Näyttelijä Patrick Dempseyn lähtö järkytti Greyn anatomia -sarjan faneja vuonna 2015 niin paljon, että osa lopetti koko sarjan katsomisen.

Yhdysvaltalainen televisiosarja Greyn anatomia tunnetaan sykähdyttävistä ja yllättävistä juonenkäänteistään, mutta yksi niistä on ylitse muiden. Sarjan rakastetuimpiin hahmoihin lukeutuva lääkärihahmo Derek ”McDreamy” Shepherd ( Patrick Dempsey) kirjoitettiin ulos sarjasta tappamalla hänet. Dempseyn lähtö järkytti paitsi muita näyttelijöitä myös sarjan faneja vuonna 2015 niin paljon, että osa lopetti koko sarjan katsomisen.

Näyttelijä Patrick Dempseyn lähdön syitä on sittemmin arvailtu ja spekuloitu moneen otteeseen. Nyt sarjan tekijät kertovat uudessa kirjassa, mitä oikein tapahtui.

Yhdysvaltalainen Lynette Rice on haastatellut kirjaansa How to save a life: The inside story of Grey’s Anatomy sekä sarjan nykyisiä ja entisiä näyttelijöitä että tuotantoryhmään kuuluneita henkilöitä.

Kirjan sisällöstä uutisoi muun muassa The Hollywood Reporter.

”Siellä oli HR-asioita. Se ei ollut millään tavalla seksuaalista. Hän [Dempsey] tavallaan terrorisoi sarjaa. Jotkut näyttelijät saivat hänen kanssaan PTSD-oireita [traumaperäinen stressihäiriö]”, sarjan entinen tuottaja James D. Parriot kuvailee kirjassa.

Parriot oli mukana sarjassa ensin vain sarjan alkuvuosina, mutta Dempseyyn liittyvien ongelmien vuoksi hänet kutsuttiin takaisin, apuun.

Kulissien takana puhuttiin Dempseyn diivamaisista kohtauksista ja jännityksestä hänen ja vastanäyttelijänsä Ellen Pompeon (Meredith Grey) välillä.

”Hänellä oli vahva ote sarjasta, hän tiesi voivansa lopettaa tuotannon ja pelotella sillä ihmisiä. Meillä oli kanavan ja tuotantoyhtiön kanssa istuntoja hänen kanssaan”, Parriot kertoo.

Vaikuttaa siltä, että sarja kerta kaikkiaan väsytti Dempseyn. Greyn anatomia on yksi suosituimmista ja pisimpään jatkunut yhdysvaltalainen sairaalasarja. Dempsey oli siinä mukana alusta asti, kaikkiaan 11 tuotantokautta.

”Luulen, että hän oli vain saanut tarpeekseen sarjasta. Hänestä oli vaikeaa tulla joka päivä töihin. Hän ja Shonda [sarjan luoja Shonda Rhimes] olivat toistensa kurkussa kiinni”, Parriot kuvailee.

”Kymmenen kuukautta ja viisitoista tuntia päivässä. Et koskaan tiedä aikatauluasi, joten kun lapsesi kysyy ’Mitä teet maanantaina?’ joudun vastaamaan ’en tiedä’”, Dempsey kertoo kirjassa.

”On haastavaa tehdä sitä yksitoista vuotta. Sinun täytyy olla vain kiitollinen, koska saat hyvän korvauksen. Joten sinulla ei oikeastaan ole oikeutta valittaa. Et voi hallita aikataulua, on vain oltava joustava.”

Dempseyn kerrotaan valittaneen jatkuvasti pitkistä päivistä ja olleen kuin lapsi, jolla on paljon energiaa mutta vähän kärsivällisyyttä vain istua ja odottaa.

Erään tuotantoon kuuluvan jäsenen mukaan Dempsey suljettiin porukasta. Muut valittivat Shonda Rhimesille näyttelijän olevan painajainen ja aina myöhässä. Hän itse oli onneton, eikä hänellä ollut ketään, kenelle puhua.

”Kun Sandra [ Oh] lähti sarjasta, muistan hänen [Dempsey] sanoneen minulle: ’Minun olisi pitänyt lähteä silloin, mutta jäin edelleen, koska he tarjosivat niin paljon rahaa. He vain heittivät minulle rahaa’”, tuotantoon kuulunut henkilö kertoo.

Mutta Patrick Dempseyta myös rakastettiin. Kirjan haastatteluissa tulee esiin, että hän oli erittäin pidetty henkilö, ja hänen karismansa hurmasi myös oikeassa elämässä.

Kirjassa kuvaillaan myös sitä, miten Dempseyn lääkärihahmosta rakennettiin ihannemies ja miltä tuon hurmaavan miehen poistuminen sarjasta tuntui ohjelman tekijöistä ja näyttelijästä itsestään. Viimeisen kohtauksen kuvaaminen oli paitsi tunteikas hetki monelle, myös suuri salainen operaatio, koska järkyttävien juonipaljastusten ei haluttu vuotavan julkisuuteen.

Patrick Dempseyn ja Ellen Pompeon roolihahmot kohtaavat toisensa unessa rannalla Greyn anatomian 17. kaudella.

Dempseyn esittämä Derek Shepherd palasi Greyn anatomiaan sen viimeisimmällä kaudella. Siinä Meredith Grey sairastuu koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin ja vaipuu koomaan usean päivän ajaksi. Ollessaan tajuttomana Meredith uneksii tapaavansa kuolleita tuttujaan hiekkarannalla. Yksi noista Meredithin unessa kohtaamista henkilöistä on hänen aviomiehensä. Sarjassa he käyvät useita pitkiä keskusteluja rannalla.

Paluu sarjaan tapahtui Ellen Pompeon aloitteesta. Hän ehdotti sitä Dempseylle ollessaan hänen kanssaan kävelyllä rannalla Malibussa, kertoo Deadline.

Dempseyn mukaan paluu sarjaan oli hänelle hieno kokemus. Se oli myös sarjan tekijöiden keino tuoda katsojille lohtua koronapandemian keskelle.

”Luulen, että koko ilmapiiri on muuttunut. Tietysti rannalla työskentely, ja kaikkien tapaaminen uudelleen oli todella parantava prosessi, todella palkitsevaa ja hauskaa. Tiedän, että fanit ovat halunneet meidän palaavan yhteen, ja uskon, että tämä tyydyttää monia ihmisiä ja toivottavasti yllättää monia.”

