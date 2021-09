Jussi Tuurna on säveltänyt musiikin Tunnit, viikot, kuukaudet -teokseen, jonka Kati Kaartinen on kirjoittanut Reko Lundánin ja Tina Lundánin romaanien pohjalta.

Tunnit, viikot, kuukaudet. Kantaesitys Kansallisteatterin suurella näyttämöllä 24.9. Reko ja Tina Lundánin romaaneihin perustuvan teoksen käsikirjoitus ja laulujen sanat Kati Kaartinen, musiikki Jussi Tuurna. Ohjaus Tuomas Rinta-Panttila, lavastus, valo ja videot Teemu Nurmelin, puvut Saija Siekkinen, äänet Ville Leppilahti. Rooleissa Petra Karjalainen ja Timo Tuominen. ★★★

Teatterisali, jos mikä, on sopiva paikka miettiä ihmisen osaa, kuolevaisuutta. Varsinkin, kun pandemian herkistämänä kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen pienoiseen kahahteluun, jota tarpeeksi suuri yleisö tuottaa juuri ennen kuin esitys alkaa. Ihmisiä yhteen kerääntyneinä, liikahtelemassa tässä kauniissa salissa. Kansallisteatterin suurella näyttämöllä on ikää melkein 120 vuotta, meihin ihmisiin verrattuna se on itsestäänselvästi ikuinen.

Reko Lundán (1969–2006) ohjasi tälle näyttämölle monta teosta, myös viimeisekseen jääneen Kutsumattomia vieraita (2006). Nyt siellä sai kantaesityksensä Lundánin yhdessä vaimonsa Tina Lundánin kanssa kirjoittamaan romaaniin Viikkoja kuukausia (2006) sekä Tina Lundánin romaaniin Ensimmäinen kesä (2008) perustuva musiikillinen näyttämöteos.

Kati Kaartisen käsikirjoittama ja Jussi Tuurnan säveltämä teos on kaunis muistomerkki 37-vuotiaana aivokasvaimeen kuolleelle Reko Lundánille.

Reko Lundán oli paitsi Timo Tuomisen työkaveri, myös hänen ystävänsä. Tuominen on kertonut, että rooli tässä teoksessa oli hänelle vaikea.

Mikään monumentti se ei ole: esityksessä, kuten Lundánien teoksissakin, piirtyy esiin, ettei kuoleminen ole kaunista tai harmonista vaikka surullista onkin. Arki jatkaa ralliaan ja inhimilliset riidat leiskuvat, vaikka pariskunnasta toinen kuolee syöpään.

Kumpi kärsii enemmän, kuoleva vai se, jonka osa on jäädä ikävöimään? Huolehtimaan arjesta, harrastusrumbasta, pienistä lapsista.

Kati Kaartinen on tehnyt sanat Jussi Tuurnan sävellyksiin, kymmeneen lauluun, jotka julkaistiin samaan aikaan ensi-illan kanssa myös Spotifyssa ja levyllä. Varsin ilahduttavaa, teatterimusiikin kohtalohan on usein jäädä kertaalleen kuulluksi!

Pianon takana istuvan Tuurnan lisäksi lavalla ovat Tommi Asplund (viulu), Esko Grundström (kontrabasso, folkharppu, kantele) ja Ville Leppilahti (koskettimet, elektroniset soittimet, laulu).

Tuurnan sävellykset kulkevat pääosin tyylilajissa, jota kai voisi kutsua klassiseksi teatterimusiikiksi, Kaj Chydeniuksen ja Toni Edelmannin jalanjäljillä. Paikoitellen, esimerkiksi rajusti starttaavassa Juoksulenkki-kappaleessa muusikoiden soitto yhdessä Timo Tuomisen fraseerauksen kanssa tuo mielleyhtymän Kauko Röyhkän ja Riku Mattilan yhteistuotantoon.

Petra Karjalainen ja Timo Tuominen laulavat varmasti ja kauniisti.

Musiikin ja koko teoksen kivijalka, keskusta, on vähän ennen esityksen puoltaväliä kuultava Surumerkki. Petra Karjalainen aloittaa ilmavan kevyesti, mutta viimeistään Timo Tuomisen tullessa mukaan kappaleesta tulee se piste, jonka jälkeen kyyneleet ovat katsojalle loppuun asti jatkuva mahdollisuus.

Tuominen ja Karjalainen laulavat varmasti ja hienosti, ja kappaleet sitoutuvat näyteltyihin osuuksiin vaivatta. Näyttelijäntyö on pääosin luontevaa, mutta varsinkin aluksi ja muutamissa kohdissa myöhemminkin siinä on teennäiseksi käyvää ylivirettä, joka juuri tässä teoksessa tuntuu töksähtävän. Ehkä hiven lisää eleettömyyttä, ”ei-näyttelemistä”?

Muuten Tuomas Rinta-Panttilan ohjaus on kelpo työtä, joskin alun pimeyden ja akustisen soiton kantama muistikuva Kristian Smedsin Tabusta ja Pekka Kuusiston viulusta saa kysymään olisiko pimeyttä ja ”pelkkää” soittoa voinut käyttää enemmän.

Kaartisen tekstin ajallinen rakenne on huokoinen tavalla, joka säilyttää Reko Lundánin elämästä kertovan tarinan jännitteen, mutta antaa myös kunkin kokijan omille ajatuksille askelpaikkoja. Kaartisen tämän hetken tavaramerkiltä tuntuva, Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa -kuunnelmasta tuttu kysymys kuoleman takaa vilahtaa esiin viehättävästi, kun Tuominen kysyy: ”Noinko se meni? Noinko mä sanoin?”

Se on olennainen kysymys – ja keskeistä myös valokuvissa, jotka ovat Teemu Nurmelinin käsialaa olevassa näyttämökuvassa vaihdellen esillä videoscreeneillä.

Tuollaisia kuvia, tuollaisia hetkiä, tuollaista elämää. Millaista se oli? Ja minne se meni?

Pitkien loppukumarrusten jälkeen näyttämöllä on kaksi vähän kolhoa mustaa tuolia. Kummankin selkänojassa voi erottaa hienoisen painauman.

