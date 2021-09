Toimittaja Sami Sillanpään pesti Afrikassa on osoitus siitä, että paikan päältä näkee ihan eri tavalla kuin verkosta tilannetta seuraamalla

Hesarin kuukausiliitteen reportteri suunnistaa sinne, missä eurooppalaisia ei yleensä nähdä, mutta seuraa myös edeltäjiensä polkuja.

Tietokirja

Sami Sillanpää: Keskellä virtaa Kongo. HS Kirjat. 168 s.

Minun on tunnustettava, että aloin lukea Sami Sillanpään teosta Keskellä virtaa Kongo pahalla silmällä. Etsin siitä merkkejä eurooppalaisen Afrikan-matkaajan syndroomasta, yläpuolelle asettumisesta ja paremmin tietämisestä.

Kirjallisuushistoriasta löytyy nimittäin pitkä hyllyllinen kirjoja, joissa Afrikassa käyneet valkoiset ihmiset kertovat paitsi omasta lumoutumisestaan savanneilla ja sademetsissä myös siitä, mikä Afrikassa on vikana ja miten sitä pitäisi kehittää.

Kun siirtomaavaltojen kilpajuoksu Afrikkaan oli 1800-luvun lopulla kuumimmillaan, jo aikalaiset naureskelivat, että siellähän ei voi edes käydä ilman että kirjoittaa kokemuksistaan kirjan.

Tässä suhteessa Sillanpää selviää jokimatkastaan kuivin jaloin. Osasin positiivista lopputulosta toki ounastella, koska seurasin aikoinaan tämän lehden sivuilta hänen ansiokasta raportointiaan Afrikasta.

Sillanpään pesti Etelä-Afrikassa oli osoitus ulkomaankirjeenvaihtajien arvosta: paikan päältä näkee ihan eri tavalla kuin verkosta tilannetta seuraamalla.

Kalastajat työssään Wagenia-putouksella Kisanganin lähellä. Telinekalastus on kylässä vuosisatoja jatkunut perinne.

Lapset tekevät koulumatkaa arkiaamuna lähellä Parisin kylää. Sadekaudella joen rantapenkka jää veden peittoon.

Kirjallisuuden traditiolla on kuitenkin vahva mielikuvia ohjaava ote, joka vaikuttaa niin kirjailijoihin kuin lukijoihinkin. Sillanpää mainitsee kaksi keskeistä Kongo-kertomusta, Joseph Conradin Pimeyden sydämen ja V. S. Naipaulin romaanin Joki tekee mutkan.

Monista muista Afrikan-kuvauksista Sillanpään kirja eroaa siinä, että sen pääosassa eivät ole kirjoittajan omat vierauden kokemukset vaan maanosan itä–länsi-suunnassa halkaiseva jokialue. Aika monille se on paikka, jonka kohdalla yleistiedoissa on yhä tyhjä läikkä.

Sillanpäällä on silmää mittasuhteille. Hän maalaa muutamalla taitavalla vedolla näkyviin paitsi Kongon alueen laajuuden ja väestön paljouden myös Belgian siirtomaavallan aikaisen taloudellisen riiston, joka vaati useiden miljoonien ihmisten hengen.

Suomalaisilla oli pieni mutta ei aivan vähäpätöinen rooli Kongon historiassa, sillä useilla jokilaivoilla oli suomalainen kapteeni. Sillanpää punoo kertomukseensa mukaan joella työskennelleiden suomalaisten tarinoita.

Koneenkäyttäjä Pascal Musungun työ on pitää hinaajan moottori kunnossa. Sata vuotta sitten samaa työtä Kongojoen laivoilla tekivät monet suomalaiset.

Bongelan kylässä voi liikkua vain kanootilla. Sadat puumajat on pystytetty veteen pylväiden varaan. Myös eläimet kuljetetaan kanootilla.

Vierailu maata vuosikymmeniä hallinneen Mobutu Sese Sekon palatsissa havainnollistaa itsenäistymisen jälkeisen aikakauden suuruudenhulluuden. Saapa lukija pikakurssin vuosituhannen vaihteessa Kongon alueella käydystä ”Afrikan maailmansodastakin”, johon osallistuivat useiden maiden joukot ja jonka seuraukset näkyvät alueella edelleen.

Siinä mielessä Sillanpää seuraa edeltäjiensä polkuja että suunnistaa sinne, missä eurooppalaisia ei yleensä nähdä. Ja melkoista extremeä matkustus valtavalla proomulla pitkin arvaamatonta virtaa onkin.

Kun Conradin romaanissa matkattiin allegorisessa mielessä historiassa taaksepäin, Keskellä virtaa Kongo vie paikkoihin, joihin moderni maailma hädin tuskin ulottuu. Kännykät eivät toimi, rahaa ei käytetä, joku ei ole koskaan tavannut valkoista ihmistä, joku taas ei ole kuullutkaan koronasta. Pandemia ei rajoita matkailua Afrikan maaseudulla.

Proomun avoimella kannella matkustaa satoja ihmisiä, joiden käytössä on vain yksi vessa eli reikä lattiassa. Liikkuminen täyteen ahdetulla aluksella on vaikeaa siksikin, että sen reunoilla ei ole kaiteita. Matkan aikana eräs mies putoaa laidan yli ja katoaa virran pyörteisiin.

Koululaiset opiskelevat matematiikkaa Mobuto Sese Sekon entisessä makuuhuoneessa. Palatsissa toimii nyt kunnallinen koulu.

Joella kulkevat proomut on tarkoitettu rahtiliikenteeseen, mutta ne ahdetaan täyteen myös matkustajia. Tämä proomu oli matkalla vastavirtaan kohti Kisangania.

Sillanpään seurueeseen kuuluvat kongolainen Victor Anasa ja Keniassa työskentelevä toimittaja Liselott Lindström. He ovat virittäneet teltan kalankuljetuksessa käytettyyn konttiin. Ruoka valmistetaan nuotiolla proomun kannella. Vaikka on vaikea kuvitella alkeellisempaa kulkuneuvoa, matka etenee leppoisasti ohi lipuvia maisemia ihaillen ja iltaisin nuotion ääressä seurustellen.

Kuvauksesta välittyy luontevasti se epäeksoottinen tosiasia, että ihmiset ovat kaikkialla maailmassa koko lailla samanlaisia.

Paikallinen opas on epäilemättä tae koko reissun onnistumiselle. Diplomaattiperheen poika, koulutettu ja useita kieliä taitava Victor Anasa on itse asiassa paljon enemmän kuin vain opas. Hän on mukana myös siksi, että miettii mahdollisuuksia avata aluetta turismille.

Sami Sillanpää, Victor Anasa ja kanoottimiehistön jäseniä kahdentoista tunnin päivämatkalla kohti Mankanzan pikkukaupunkia.

Victor Anasa rentoutuu ravintolan terassilla Bumban kaupungin rantakadun varrella. Taustalla häämöttää proomu.

Tietokirjojen arvioissa puhutaan harvoin tyylistä, ja ihanteena kai usein pidetään helppolukuisuutta ja ilmaisun napakkuutta.

Tässä suhteessa Sillanpään kerronta ja kieli ovat mallikelpoisia, mutta välillä ei voi välttyä ajattelemasta, että lukee pitkää lehtijuttua. Teksti etenee enimmäkseen lyhyin päälausein. Tietokirja olisi kuitenkin jo pituutensa puolesta antanut mahdollisuuden monenlaisten kirjallisten keinojen käyttöön.

Kun lajirajoja rikotaan taitavasti, syntyy sellaisia klassikkoja kuin Mia Kankimäen Naiset joita ajattelen öisin. Siinä lomittuvat kiehtovalla tavalla kirjoittajan matkat ja hyvin henkilökohtaisetkin pohdinnat taiteen äärellä. Ehkä toimittajat voisivat tietokirjoissaan koetella rohkeammin journalistisen kerronnan rajoja.

Mutta tämä ei ole varsinaisesti moite vaan lajityypin herättämää pohdiskelua. Juuri tällaisena Sillanpään teos tarjoaa kuvauksen mainiosta matkasta Kongo-joella ja oivallisen tietopaketin alueen historiasta ja nykypäivän tilanteesta.

Kirjoittaja on kirjallisuudentutkija ja tietokirjailija.

Kauniimpia hetkiä Kongojoella on, kun aurinko laskee, taivas punertuu ja sademetsä tummuu. Puukanootteja melotaan seisaaltaan.