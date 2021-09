Eppu Nuotion romaani osoittaa, että olemme paljon enemmän kuin taustamme.

Romaani

Eppu Nuotio: Niin kuin vierasta maata. Gummerus. 200 s.

Mitä tapahtuu, kun Keravalle kotiutunut eteläsavolainen poliisi iskee ostoskeskuksessa tapahtuvassa selkkauksessa silmänsä Tapiolassa ikänsä asuneeseen suomenruotsalaiseen naiseen?

Tämä on Eppu Nuotion Niin kuin vierasta maata -romaanin kysymys ja lähtökohta.

Onko meidän keski-ikäisinä mahdollista tavoittaa toinen ihminen niin, ettei hänen koko siihenastinen elämänsä ja taustansa tule suhteen väliin? Missä määrin olemme valmiita hyväksymään toisen erilaisen taustan, mikä on vaikuttanut kaikkeen siihen, millainen tästä ihmisestä on tullut?

Tokihan asetelma on kutkuttava: katupartiointia känniläisten roudaamisineen tyytyväisenä tekevä poliisimies Markus ja Svenska Teaternin markkinointia pyörittävä itsellinen nainen Henrietta, ”Henni”. Voiko heillä fyysisen vetovoiman ohella olla mitään yhteistä? Mikä liimaa ihmiset yhteen?

Henni ja Markus ovat kumpikin mukavia ihmisiä ja heistä voi lukijana pitää.

Markuksesta Nuotio kuitenkin onnistuu tekemään kiinnostavamman ja moninaisemman – vähemmän stereotyyppisen hahmon kuin Hennistä. Ehkä lavarunousilloissa viihtyvä mies ei ole se kaikkein ilmeisin mielikuva poliisina työskentelevästä ihmisestä. Tai että poliisilla on päällään raidallinen maripaita, en tiedä.

Henni taas piirtyy puhtaan poroporvarillisena naisena, jolle elämässä paljon on tullut valmiiksi pedattuna. Asianajajavanhemmat ovat yhä tyylitietoisia ja lapsuudenkoti sisustettu laadulla, hyvällä maulla, ja rahalla. Hennin äiti haluaa pyörätuolissakin näyttää kauniilta ja laitetulta, hyvin pukeutuneelta.

Aikuisen Hennin suurin pelko on, hyväksyvätkö vanhemmat hänen poikaystävänsä, koska tämä on poliisi, siis duunari. Ja vielä enemmän: hyväksyykö hän sisimmässään sen itse?

Markus taas joutuu miettimään, onko Hennin itsekkyys tai asenteellisuus sittenkään hänen vikansa, vai enemmänkin seurausta hänen taustastaan – johon hän on tavallaan syytön.

Nuotion tarina nojaa aitoihin paikkoihin ja miljöisiin, sen henkilöt ovat tunnistettavia. Tämä on sekä romaanin vahvuus että heikkous.

Nuotion tapa tyypitellä hahmoja on niin yksityiskohtainen, että välillä miettii, onko jokainen detalji ja kaulaliinan väri sittenkään kokonaisuuden kannalta olennainen. Joskus se on, joskus se vie tilaa joltain tärkeämmältä.

Yksi romaanin kysymyksiä on: mikä on kenellekin tavallista? Henrietta on oppinut pitämään monia sellaisia asioita itsestään selvinä, jotka ovat Markukselle vieraita. Sellainen, jolla on aina ollut rahaa, ei ehkä lähtökohtaisesti voi ymmärtää sellaista, jonka on laskettava, mihin on varaa ja mihin ei.

Nuotion romaani tavoittaa tarkasti joitakin näkyjä suomalaisesta luokkayhteiskunnasta, vaikkei se yhteiskunnallinen romaani olekaan. Kurkistukset päähenkilöiden perheisiin paljastavat paljon niin asenteista kuin arjen realiteeteista.

Toinen teema, jonka Nuotio nostaa esille, on ihmisen kyky jakaa elämänsä suunnitelmia ja haaveita. Ihminen, joka on elänyt yksin ja vastannut omista päätöksistään, ei osaa välttämättä ottaa huomioon toisia päätöksiä tehdessään.

Parisuhteessa ei oikein ilman tätä osaamista voi olla. Tämän Henni joutuu oppimaan kantapään kautta.