Tampereen Työväen Teatterin ja Turun kaupunginteatterin yhteistyönä nähtävä Anthony McCartenin näytelmä Kaksi paavia sai suomenkielisen kantaesityksensä Eino Salmelaisen näyttämöllä Tampereella. Ensi maaliskuussa esitys siirtyy Turun kaupunginteatterin pienelle näyttämölle.

Näytelmä

Kaksi paavia. Tampereen Työväen Teatterin ja Turun kaupunginteatterin yhteistuotanto. Suomenkielinen kantaesitys Eino Salmelaisen näyttämöllä Tampereella 28.9. Anthony McCartenin näytelmän suomennos ja ohjaus Tiina Puumalainen, lavastus Teppo Järvinen, puvut Tuomas Lampinen, valot Jari Sipilä, ääni Jari Tengström, musiikki Jussi Vahvaselkä. Rooleissa Asko Sarkola, Esko Roine, Ulla Koivuranta, Anne-Mari Alaspää. ★★★

Asko Sarkola ja Esko Roine muodostavat todella mielenkiintoisen näyttelijäparin, eivätkä miehet osoita mitään hiipumisen merkkejä.

Kahdenkymmenen vuoden aikana Asko ja Esko ovat ehtineet tehdä yhdessä vaikka mitä. He ovat venyneet venäläisen klassikkokomedian kiertuenäyttelijöistä brittidraaman läheisriippuvaisiksi teatterilaisiksi, naisina esiintyvistä huijareista murhanhimoisiksi ikäneidoiksi ja ministeriön tunareista diktaattorin rautakoron polkemiksi säveltäjiksi.

Hyvin erilaisista lähtökohdista ja lisäksi vielä eri kielillä näyttelijänuransa 1960-luvulla aloittaneilla miehillä on myös jotain yhteistä. Kumpikin toimi pitkään teatterinjohtajana, Sarkola Helsingissä ja Roine Tampereella, mikä varmasti on opettanut käyttämään tehokkaasti hyödyksi ne harvinaiset hetket, jolloin heillä on ollut aikaa paneutua varsinaiseen näyttelijäntyöhön.

Nyt nämä näyttämötaiteen seniorit astuvat lavalle kahtena paavina.

Tositapahtumiin pohjautuvan tarinan juonen voi varmasti paljastaa, vaikka roomalaiskatolisen kirkon asioita tuskin tunnetaan Suomessa kovin laajasti.

Näytelmän päähenkilöinä ovat saksalaissyntyinen paavi Benedictus, joka teki historiaa luopumalla tehtävästään keväällä 2013, sekä tämän seuraajaksi paavi Franciscukseksi valittu argentiinalainen kardinaali Bergoglio, joka oli ensimmäinen Euroopan ulkopuolella syntynyt paavi 1300 vuoteen.

Uusiseelantilainen kirjailija Anthony McCarten on laatinut näytelmänsä The Pope (2017) pohjalta sekä poikkeuksellista tilannetta kartoittavan tietokirjan että käsikirjoituksen Fernando Meirellesin ohjaamaan elokuvaan The Two Popes (2019), joka ehti teatterilevitykseen Suomessa loppuvuodesta 2019 ja on sen jälkeen ollut katsottavissa suoratoistopalvelu Netflixissä.

Vaikka McCartenin näytelmä esitetään meillä elokuvaversiosta tutulla nimellä, poikkeaa alkuperäinen näytelmä huomattavan paljon aikasiirtymiä sisältävästä spektaakkelielokuvasta.

Näytelmä rakentuu täysin kahden hengen kohtauksista.

Aluksi paavi Benedictus (Asko Sarkola) pistäytyy tapaamassa Vatikaanissa asuvaa saksalaista nunnaa (Ulla Koivuranta) ja kardinaali Bergoglio (Esko Roine) kohtaa paikallisen slummisisaren (Anne-Mari Alaspää) Buenos Airesissa pitämänsä hartaustilaisuuden päätteeksi.

Loput kohtauksista ovat miesten välisiä keskusteluja eri puolilla Vatikaania.

Sarkola ja Roine onnistuvat pitämään näytelmän jännitettä yllä aivan hämmästyttävällä tavalla.

Esityksen rauhallisen tempon ansiosta hivenen kaavamainen näytelmäteksti kasvaa suorastaan itseään suuremmaksi, kun rytmityksen mestarit antavat myös taukojen puhua.

Eri linjoilla olevien miesten välisen verbaalisen tykityksen sijasta Tiina Puumalaisen ohjaus korostaa henkilöiden sisäisiä ristiriitoja ja taitoa kuunnella toista osapuolta. Esitykseen tuo laajuutta ja avaruutta myös Teppo Järvisen lavastus, joka pienillä keinoilla loihtii näyttämölle juhlallisia näkymiä.

Moni katsoja on varmasti kaivannut teatteriin niin kovasti, että verkkaisesti etenevät kolme tuntia pimeässä katsomossa ovat jo itsessään yhtä juhlaa.