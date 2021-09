Emil Kihlströmin näytelmässä käsitellään niin vanhempien ja lasten suhdetta kuin elämän tarkoitustakin.

Annika Hartikka ja Emil Kihlström Teatteri Jurkan The Punchline-farssissa, jonka Kihlström on myös kirjoittanut ja ohjannut.

The Punchline Teatteri Jurkassa. Käsikirjoitus ja ohjaus Emil Kihlström, lavastus Tinja Salmi, valusuunnittelu Saku Kaukiainen Pinja Kokkosen ja Paulo Machadon suunnittelun pohjalta, äänisuunnittelu ja sävellys Ilmo Korhonen. Näyttämöllä Alex Anton, Annika Hartikka, Emil Kihlström ja Nicklas Pohjola. ★★★★

Jurkan The Punchlinea katsoessa täytyy yhden jos toisenkin kerran miettiä, mihin on oikein törmännyt.

Esitys on farssi ja tiukan juonellinen irrottelu, jossa kaksi aikuista lasta – nu-metalrokkarin urasta haaveileva poika (Emil Kihlström) ja kirjalijanuraansa aloitteleva reikihoitaja-tytär (Annika Hartikka) – saapuvat kuulemaan ekstentrisen arkkitehti-isänsä testamenttia.

Kihlströmin käsikirjoittama ja ohjaama esitys on freesi, hurja ja todellinen, mutta samalla viihdettä ja huonoa makua viljelevä keitos.

Kannibalistisissa sävyissään The Punchline todellakin venyttää sallitun rajaa äärimmilleen. Arkkitehti-isän toive kun liittyy pitkälti juuri siihen, miten ruumis kantaa mukanaan henkeä.

Tärkeässä osassa esityksessä ovat isän apulaisena toiminut Eddie (Alex Anton) sekä ranskalainen kokki Jean (Nicklas Pohjola). Heidän käytännölliset ja erilaisia hierarkioita noudattavat näkemyksensä kuolemaan törmäävät perinnönjakoon tulleiden lasten näkemyksiin.

Alex Anton (vas.), Emil Kihlström ja Nicklas Pohjola.

Yllättävyys syntyy vahvasta, intuitiivisesta hapuilusta aiheen ympärillä. Minulle tulee katsojana olo, että näyttelijät pohtivat hahmojensa problematiikkaa aidosti, ja päästävät yleisön mukaan tuohon hapuiluun.

Ateismi vai uskonto? Ihmisen erityisyys vai ihminen osana luonnon kiertokulkua? Kuoleman merkityksettömyys vai kuolema koko elämälle merkityksen antavana asiana?

Näkökulmat tulevat punnituiksi monta kertaa, eivätkä oikeastaan vain punnituiksi vaan pikemmin koetuiksi, vaikka asiat eivät oikeastaan selviä vaan jäävät arvoituksiksi. Nykyajan ilmiöiden puimisessa on kenties ripaus Harold Pinteriä.

Vaikka näyttelijät repivät teemasta huumoria ja liioittelevat, ydin tuntuu koko ajan todelta. Pienessä tilassa kaikki korostuu – ja nimenomaan tekee tälle esitykselle hyvää.

Lähikontaktissa tunnen yllättävän kipeästikin jokaisen hahmon eksistentialistisen hapuilun, en niinkään seuraa ”roolityötä”. Pieneen tilaan on luotu kauhutunnelmaa. Esitys ei tunnu missään vaiheessa staattiselta vaan siinä on näyttelijäntyön, äänten ja valojen klaustrofobista tunnelmaa hetki hetkeltä tihentävä flow.

Kun kelaan esityksen vyyhteä mielessäni läpi, näen siinä sykkyrässä lasten ja vanhempien väliset kuilun, elämän tarkoituksen ja jokaisen nurkan takana väijyvän kuolemapelon. Ja yhtenä pohjavireenä tuntuu myös taiteen merkityksen pohdinta. Kukin hahmoista kun kurottaa juuri sen avulla kohti muita ihmisiä.

Mutta: Milloin tuo projekti on läpeensä narsistista, milloin taas vilpitöntä kurotusta kosketuksiin muiden kanssa?

Kihlströmin tummalla kajalilla meikattujen silmien katse yleisöön on niin vilpitön, että kaikessa humoristisuudessaan se satuttaa enemmän kuin aluksi huomaakaan.

The Punchline on takapotkuinen teos, jonka vaikutuspiiristä ei ihan helposti pääse irti. Nyt on otettu tilaa kuolemanpelon miettimiselle. Se aika kannattaa käyttää.