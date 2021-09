Perhedraama sai rahapalkinnon Pohjois-Amerikan suurimmalla elokuvafestivaalilla.

Suomalainen draamaelokuva Guled & Nasra on palkittu Toronton elokuvajuhlilla Amplify Voices -palkinnolla.

Tuomaristo ylisti erityisesti pääosan esittäjän, helsinkiläisnäyttelijä Omar Abdin suoritusta.

Palkintokategoriassa halutaan edistää elokuvataiteen monimuotoisuutta.

Palkinnon saivat myös kaksi muuta elokuvaa, Scarborough ja A Night of Knowing Nothing. Voittajille myönnettiin 10 000 dollarin rahapalkinto.

Ranskalais-somalialais-saksalais-suomalainen elokuva on somalialaistaustaisen ohjaajan Khadar Ayderus Ahmedin ensimmäinen pitkä elokuva. Se kuvattiin vuonna 2019 Djiboutissa.

Perhedraaman tuotantoyhtiö on helsinkiläinen Bufo. Haudankaivajasta kertova elokuva on kansainväliseltä nimeltään The Gravedigger’s Wife.

”Elokuvan festivaalilla saama poikkeuksellisen liikuttunut vastaanotto oli jo itsessään upea kokemus, mutta kyllä tämä palkintokin todella sykähdyttää. Erityisesti juuri tässä palkintokategoriassa voitto tuntuu hienolta”, ohjaaja Ahmed sanoi tiedotteessa.

”Somalinkielinen, saati sitten Djiboutissa kuvattu elokuva on vielä tänä päivänä todellinen harvinaisuus, mutta tällaisten tunnustusten jälkeen toivottavasti tulevaisuudessa ei enää, näin ainakin haluan vankasti uskoa.”

Elokuva sai maailmanensi-illan Cannesin elokuvajuhlilla heinäkuussa. Se oli ensimmäinen pitkä suomalaiselokuva, joka pääsi arvostettuun kriitikkosarjaan.

Suomessa elokuva tulee levitykseen 12. marraskuuta.

Toronton elokuvajuhlat on Pohjois-Amerikan suurin elokuvafestivaali. Perinteisesti siellä ovat menestyneet tulevat Oscar-palkitut elokuvat.

Festivaalin parhaaksi elokuvaksi valittiin Kenneth Branaghin draamakomedia Belfast, joka kertoo Pohjois-Irlannin väkivaltaisista tapahtumista 1960-luvulla.