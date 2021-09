Emmyt menivät valkoisille näyttelijöille, taas, mutta joukossa on piristävä poikkeus: drag-artisti RuPaul on nyt gaalan historian palkituin tummaihoinen mies

Voittajien ihonväriä kommentoitiin illan aikana sekä sosiaalisessa mediassa että lavalla.

Muut kuin valkoiset näyttelijät odottivat paljon Emmy-gaalalta, mutta vähän he saivat. Kuten aina ennenkin, kaikki tärkeimmät palkinnot menivät illan aikana valkoisille tekijöille.

Tällä kertaa yhdysvaltalaiset mediat seurasivat tilannetta poikkeuksellisen tarkasti. Esimerkiksi The Hollywood Reporter laski ennen gaalaa, että ehdokkuuksista peräti 44 prosenttia meni muille kuin valkoisille näyttelijöille, ja silti: valkoiset näyttelijät ottivat pääpalkinnot niin komediasarjoissa, draamasarjoissa kuin minisarjoissakin.

Näin siitäkin huolimatta, että mukana oli tänä vuonna poikkeuksellisen vahvoja ei-valkoisia ehdokkaita. Esimerkiksi näyttelijä Michael K. Williamsin ajateltiin olevan vahvoilla miessivuosa-Emmyn voittajaksi roolistaan HBO:n sarjassa Lovecraft Country. Muun muassa Langalla- ja Boardwalk Empire -sarjoista tunnettu Williams löydettiin kuolleena asunnostaan 6. syyskuuta.

Eniten palkintoja sai Britannian kuningashuoneesta kertova draamasarja The Crown, joka voitti parhaan draamasarjan palkinnon. Lisäksi Netflix-sarja vei muun muassa parhaan nais- ja miespääosan palkinnon ja parhaan käsikirjoituksen palkinnon.

Parhaan komediasarjan voitto meni Applen TV+-palvelun Ted Lassolle. Sarja kertoo yhdysvaltalaisesta jalkapallopallovalmentajasta, joka lähtee Englantiin valmentamaan kuvitteellista Valioliiga-joukkuetta.

Minisarjoissa parhaan naispääosanäyttelijän palkinnon sai Mare of Easttownissa kipuilevaa rikosetsivää näytellyt nähty Kate Winslet. HBO-sarja vei myös parhaiden sivuosien palkinnot.

Yhteistä näillekin voittajille oli ihonväri: valkoinen.

Michaela Coelin kirjoittama I May Destroy You palkittiin minisarjan parhaan käsikirjoituksen Emmyllä. Coel näyttelee itse sarjassa Arabellaa.

Ensimmäinen merkittävämpi palkinto ei-valkoiselle näyttelijälle jaettiin gaalan jatkuttua lähes kahden tunnin ajan. Tuolloin parhaana kilpailuohjelmana palkittiin drag-artisti RuPaul Andre Charlesin juontama RuPaul’s Drag Race. Kyseessä on juontajan yhdestoista Emmy-palkinto, mikä tekee hänestä gaalan historian palkituimman tummaihoisen miehen.

Tämän lisäksi Michaela Coelin kirjoittama I May Destroy You palkittiin minisarjan parhaan käsikirjoituksen Emmyllä. Coel myös näyttelee sarjan pääosan, mutta se palkinto meni siis Winsletille.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertova HBO-sarja kuuluu viime vuosien parhaisiin.

Palkintopuheessaan Coel kehotti tekijöitä menemään pelkojaan kohti ja kirjoittamaan siitä, mikä tuntuu epämiellyttävältä.

Voittajien valkoista ihonväriä kommentoitiin illan aikana sekä sosiaalisessa mediassa että lavalla. Gaalan avannut tummaihoinen juontaja Cedric the Entertainer repi asiasta huumoria.

"Mahtavaa olla mustana tyyppinä tässä hommassa", hän sanoi. "Minun väkeni luulevat, että voin antaa palkinnon kenelle tahansa. Ne sanovat, että sun pitää antaa se Martin Lawrencelle. Ja Shenehehin pitää saada se kanssa."

Martin Lawrence on tummaihoinen näyttelijä, jonka ensimmäinen elokuvarooli oli Spike Leen elokuvassa Do the Right Thing (1989). Sheneneh Jenkins taas on yksi hänen komediallisista roolihahmoistaan.

"Jimmy Kimmelillä ei ole tällaista ongelmaa. Häntä ei vaadita antamaan palkintoa Tony Danzalle", juontaja jatkoi Kimmelin ja Danzan italialaisiin sukujuuriin viitaten.

Monille monimuotoisuuden esiinmarssia odottaneille Emmy-gaala oli siis jälleen kerran pettymys. Toiset taas muistuttavat, että jo ei-valkoisten ehdokkaiden määrän nouseminen lähes puoleen kertoo merkittävästä muutoksesta.

Esimerkiksi vuoden 2016 Oscar-gaalassa edes parhaiden näyttelijöiden ehdokkaana ei ollut ainoatakaan ei-valkoista näyttelijää.