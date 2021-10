Elokuva Tiikerit perustuu löyhästi Martin Bengtssonin omaelämäkertaan.

Draama

Tiikerit (Tigrar). Ohjaus Ronnie Sandahl, pääosissa Erik Enge, Alfred Enoch ja Frida Gustavsson, 116 min, K12. ★★★

Jalkapalloelokuva Tiikerit on niitä elokuvia, joiden taustatarina on vähintään yhtä mielenkiintoinen kuin mitä itse elokuva.

Taustalla on tositarina.

Tammikuussa vuonna 2004 17-vuotias Martin Bengtsson siirtyi Ruotsin Örebrosta pelaamaan Italiaan. Keskikenttäpelaajaa pidettiin Ruotsin futiksen superlupauksena. Seuraksi valikoitui Inter, mutta myös Chelsea ja Ajax olivat kiinnostuneita.

(Samana vuonna Suomesta siirtyi Italiaan pelaamaan meikäläinen superlupaus Alexei Eremenko Jr.)

Unelmat olivat täyttymässä. Paitsi että ei.

Saman vuoden syksyllä Bengtsson palasi Ruotsiin, ja viimeisen kerran hän pelasi junnusarjan pelissä, jossa teki kaksi maalia ja oli kentän paras. Pelaajaura jäi siihen.

Syy lopettamiselle jäi epäselväksi.

Hiljaista oli pari vuotta, kunnes Bengtsson kirjoitti omaelämäkertansa, 21-vuotiaana. I skuggan av San Siro -kirjassa hän kertoi, miten unelmat romahtivat Italiassa, mitä todellisuus oli, ja miten hän lopulta päätyi yrittämään itsemurhaa. Kirjaa ei ole suomennettu, joten Bengtssonin kohtalo on meillä tuttu vain lajiniiloille.

Nyt valmistunut elokuva perustuu löyhästi Bengtssonin omaelämäkertaan. Käsikirjoittajana ja ohjaajana on Ronnie Sandahl, ex-pelurin ystävä. Elokuvassa nuoren Martinin tarinaa seurataan vuosi, sopimuksen allekirjoittamisesta surkeaan loppuun ja olennaista on se, mitä välissä tapahtuu. Elokuva ei ole Martin Bengtssonin tarina yksi yhteen, vaikka päähenkilön nimi elokuvassa on sama.

Ruotsalainen on Italiassa ummikko, ja akatemiapelaajien välinen kilpailu yllättää. Jos olet valmennusjohdon mieleen, voit päästä edustusjoukkueen vaihtopenkille, mutta jos teet virheen, sinut kaupataan ties minne ja urasi voi loppua. Kiusaamiseen ei puututa. Vallalla on voittajan laki. Joukkuelajissa pelaatkin yllättäen vain itsellesi.

On myös toinen puoli ammattilaisurheilua: nopeita autoja, kokaiineja ja mannekiineja.

Ammattilaisseura kohtelee pelaajia kuin eläimiä. Lahjakkuudet asuvat lukitussa talossa, ja yhteydenpitoa ulkopuolisiin ja vapaa-aikaakin rajoitetaan. Siitä elokuvan nimikin: nuoret lupaukset ovat kuin eläintarhan tiikerit, jotka vain odottavat tilaisuutta päästä syömään isäntänsä.

Tiikerit lähenee idealtaan Minä päivänä tahansa ja Moneyballin kaltaisia suuria urheiluelokuvia. Niiden tasolle ei kuitenkaan nousta.

Elokuvan muu draama rikkinäisine koteineen ja välineellisine ystävyyksineen jää urheilukuvaukselle alisteiseksi. Mielenhajoamisen kuvaus on vaikea haaste kokeneellekin tekijälle ja samaa se on myös Sandahlille. Urheilubisneksen häikäilemättömyys saa härskeimmän muotonsa Interin pomon monologeissa, joissa hän lupaa kuun taivaalta, jos vain saa pelaajalta vastineeksi kuolemaa halveksuvan katseen.

Elokuvassa on muutama suomalainen kiinnekohta. Foley-äänistä on huolehtinut Kokkolassa toimiva Heikki Kossi työryhmineen. Pääosaa näyttelevä Erik Enge on kotoisin Ahvenanmaalta. Hänen hämmentyneillä kasvoillaan ja kärsivällä kehollaan on elokuvan onnistumisessa iso rooli.

Kannattaa myös huomioida, että tässä ruotsalaisessa tarinassa urheilumaailman kieroilu tapahtuu Ruotsin ulkopuolella.