Venetsialaisen kuvanveistäjän Livio De Marchin puusta veistämä Nooan viulu -nimellä kulkeva teos symboloi Venetsian jälleensyntymää taiteiden kautta.

Lauantaiaamuna 18. syyskuuta Venetsian Canal Grandessa kellui epätavallinen näky: noin 12,5 metrin mittainen viulu, jonka päällä Benedetto Marcello -konservatorion jousikvartetti soitti Vivaldin Neljää vuodenaikaa.

Alusta ohjasi perämies pukeutuneena mustaan viittaan ja kolmikolkkahattuun, jotka olivat muotia Vivaldin elinaikana 1700-luvulla.

Venetsialaisen kuvanveistäjän Livio De Marchin puusta osin käsin veistämä Nooan viulu -nimellä kulkeva teos symboloi Venetsian jälleensyntymää taiteiden kautta.

Benedetto Marcello -konservatorion jousikvartetti soitti viulun päällä Vivaldin Neljää vuodenaikaa.

Viulu aloitti neitsytmatkansa kaupungintalolta läheltä Rialton siltaa gondolien saattamana, ja pian seurueeseen liittyi joukko moottoriveneitä, vesitakseja ja perinteisiä venetsialaisia sandolo-soutuveneitä. Noin tunnin kestänyt matka päättyi vanhan Dogana da Mar -tullirakennuksen luokse vastapäätä Pyhän Markuksen toria.

Myös ”Venetsian puuseppänä” tunnettu De Marchi sai idean viime vuonna koronasulkujen aikaan, jotka olivat Italiassa hyvin tiukat. Kanavaa pitkin kulkenut alus on oikean viulun tarkka kopio, ja se on rakennettu noin tusinasta eri puulajista, moottori sisällään.

De Marchi on rakentanut suuria, kelluvia veistoksia aiemminkin: vuonna 1985 Venetsian kanavilla seilasi taitellun paperiveneen muotoinen puuveistos, ja sen jälkeen veistäjä on veistänyt kotikaupunkinsa vesille muun muassa jättimäisen maljakon ja ferrarin.

Nooan arkki -nimellä kulkeva viulu on rakennettu noin tusinasta eri puulajista.

”Viulu on merkki Venetsian uudesta käynnistymisestä sulun jälkeen”, De Marchi kertoi The New York Timesille perjantaina työhuoneessaan. Nooan arkin tavoin De Marchi toivoo teoksen välittävän sanomaa toivosta, tässä tapauksessa viestissä, joka korosti ”taidetta, kulttuuria ja musiikkia”.

Viulun muotoinen teos syntyi nimenomaan Antonio Vivaldin innoittamana. Vivaldi oli syntyperäinen venetsialainen ja De Marchi on säveltäjän suuri fani, jota harmittaa, ettei hän koskaan opetellut soittamaan mitään. Jättimäinen jäljitelmä oli hänen mukaansa seuraavaksi paras asia.