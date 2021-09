Terral-teoksessa kuuluu puupuhaltimien juoksutuksia ja puhureita, ehkä myös pieniä sadekuuroja.

Klassinen

Tapiola Sinfonietta Tapiolasalissa 24.9. Ryan Bancroft, kapellimestari, Sharon Bezaly, huilu. - Lutoslawski, Fagerlund, Schumann

Luonto ei lakkaa innoittamasta säveltäjiä meidänkään aikanamme. Se on varmaan merkki teknologian ja mediamaailman keskellä elävän nykyihmisen kaipuusta luonnon ja kulttuurin väliseen sovintoon ja tasapainoon.

Sebastian Fagerlund on antanut uudelle, konsertissa kantaesitetylle huilukonsertolleen nimen Terral. Espanjankielinen sana tarkoittaa maatuulta.

Fegerlund kertoo, että nimi tuli hänen mieleensä teoksen sointimaailman muotoutumisen kanssa. Hän ajatteli teoksen materiaaliin liittyviä mielikuvia, joissa maa-aines tai hiekka paljastaa tuulessa uusia pintoja.

Maa, vesi, tuli ja ilma ovat myyttiset alkuaineet. Erään hieman mystisen näkemyksen mukaan joku tai jotkut näistä elementeistä hallitsee sävelteosta.

Terral on maan ja ilman musiikkia. Orkesteri on se maa- ja hiekka-aines, joka muuttaa jatkuvasti aaltoilevaa ja virtailevaa olomuotoon tummasta kirkkaaseen, raskaasta kevyeen.

Terral-tuuli puhaltaa yleensä rauhallisesti, mutta kiihtyy joskus ja saattaa nostaa hurjia, hakkaavia ja paukkuvia hiekkapyörteitä.

Vaikkei teos edusta musiikillista maisemamaalausta, siinä kuulee kuitenkin vähän väliä puupuhaltimien tuulimaisesti suhisevia juoksutuksia ja puhureita, ehkä myös pieniä sadekuuroja.

Solistina oli Sharon Bezaly, yksi aikamme hienoimmista huilisteista. Hän aloitti tuulimatkansa alttohuilulla, jonka tumman pehmeä sointi oli kuin myyttisen äiti maan laulua. Syvältä maan tummuudesta hiipi myös orkesterin bassovaltainen hidas johdanto.

Kun Bezaly vaihtoi soittimensa 24 karaatin kullalla päällystettyyn huiluunsa, siitä tuli ilman ja tuulen henki. Se lauloi ja liihotteli lumoavasti, alati muuttuvin kimmeltävin ja kuiskailevin sävyin. Nopeissa jaksoissa se tanssi tuulen leikeissä ja liekehti huimassa loppuhuipennuksessa tulisesti.

Terral on esteettisen kaunis, uusromanttinen teos. Fagerlund on rakentanut tuulen tarinasta sadunomaisen sävelkertomuksen, jossa on draaman kaari.

Hän on vanginnut luonnonilmiön muutosprosessin hienostuneeseen sävelkieleensä, joka on jatkuvassa orgaanisessa liikkeessä. Solisti ja orkesteri olivat väreilevässä vuorovaikutuksessa.

Konsertti alkoi puolalaisen Witold Lutoslawskin teoksella Jeux vénetiens (1960–61). Venetsialaisissa leikeissä Lutoslawski käytti ensi kertaa aleatoriikkaa, sattumanvaraisuutta.

Joissakin leikkien neljässä osassa muusikot saivat vapauden päättää tempoista ja rytmeistä. Kapellimestari Ryan Bancroft piti huolen siitä, että aleatoriset jaksot alkoivat ja päättyivät samaan aikaan.

Kiehtova yllätyksellisyyden tunne tunne hallitsi modernististen leikkien esitystä. Teos sykki ja välähteli venetsialaisen salaperäisesti, terävän älyn ja draamantajun ohjaamana.

Schumannin neljäs, d-molli-sinfonia päätti konsertin leiskuvaan ja värikkääseen romanttiseen hurmioon. Bancroft sytytti soittajat innostuneeseen lennokkuuteen ja herkisti hitaan osan suloiseen kaihoon.

Erityinen kiitos kuuluu kolmelle pasunistille, jotka toivat ensiosan kehittelyyn jylhää dramatiikkaa ja voitonriemuiseen finaaliin tummanpuhuvaa loistokkuutta.