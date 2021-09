Tosielämän šakkimestari pillastui The Queens Gambit -sarjan viittauksesta itseensä ja vaatii nyt miljoonien eurojen korvausta: ”Seksistinen ja halventava väite”

Šakin georgialainen suurmestari Nona Gaprindašvili suuttui fiktiivisessä sarjassa kuultavasta häntä koskevasta kommentista.

Šakin georgialainen suurmestari Nona Gaprindašvili, 80, on haastanut Netflixin oikeuteen hittisarja The Queens Gambitiin sisältyvästä väitteestä. Hän vaatii suoratoistopalvelulta korvauksia viisi miljoonaa dollaria eli yli neljä miljoonaa euroa, kertoo Deadline.

Gaprindašvilin mukaan hänestä esitetään sarjassa väärä ja seksistinen lausunto kohdassa, jossa kuvataan šakkiturnauksen tapahtumia Moskovassa.

Fiktiivinen sarja kertoo Anya Taylor-Joyn esittämästä šakin ihmelapsesta Beth Harmonista. Kyseisessä Moskova-kohtauksessa kuullaan kommentaattorin toteavan Harmonista näin:

”Ainoa epätavallinen asia hänessä on todella hänen sukupuolensa, eikä edes se ole ainutlaatuista Venäjällä. Meillä on Nona Gaprindašvili, mutta hän on naisten maailmanmestari eikä ole koskaan pelannut miehiä vastaan.”

Tämä sitaatti on suututtanut tosielämän suurmestarin.

”Väite, jonka mukaan Gaprindašvili ei ole koskaan kohdannut miehiä, on ilmeisen valheellinen, se on törkeän seksistinen ja halventava”, todetaan Gaprindašvilin 25-sivuisessa valituksessa.

Nona Gaprindašvili vuonna 2019.

Valituksen mukaan sarjan kyseisen jakson tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1968. Siihen mennessä Gaprindašvili oli kilpaillut todellisuudessa vähintään 59:ää miespuolista šakinpelaajaa vastaan. Heidän joukossaan oli useita suurmestareita ja myös tulevia maailmanmestareita.

”Netflix valehteli röyhkeästi ja tarkoituksellisesti Gaprindašvilin saavutuksista. Draamaa luodaan halpamaisella ja kyynisellä tavalla näyttämällä, että sen kuvitteellinen sankari oli onnistunut tekemään sen, mitä kukaan muu nainen, mukaan lukien Gaprindašvili, ei ollut tehnyt”, šhakkimestarin valituksessa sanotaan.

Valituksessa todetaan myös, että tarinan piti innostaa naisia kuvaamalla nuorta naista kilpailemassa miesten kanssa šakin maailman korkeimmilla tasoilla. Sen sijaan Netflix onkin nöyryyttänyt todellisen naisen tekemän šakkimatkan, jonka varrella hän todella kohtasi ja voitti miehiä.

Netflix on vastannut tiedotteessa kunnioittavansa Gaprindašvilia ja hänen hienoa uraansa, mutta kertoo uskovansa, että hänen väitteellään ei ole perusteita ja aikovansa puolustaa tapausta tarmokkaasti.

The Queens Gambit on viikonloppuna ehdolla parhaaksi minisarjaksi Emmy-gaalassa.

The Queens Gambit kertoo Anya Taylor-Joyn esittämästä šakin ihmelapsesta Beth Harmonista.

Lue lisää: Netflixin katsotuin ja syksyn puhutuin tv-ilmiö on yllättäen shakista kertova sarja – Suomen Shakkiliiton toiminnanjohtajakin kehuu

Lue lisää: Shakkimestarin mieli on kiehtova ja romantisoitu, koska pelaaja voi nähdä rajattomia mahdollisuuksia rajatussa ympäristössä

Lue lisää: Kasparovin gambiitti