Viola tunnetaan videotaiteen lisäksi kiinnostuksestaan ääneen ja musiikkiin sekä monista lavastustöistään.

Videotaide

Bill Viola: Inner Journey 27.2.2022 saakka Amos Rexissä (Mannerheimintie 22–24). Ma 11–20, ke–pe 11–20, la–su 11–17.

Bill Violan (s. 1951) videoinstallaatiot ovat Amos Rexin hämärretyissä näyttelysaleissa lähes uskonnollisia. Muotokuvamaiset teokset keskittyvät ihmisyyden kuvauksissa vertauskuvallisiin ja symbolisiin tarinoihin. Niiden keskiössä ovat henkinen kamppailu sekä elämän ja kuoleman kysymykset.

Museon tämän syksyn suurnäyttely, Bill Violan Inner Journey, tuo ensimmäistä kertaa suuressa mittakaavassa videotaiteen pioneerin teoksia Suomeen. Aikaisemmin Violan yksittäisiä teoksia on voinut nähdä Musiikkitalossa, jossa ne ovat olleet osa oopperalavastusta.

Viola tunnetaankin videotaiteen lisäksi kiinnostuksestaan ääneen ja musiikkiin sekä monista lavastustöistään. Hänen tyylinsä on leimallisen tunnistettava: Amos Rexin näyttelysaleissa Violan teknisen silotellut videot muuntavat museon kappelimaisen hartaaksi hiljentymisen tilaksi.

Bill Viola kiinnostui videosta ilmaisumuotona 1970-luvun alkupuolella, jolloin taidemuoto oli vielä nuorta. Vuonna 1985 taiteilija kertoi October-lehdelle, kuinka hän löysi videon opiskellessaan Syracusen yliopistossa. Tuolloin kuvataiteen opetus oli perinteistä piirtämistä ja maalausta. Viola koki epäonnistuvansa molemmissa. Maalauksen ja piirustuksen sijaan hän löysi oman alueensa liikkuvasta kuvasta.

Amos Rexin näyttelyssä on esillä teoksia Violan myöhäisemmältä kaudelta, vuosien 1994 ja 2015 väliltä. Esillä on kaksitoista teosta sekä videopeli The Night Journey.

Samaan tilaan koottuna teokset hätkähdyttävät maalausmaisuudessaan. Viola kuvaa toistuvasti ihmishahmoa suoraan edestäpäin tallentaen ilmeitä ja kehonkieltä. Kamera pysyy paikallaan ja liike on staattista.

Bill Viola: Asemat (1994).

Varhaisin näyttelyn teoksista, Asemat (1994), on installaatio, jossa jokainen teoksen viidestä kanavasta heijastaa lattialla olevalle graniittipaadelle veden alla leijuvien hahmojen kuvan.

Bill Viola: Catherinen huoneessa (2001).

Maalaustaiteen vaikutus on ilmeistä Catherinen huoneessa (2001). Teoksen asetelmallisia tuokiokuvia on inspiroinut Andrea di Bartolon 1300-luvun lopun maalaus, joka kuvaa Katariina Sienalaisena tunnetun pyhimyksen eristäytynyttä elämää. Violan tulkinnassa aiheesta ompelevan, lukevan, kirjoittavan ja yöpuulle vetäytyvän pyhän Catherinen ympärillä aika virtaa valon vaihtelussa ja ikkunasta pilkottavissa puun oksissa.

Parhaiten Violan tuotantoa näyttelyssä edustavat kuitenkin kokonaisuuden avaa suuri teospari Tristanin ylösnousemus (Vuoren jyly vesiputouksen alla) (2005) ja Tulinainen (2005). Noin kymmenen minuuttia pitkät teokset pyörivät perätysten luuppina korkealla suorakaiteen muotoisella näytöllä.

Bill Viola: Tristanin ylösnousemus (Vuoren jyly vesiputouksen alla), 2005.

Molemmat ovat osa Violan oopperalavastustuotantoa. Nämä teokset hän valmisti Richard Wagnerin Tristan ja Isoldea varten. Peter Sellarsin ohjaama ooppera esitettiin Violan lavastamana vuonna 2005. Los Angelesin filharmonikkoja johti Esa-Pekka Salonen.

Samaa produktiota varten Viola valmisti myös syvemmällä Amos Rexin näyttelysaleissa vastaan tulevan Yömessun (2005/2009).

Tristanin ylösnousemuksessa vaaleaan asuun verhoutunut hahmo makaa hautapaadella kasvot kohti taivasta. Hahmoa ympäröi rankkasade, joka pisaroi kuitenkin luonnottomaan suuntaan, maasta taivaaseen. Pian hahmo tempautuu korkeuksiin häntä ympäröivän kohisevan veden mukana.

Tulinaisessa tunneilmaisu on eri tavalla pakahtunut. Siinä nainen kulkee tulimeren edustalla kohti katsojaa ennen muuttumistaan lihasta vedeksi.

Keskeistä Violan teoksissa on niiden symboliikka, joka tuo mieleen elokuvataiteesta tutut psyykettä kuvaavat ikoniset merkit peileistä kynttilöihin ja erilaisiin luonnonilmiöihin.

Symbolien ikonisuus tekee teoksista avoimia ja helposti lähestyttäviä. Avoimuus vaatii kuitenkin katsojalta tietynlaista mielentilaa.

Violan teosten lähelle tuleminen on kuin astuisi äänimaljan tai hartauskynttilän äärelle. Siinä missä äänimalja täydellistyy vasta meditaatiossa, myös Violan teokset motivoituvat parhaiten saadessaan heijastuspinnan teosten ulkopuolisesta elämästä.