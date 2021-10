Kaupunginteatterin tulkinta brittiläisen Lucy Kirkwoodin näytelmästä pääsee atomin ytimeen vasta väliajan jälkeen.

Näytelmä

Lapset, suomenkielinen kantaesitys Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 30.9. Näytelmä Lucy Kirkwood, suomennos Reita Lounatvuori, dramaturgi Henna Piirto, ohjaus Johanna Freundlich, valosuunnittelu Heikki Paasonen, äänisuunnittelu Eradj Nazimov, naamioinnin suunnittelu Jaana Nykänen. Rooleissa Jaana Saarinen, Aino Seppo, Jukka-Pekka Palo. ***

Brittiläinen nuoren polven näytelmäkirjailija Lucy Kirkwood (s. 1983) on tunnettu älykkäistä, aiheitaan monesta kulmasta valottavista moraalitutkielmista.

Kirkwoodilla on taito käsitellä suuria kysymyksiä kompaktissa muodossa. Aiemmin hänen tuotannosta meillä on esitetty läpimurtonäytelmä, mediaa satiirisesti tarkasteleva NSFW vuonna 2013 Lilla Teaternissa, näytelmän suomenkielinen ensi-ilta oli helmikuussa KokoTeatterissa.

Kirkwoodin ihmiskauppaa käsittelevä promenadinäytelmä Ensin tuntui tyhjyys kun sydän otettiin pois mutta nyt on kaikki hyvin nähtiin KokoTeatterissa vuonna 2015.

Nyt Helsingin kaupunginteatterissa suomenkielisen kantaesityksensä saanut Lapset (2016) on minimalistinen yhden illan näytelmä, johon mahtuu 38 vuotta. Näytelmän esittäminen tuntuu varsin sopivalta samaan aikaan, kun Elokapinan mielenosoituksissa nuori sukupolvi vaatii pikaisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tällä kertaa Kirkwood on nimittäin ottanut näytelmänsä aiheeksi edellisen sukupolven jälkipolvilleen sysäämän taakan. Ihmissuhdedraaman kaapuun pukeutunut moraliteetti kertoo eläköityneestä ydininsinööripariskunnasta, Hazelista ja Robinista. Pariskunta on vetäytynyt ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen mökille, jonne saapuu yllättäen vieras menneisyydestä, kollega Rose.

Draaman alun ajan tanssitaan useiden kymmenen vuosien painolasti kannattelevaa ihmissuhdebalettia, ja kokeneet näyttelijät selviävät kuvioista sulavasti. Nokkela sanailu ja brittityylinen naseva naljailu tuo dialogiin kirpeyttä, mutta kuulostaa paikoin myös epäluontevalta suomalaisessa suussa. Muutenkin Johanna Freundlichin tulkinta korostaa nasevuutta ja kepeyttä, ajoittain draaman alatekstinä kulkevan traagisuuden kustannuksella. Toisaalta tämän voi nähdä voimavarana, Kirkwoodin teokset osaavat puhua vakavista asioista viihdyttävästi.

Henkilöissä tiivistyy vastakkainasettelu elämäntavan ja elämänvalintojen välillä. Aino Sepon lapsekkaan manipuloivana tulkitsema neljän lapsen äiti Hazel tukeutuu kriisin keskellä joogaan ja pingottuneeseen positiivisuuteen. Jaana Saarisen yllätyskäynnille saapuva lapseton ja sarkastinen Rose taas ”hengästyy jo nähdessään lenkkarit”.

Naisten välissä sukkuloi liukas naistenmies Robin, Jukka-Pekka Palon notkeasti esittämänä.

Rose on näytelmässä salaisuuksien dynamo. Ydinkysymys on: miksi Rose on saapunut vierailulle ja osaavatko henkilöt valita oikein tosipaikan tullen?

Kovin puheliaalla tekstillä kestää kauan päästä asian ja atomin ytimeen, kirjaimellisesti. Siksi esityskin pääsee lentoon vasta väliajan jälkeen, kun salaisuudet ja asioiden todelliset mittakaavat alkavat paljastua.