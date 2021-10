Kirsi Svärd on suunnitellut kodin­koneita, televisioita, ja jäte­säiliöitä – ”Hyvä suunnittelu on huomaamatonta, niin toimivaa, ettei sitä tule edes ajatelleeksi”

Kirsi Svärd myöntää, että suunnittelutyö on hyppy tuntemattomaan. ”Välillä se on vaikeaa, mutta enimmäkseen kivaa.”

”Mielestäni hyvässä tuotteessa visuaalinen ilme tukee käytettävyyttä. Siinäkin mielessä olen bauhausilainen. Funktio on kaiken lähtökohta”, muotoilija Kirsi Svärd sanoo. Hänet kuvattiin Lappsetin kiipeilytelineen luona Oodin edessä. Svärd työskentelee rovaniemeläisessä Lappsetissa design managerina.

AMMATTITAUTEJA on monenlaisia. Moni muusikko sanoo, ettei pysty kuuntelemaan musiikkia pelkkänä musiikkina. Kappaleita alkaa analysoida tahtomattaan oman ammattitaitonsa kautta, arvioimaan ja purkamaan mielessään osiin.

Samaa sanovat ravintolakokit ruoasta, kirjailijat kirjoista ja elokuvaohjaajat elokuvista. Miten on muotoilijan laita? Pystyykö hän silmäilemään esineitä ja asioita vailla kriittistä katsetta.

”Ainakin yritän olla”, Kirsi Svärd sanoo ja naurahtaa.

”Tyttäreni kielsi sen minulta aikoinaan. Katsoin kuulemma ravintolassakin ensimmäisenä pöydän alle ja tutkin jalkojen asettelua.”

ISTUMME Svärdin kanssa Musiikkitalon kahvilassa puhumassa muotoilusta. Ikkunan takana näkyy keskustakirjasto Oodi, ja sen edustalla kohoaa kotimaisen Lappsetin valmistama tummanvihreä kiipeilyteline – erityisesti tälle paikalle suunniteltu.

Svärd on työskennellyt yrityksen design managerina kahden ja puolen vuoden ajan. Hänen vastuullaan on pitää huolta Lappsetin tuoteidentiteetistä. Se on tärkeää erityisesti nyt, kun viisikymmenvuotias perheyritys hakee kasvua ulkomailta.

Lasten kiipeilytelineiden ja leikkipaikkavälineiden suunnittelu on tarkkaa puuhaa, jota määrittävät lukuisat eri turvastandardit päänjuuttumiskulmineen ja putoamiskorkeuksineen. Sellaista ei päältä päin katsoen tulisi heti ajatelleeksi.

”Muotoilu ei ole koskaan pelkkää pintaa. Se on ennen kaikkea käytettävyyttä”, Svärd sanoo.

SVÄRDILLÄ asiasta on kokemusta. Hän valmistui teolliseksi muotoilijaksi 1980-luvun lopulla ja teki kolmen kolmenkymmenen vuoden pituisen uran muotoilijana ja muotoilukonsulttina turkulaisessa ED-Design Oy -muotoiluyrityksessä. Svärd kuvaa kokemusta omaksi muotoilun korkeakoulukseen.

Vuosikymmenien aikana hän sai olla monipuolisesti tekemisissä suomalaisen talouselämän kanssa ja toteuttaa muotoiluprojekteja laidasta laitaan. Svärd on suunnitellut muun muassa kodinkoneita, televisioita, keittiöhanoja, kännykkäkonsepteja, ilmastointiputkien päätelaitteita, laboratorio- ja leikkaussalitarvikkeita ja jätesäiliöitä.

Hän kaivaa laukustaan kaksi hieman pientä sähköhammasharjaa muistuttavaa laitetta. Ne ovat 3d-tulostettua ripsentaivuttimia, jotka Svärd on suunnitellut kotimaiselle kauneusalan startup-yritykselle Ainualle.

”Tätä muotoa haettiin millin kymmenysosilla, jopa sadasosilla”, hän kertoo.

”Kun aloitettiin, ei mulla ollut aavistustakaan, mitä helkkaria olin tekemässä.”

Sitäkö suunnittelutyö on: hyppy tuntemattomaan?

”Hyvin pitkälti. Olen aina sanonut, että on ihan sama, suunnittelenko valtamerilaivaa vai lyijykynää. Ihan samat vaiheet suunnitteluprosessissa pitää silti käydä läpi. Pitää tutkia käyttäjän todelliset tarpeet ja lähteä kehittämään tuotetta siltä pohjalta. Välillä se on vaikeaa, mutta enimmäkseen kivaa.”

ELÄMME esineiden ja tavarapaljouden ympäröiminä. Aina ei tule ajatelleeksi, että kaikki se on jonkun suunnittelemaa. Pullonkorkista polkupyörään ja saunankiukaasta vessaharjaan. Mutta mikä erottaa hyvän suunnittelun huonosta?

”Niin, mikä erottaa…” Svärd jää pohtimaan.

”Varmaan juuri se, että hyvä suunnittelu on huomaamatonta. Se on niin käytännöllistä ja toimivaa, ettei sitä tule tavallaan edes ajatelleeksi. Paras suunnittelu on myös sellaista, ettet tarvitse siihen käyttöohjetta.”

Sarjavalmisteisen tuotteen suunnittelussa huomioon tulee aina ottaa valmistettavuus, estetiikka ja funktionaalisuus. Svärd sanoo, ettei ole niinkään tärkeää, onko teollinen muotoilija hyvä piirtämään tai perinteisessä mielessä taiteellisesti lahjakas. Tärkeintä on olla luova, ja omata hyvät ongelmanratkaisutaidot ja kyvyn toisinajatteluun.

”Taide on eri asia. Me tuemme bisnestä”, hän toteaa.

HAASTATTELU päättyy. Lopuksi pyydän Svärdiä vielä kurkkaamaan pöydän alle, ihan syntymäpäivän kunniaksi. Miltä jalkaosastolla vaikuttaa?

”Kyllä mä tätä heti katsoinkin”, Svärd myöntää ja kyyristyy samalla tarkastelemaan pöydän tukirakenteita.

”Yllättävän kivasti tämä pysyy vakaana. Hyvä ratkaisu ja halpa tehdä.”