Monologiesityksen analyysi punavihreydestä on sen verran yleistävä, että se ei kykene osoittamaan isoa kuvaa.

Martin Bahne esittää Rocky! Return of the Loser -monologiesityksessä punavihreässä kuplassa elävää kulttuurityöläistä.

Monologi

Rocky! Return of the loser. Suomen kantaesitys Teatteri Viiruksessa 25.9. Teksti Tue Biering, ohjaus Jussi Sorjanen, ohjauskonsepti Tue Biering, lavastuskonsepti Peter Schultz, valosuunnittelukonsepti Mathilde Niemann Hüttel, äänisuunnittelukonsepti Ditlev Brinth. Lavastus-, ääni-, ja valosuunnittelukonseptien toteutus Atte Pukero ja Laura Siironen, vaatetus ja rekvisiitta Elina Riikonen, poliitikko Erika Veltheim, näyttämöllä Martin Bahne. ★★★★

Tanskalaisen Tue Bieringin kirjoittama ja konseptoima monologiesitys Rocky! saavutti kotimaassaan huiman suosion. Se sai muun muassa maan teatterijournalistien vuosittain jakaman parhaan esityksen palkinnon.

Viiruksessa nähtävä esitys on Jussi Sorjasen ohjaama, mutta sikäli erityinen, että sen konsepti on sama kuin kantaesityksen. Teosta on jonkin verran sovitettu Suomeen, mutta sitä ei ole varsinaisesti tulkittu ja ohjattu uudestaan.

Punavihreässä kuplassa elävä kulttuurityöläinen alkaa kertoa suhteestaan Rocky-elokuvaan. Hänen mieltään lämmittävät hyväsydämiset vähäosaiset, jotka nousevat vaikeuksien kautta voittoon.

Mutta mitä pidemmälle hän pohtii suhdettaan Rockyyn, sitä ongelmallisemmaksi se muuttuu. Rocky kannattaa konservatiivisia arvoja, vastustaa maahanmuuttoa ja ylipäätään edustaa kaikkea sitä, mitä monologin esittäjä ei.

Rocky suosii jollain tasolla jokainen on oman onnensa seppä -ajattelua, jossa toisaalta halutaan kansa valtaan, mutta samalla halutaan kyykyttää vähäosaisia ja uskotaan darwinistiseen ihmiskäsitykseen.

Esityksessä Rocky on jonkin verran pohjoismaisen työfetissin uhri, osin juuri sen vuoksi hänen kannatuksensa nousee. Suomen ja muiden Pohjoismaiden tilanteissa on eroavaisuuksia, mutta tietty yhteinen pohja luo hyvän yhteisen maaperän.

Tilassa käytetään hienosti punaista maalia ja verta. Tila muistuttaa monin tavoin teurastamoa. Näyttelijä Martin Bahne muuttuu alun rauhallisesta pohdiskelijasta kohti uhria.

Läpi paistaa koko ajan se, että oikeudestaan olla eliittiä, jotain enemmän ja parempaa kuin Rockyn kaltaiset hahmot, tämä tyyppi ei tule luopumaan. Mieluummin hän jää uhriksi kuin alkaa oikeasti keskustelemaan.

Martin Bahnen monologin vahvuus on ennen muuta siinä, miten rehellisesti ja avoimesti hän näyttää tunnistavansa monologin puhujan tilanteen ja miten selkeästi se tuntuu pilkkovan hänen mieltään. Esittäminen on siten täynnä jonkinlaista löytämisen ja muille kertomisen riemua.

Monologihan ei tarkoita jonkun oma totuuden tuuttaamista vaan on ylipäätään nykyisen some-, vlogi- ja tubetusmonologien vastakohta. Jokin hyvin perimmäinen pelon ja turhautumisen tunne tulee jaetuksi.

Onnistunutta on myös sen osoittaminen, miten oikea tapa kommunikoida ja oikea tapa päästä käsiksi tunteisiin ja vihaan luo edes mahdollisuuden keskustelulle.

Mutta jotkut osat teoksen esittämässä analyysissa – tai ehkä pikemmin siinä, ettei se esitä analyysia – häiritsevät. Rocky! kun voisi sörkkiä niin montaa keskeistä asiaa, kuten työfetissiämme tai kyvyttömyyttämme arvostaa ruumiillista työtä.

Rockyn! punavihreysanalyysi on niin yleistävä, että se osuu ennen muuta identiteettiin liittyvin kipupisteisiin, ei niihin konkreettisiin kipupisteisiin, joista ongelmat kumpuavat. Se ei kykene osoittamaan sitä kaikkein suurinta kuvaa.

Mietin jokin aika siten näkemääni puolalaista Mein Kampf -esitystä, jossa kyettiin näyttämään myös talousjärjestelmän ja työn ensisijaisuuteen ihmisarvon mittarina perustuvien rakenteiden vaikutukset siihen, miten ja miksi ihmiset kokevat alemmuutta ja kääntyvät äärikonservatiivisiksi.

Toisaalta monologi onkin yhden ihmisen itsekritiikkiä, ja sellaisenaan toki satuttaa.

Esityksen lopussa myös kuullaan vierailevan perussuomalaisen poliitikon näkemys kaikessa karuudessaan. Se huutaa vastaukseksi – ei niinkään punavihreää kritiikkiä vaan itsekritiikkiä.

Mutta se, mikä analyysissa menetetään, saadaan kiinni rehellisyydessä, tunteiden kohtaamisessa ja stand up -henkisessä huumorissa. Tällä esityksellä on minusta edellytykset nousta perusteatteriyleisöä laajemman porukan teokseksi.

Vaikka esityksen analyysi jää puolitiehen, sen kyky sörkkiä kipupisteitä on kuitenkin todellinen. Se on viihdettä, joka tietää maalinsa.