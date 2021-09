Dyyni teki viikonloppuna katsoja-ennätyksen. Viimeisin Luokkakokous puolestaan ylitti 150 000 katsojan rajapyykin, ja on tällä hetkellä vuoden katsotuin elokuva.

Tieteiselokuva Dyyni avasi odotetun vahvasti suomalaisissakin elokuvateattereissa. Elokuva sai menneenä viikonloppuna lähes 33 000 katsojaa, mikä on vuoden korkein viikonlopputulos.

Dyyni päihitti Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily -elokuvan avausviikonlopun tuloksen muutamalla tuhannella katsojalla. Denis Villeneuven ohjaamaa tieteiselokuvaa siivittivät erittäin myönteiset arviot. Esimerkiksi HS:n Jussi Ahlroth antoi Dyynille täydet viisi tähteä.

Elokuva-alaa edustavan Suomen Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen uskoo jo pysyvämpään muutokseen julman korona-ajan jälkeen.

”Käyrä näyttää ylöspäin, viikko viikolta on ollut enemmän katsojia”, hän sanoo.

Vielä tällä hetkellä kasvua hidastaa Uudellamaalla voimassa oleva koronarajoitus, joka rajoittaa elokuvateatterien paikkamäärän puoleen. Normaalitilanteessa pääkaupunkiseudun osuus on kolmisenkymmentä prosenttia koko maan kävijöistä,

Viikonlopun toiseksi katsotuin oli ensi-iltansa saanut Ryhmä Hau -elokuva noin 21 000 katsojalla. Viimeisin Luokkakokous puolestaan ylitti 150 000 katsojan rajapyykin, ja on tällä hetkellä vuoden katsotuin elokuva.

Florian Zellerin ohjaama ja Anthony Hopkinsin tähdittämä Isä on saanut noin 65 000 katsojaa.

”Isä osoitti, että vanhempi väki on jo valmis käymään elokuvissa, Ryhmä Hau taas näytti, että myös lapsiperheet ovat liikkeellä”, Koistinen analysoi. ”Ja nyt Dyyni vahvistaa viestiä siitä, että katsojat ovat todella palaamassa teattereihin, kun löytyy sopivia elokuvia heidän katsottavakseen.”

Daniel Craig esittää 007: No Time to Die -elokuvassa Bondia viidennen kerran.

Dyynin menestys rauhoittanee elokuva-alan toimijoiden mieliä vielä suuremman ensi-illan alla. Tämän kuun viimeisenä päivänä kankaat valtaa uusin Bond eli 007: No Time to Die. Tästäkin Bondista odotetaan Suomessa valtaisaa hittiä aiempien agenttiseikkailujen tapaan.

Jo nyt monet näytökset näyttävät olevan loppuun myytyjä ainakin Finnkinon teattereissa Helsingissä.

”Bondit on aina olleet tosi isoja juttuja Suomessa aina, ja edelliset on saaneet jotain 600 000 katsojaa, mikä on ihan älytön määrä ihmisiä”, Koistinen sanoo. ”Että kyllä tässä ollaan positiivisella mielellä. Pitää vain toivoa, että pandemiatilanteessa ei tapahdu mitään yllättävää ja lopuistakin rajoituksista päästään eroon.”

Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia -elokuvan pääosaa esittävä Petri Poikolainen oli läsnä elokuvan kutsuvierasnäytöksessä Helsingissä.

Yleisömäärällä mitaten heikommin pärjänneitä elokuvia on Teemu Nikin Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia, jonka on nähnyt tähän mennessä viisituhatta katsojaa. Elokuva voitti hiljattain Venetsian elokuvajuhlien yleisöpalkinnon, ja se on kerännyt ylistäviä arvioita kriitikoilta.

HS:n Oona Komonen kehui erityisesti pääosan esittäjä Petri Poikolaista sekä kuvakerrontaa.

”Katsoja on koko ajan päähenkilön lähellä. Näkee lähinnä, mitä Jaakko koskee ja sen, jos joku koskee häntä. Se on näkevälle ihmiselle intiimi, jopa ahdistava kuvakulma. Ja siksi niin tehokas”, Komonen kirjoitti arviossaan.