Karilan Lappi-kirja on myös ehdolla kahden kirjakaupan uuden palkinnon saajaksi.

Juhani Karilan Pienen hauen pyydystys ilmestyi Ranskassa torstaina nimellä La pêche au petit brochet.

Teos on saanut ranskalaislehti Le Mondessa myönteisen arvion. Kriitikissä kehutaan metsäisen, aution Lapin luontokuvauksen vaikuttavuutta. Kirjan arkista kuvausta nimitetään realistiseksi, melkein etnografiseksi.

”Erittäin lupaava esikoiskirja”, arvio päättyy.

Karilan kirjan käänsi Claire Saint-Germain, joka on aiemmin kääntänyt useita suomalaiskirjoja ranskaksi, esimerkiksi Pajtim Statovcia, Riikka Pulkkista ja Tommi Kinnusta.

Pienen hauen pyydystyksen ranskalaiskansi.

Kirjan on kustantanut La Peuplade, vuodesta 2006 toiminut kustantamo. Esittelytekstin mukaan La pêche au petit brochet jatkaa sitä herkullista hulluutta, joka on tehnyt suomalaisesta kirjallisuudesta niin menestyksekästä. Ranskassa suosiota on aiemmin kerännyt esimerkiksi Arto Paasilinna, johon Karilaakin verrataan.

Kirjan esittelyyn on jo kerätty joukko ylistäviä lukijakokemuksia kirja-alan ammattilaisilta.

”Kuin kokko, loppumattomalla polttoaineella”, kirjakauppias Fabien Bernier kertoo.

Kirja valittiin myös Prix Micheline -ehdokkaaksi. Kaksi kirjakauppiasta on valinnut ehdokkaat ensimmäistä kertaa lokakuussa jaettavalle palkinnolle. Lukijat päättävät voittajan, uutisoi paikallisradioverkosta France Bleu.

Suomessa vuonna 2019 ilmestynyt Pienen hauen pyydystys on saanut Kalevi Jäntin palkinnon sekä Tähtifantasia- ja Jarkko Laine -palkinnot.

