ilmastokatastrofi etenee.

Tällaista journalismia ei voi olla liikaa. Toistaiseksi sitä on aivan liian vähän.

Ikioma ilmastokriisimme, Yle Areena.