Televisiogaalasta veikataan juhlaa Netflixille, jolle ei ole koskaan annettu parhaan draaman palkintoa. Nyt vahvoilla on suoratoistopalvelun kuninkaallisdraama The Crown.

Michael K. Williams The Public -elokuvan ensi-illassa New Yorkissa vuonna 2019.

Television parhaat ohjelmat palkitaan Yhdysvalloissa, kun Emmy-gaala järjestetään jälleen yleisön edessä. Gaala televisioidaan CBS-kanavalla Suomen aikaan aamuyöllä.

Glamouria on tosin rajoitettu turvavälein. Edes kaikki ehdokkaat eivät välttämättä mahdu yleisöön.

Gaalassa jännitetään, saako Michael K. Williams Emmyn kuolemansa jälkeen. Näyttelijä kuoli yliannostukseen syyskuun alussa.

Langalla-sarjan Omar Littlen hahmosta tunnettu Williams on ehdolla parhaaksi sivuosanäyttelijäksi sarjasta Lovecraft Country. Tosin äänestys loppui jo ennen kuolemauutista, joten se ei vaikuta tulokseen, uutisoi AFP.

Williams esitti yliluonnollisia ilmiöitä 1950-luvun Yhdysvalloissa kuvaavassa sarjassa tulisieluista isähahmoa. HBO ei jatkanut sarjaa toiselle kaudelle.

Mj Rodriguez kuvattuna viime huhtikuussa.

FX-kanavan lähihistoriallisen juhlasarjan Posen Billy Porterista tuli kaksi vuotta sitten ensimmäinen avoimesti homo musta näyttelijä, joka on voittanut parhaan näyttelijän Emmyn.

Nyt saman sarjan Mj Rodriguezista voi tulla ensimmäinen transihminen, joka voittaa parhaan näyttelijän palkinnon.

Vastassa ovat muun muassa prinsessa Dianaa The Crownissa esittänyt Emma Corrin ja saman sarjan kuningatar Elisabetia näytellyt Olivia Colman.

Suoratoistopalvelujätti Netflix on suosikki voittamaan parhaan draaman kategorian Britannian kuningashuoneesta kertovalla The Crownilla. Netflix ei ole saavuttanut tärkeää palkintoa aiemmin.

Ylipäätään suoratoistopalvelu on palkittu kategoriassa ensimmäisen kerran vasta vuonna 2017, kun HBO:n Handmade’s Tale voitti.

The Crownilla on muutenkin runsaasti ehdokkuuksia. Amerikkalaismedioissa voittoja pidetään todennäköisinä.

Kuninkaallisten parisuhdeskandaalien lisäksi Netflix sai aikaan televisioilmiön sarjalla Musta kuningatar, joka synnytti shakkibuumin. Pelidraama on vahvoilla minisarjojen kategorioissa. Shakit pelattiin yhdessä kaudessa.

Mustan kuningattaren haastaa vanhan laatudraamatekijän HBO:n hitti, murhadraama Mare of Easttown.

Netflixin läpimurron voi myös estää uuden palvelun Disney+:n taktiikka muokata suosituista elokuvamaailmoista sarjoja. Nyt vahvoilla ehdokkuuksissa on Star Wars -jatke The Mandalorian.

Komediasarjakisassa Apple TV+-palvelun urheilusarjan Ted Lasson veikataan olevan vahvoilla. Sitä vastassa on esimerkiksi Karate Kid -jatkosarja Cobra Kai ja hassu ranskalaiskuvaus Emily in Paris. Myös Ted Lasson pääosatähti Jason Sudeikis saattaa ottaa palkinnon.

Emmy-gaalan juontaa koomikko Cedric the Entertainer.

Koomikko Cedric the Entertainer juontaa gaalan. Koomikosta on tullut CBS-kanavan lempiesiintyjiä. Hän näyttelee myös tilannekomedia The Neighborhoodissa ja vetää kotivideo-ohjelma #AtHome Videosia.

Hän kertoi Varietylle, että haluaa nostattaa televisiota, joka oli viihdyttämässä pandemian aikana kotiin juuttuneita ihmisiä.

”Haluan auttaa juhlistamaan näitä tähtiä.”