1950-luvun Helsinkiin sijoittuva vakoojasarja on jopa ensimmäistä kautta uskottavampi ja tyylikkäämpi – suloinen soppa historian tosiseikkoja ja vetävää draamajuonta.

Jessica Grabowsky on Tabe Slioor myös Nyrkki-sarjan toisella kaudella.

Keväällä lineaaritelkkarissakin MTV3:lla nähty Elisa Viihteen alkuperäissarja Nyrkki oli raikas tuulahdus kotimaiseen sarjatuotantoon – vaikka vuoteen 1955 sijoittuikin.

Vakoojatrillerissä onnistuttiin paitsi näyttelijäntyössä myös siinä, missä Suomessa harvoin on onnistuttu: aidontuntuiseen menneisyyteen sijoittuvan epookin tekemisessä.

Nyt katsottavaksi tullut Nyrkin toinen kausi jatkaa samalla laadukkaalla linjalla. Ensimmäisen kauden lopputapahtumien kertauksen jälkeen hypätään viisi kuukautta eteenpäin: suurlakon ja Kekkosen virkaanastumisen päivään.

Vastavalittu presidentti (roolin mainiosti tekevä Janne Reinikainen) on sitä mieltä, ettei Supon salaista tiedusteluiskujoukkoa Nyrkkiä enää tarvita. Vaan väärässähän Urkki on. Jo samana päivänä alkaa kunnon hulabaloo, kun paljastuu, että kertaalleen lopetettu järjestö Vihan Veljet on noussut kuolleista, johtohahmonaan synkeä Mauri Mäkinen (Tommi Korpela).

Onneksi etenkin Nyrkin naiset Helena (Emmi Parviainen) ja Aune (Katja Küttner) ovat enemmän kuin iskussa, joten eiköhän Suomenmaassa yhdestä pirua ja ryssää vastaan lähteneestä Akateemisen Karjala-Seuran ydinjoukosta selvitä.

Varsinkin, kun erittäin toimintakuntoinen on myös maanmainio Tabe Slioorin hahmo (Jessica Grabowsky), joka kunnostautuu ensimmäisen jakson vauhdikkaaksi äityvässä muistojuhlakohtauksessa.

Kohtaus myös tiivistää hienosti Nyrkki-sarjan reseptin. Samaan suloiseen soppaan ripotellut historian tosiasiat, hyvin punotut draamalliset juonet, tarkka näyttelijäntyö, upeasti tehty kuvaus ja hyvin käytetty musiikki tuottavat yhdessä aika uskomattoman meiningin, jota todellakin haluaa seurata kaikki kahdeksan uutta jaksoa.

Nyrkki, toinen tuotantokausi, Elisa Viihde Viaplay.