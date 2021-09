Joka aamu kymmentä vaille seitsemän te vapahdatte minut, kiittää Juhani Karila.

Tv-juontajien armoitettuun ammattikuntaan kuuluu eliittijoukko, josta puhutaan liian vähän.

Ensinnäkään tv-juontajaksi ei pääse kuka tahansa. Epäilemättä työhön pyrkiville tehdään vaativia testejä. Arvioidaan kokelaiden kykyä puhua ymmärrettäviä lauseita. On hyvä osata katsoa oikeaan kameraan, hymyillä miellyttävästi ja vitsailla. Mitataan karisman määrää laitteella, joka on kehitetty varta vasten Otaniemessä.

Jos kaikista osa-alueista saa huippupisteet, pääsee uutisankkuriksi tai juontamaan viihteen livelähetystä. Kaikkein parhaat kandidaatit, siis aivan pieni ryhmä, viedään erilliseen huoneeseen, jossa odottaa viimeinen, äärimmäinen koe.

Huoneeseen, joka on täynnä pieniä lapsia.

Lapset hälisevät ja huutavat. Työnhakijoiden tehtävä on saada heidät hallintaansa. Nyt vaaditaan isoja ilmeitä ja eleitä, laajoja liikeratoja. Hyvin hidasta puhetta.

Tässä vaiheessa karsiutuvat tylysti ne, joiden olemus ei ole turvallinen. Kroppa on hallittava täydellisesti: edes pikkusormen asento ei saa olla uhkaava. On eduksi osata laulaa ja tanssia.

Jäljellä on kourallinen kokelaita. Heidän täytyy selittää lapsille käsinukkien avulla, miksi on ok olla surullinen. Tehtävästä suoriutuu vain pari. He ovat legendoja jo nyt. Heistä tulee Pikku Kakkosen juontajia.

Tervehdin teitä Susanna, Veera, Senja, Tuomo, molemmat Jaakot, Mari, Karoliina, Vilja, Juha-Miguel, Iina, Rami ynnä muut. Olette juontajien merijalkaväkeä. Joka aamu kutsun teidät avukseni rituaalilla, jossa lasken samaan aikaan kahvimitallisia ja minuutteja.

Kolme mittaa pressopannuun, kahdeksan minuuttia Pikku Kakkoseen.

Kymmentä vaille seitsemän vapahdatte minut, eikä minulla enää tarvitse olla silmiä selässä. Sen sijaan, että vekara herättää alakerran naapurin paiskomalla puupalikoita lattiaan, hän tuijottaa teidän lempeitä hymyjänne.