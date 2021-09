Muusikko-kirjailija puhui toimittajan kanssa 40 tuntia uutta kirjaa varten.

Muusikko-kirjailija Nick Cave aikoo kertoa tulevassa kirjassaan Faith, Hope and Carnage, millaista on ollut elää teini-ikäisen pojan kuoleman jälkeen. Asiasta uutisoi The Guardian.

Caven 15-vuotias poika Arthur Cave kuoli kuusi vuotta sitten, kun hän putosi jyrkänteeltä. Poika oli kokeillut LSD:tä.

Kirja on koottu toimittaja Sean O’Haganin tekemistä 40 tunnin haastatteluista.

Idea kirjaan syntyi viime vuoden pandemiarajoitusten aikana.

”Olen saanut outoa, ankkuroivaa nautintoa, kun olen puhunut Sean O’Haganin kanssa näistä oudoista ajoista”, Cave sanoi.

Britanniassa asuva australialainen Cave ei ole antanut monia haastatteluita aiheesta. Hän päästi dokumenttiryhmän seuraamaan Arthur Caven kuoleman jälkeen valmistuneen Skeleton Tree -albumin tekoa. Dokumentissa One More Time with Feeling (2016) Cave käy läpi tuntemuksiaan kuolemasta tuoreeltaan.

Cave rahoitti Andrew Dominikin ohjaaman dokumentin, jotta pystyi välttämään median haastatteluja aihepiiristä. Cavella oli dokumentissa päätäntävalta, ja tunnustuksellisia kohtauksia voidaan leikata pois hänen toiveestaan.

Lue lisää: Poikansa menettänyt muusikko Nick Cave teetätti itsestään dokumentin, jotta hänen ei tarvitsisi kohdata mediaa

Cave on innokas puhuja. Hän viestii faniensa kanssa viikoittaisen uutiskirjeensä The Red Hand Filesin kautta.

Hän esiintyi Suomessa Conversations with Nick Cave -keikalla Musiikkitalossa 2019. Keskustelukeikoilla yleisö sai kysellä laulajalta kysymyksiä.

Pitkästä muusikon urastaan tunnettu Cave on kirjoittanut lukuisia kirjoja ja käsikirjoituksia elokuviin.

Tänä vuonna hän on tehnyt yhteistyötä kapellimestari Esa-Pekka Salosen kanssa. Laulaja esitti Dream-produktiossa metsän ääniä.