Nimensä August Strindbergin teokselta lainannut Punainen huone on Kaj Korkea-ahon neljäs romaani.

Kaj Korkea-aho on ikäpolvensa tunnetuimpia suomenruotsalaisia kirjailijoita.

Romaani

Kaj Korkea-aho: Punainen huone (Röda Rummet). Suom. Laura Beck. Otava. 365 s.

August Strindbergin teosta Punainen huone (1879) pidetään kuulun kuvainraastajan läpimurtotyönä ja usein myös ensimmäisenä modernina ruotsalaisena romaanina. Kun yksi ikäpolvensa tunnetuimmista suomenruotsalaisista kirjailijoista, Kaj Korkea-aho (s. 1983), antaa neljännelle romaanilleen saman nimen, miten se olisi tulkittava?

Erot ovat ilmeisempiä kuin yhtäläisyydet. Strindbergin romaani on satiiria Tukholman nuoresta älymystöstä ja mahdottoman byrokraattisesta yhteiskunnasta, jonka erilaisia tyyppejä kirjassa havainnoidaan tarkalla psykologisella silmällä. Strindbergin punainen huone sijaitseekin Tukholman kuuluisassa Berns salonger -ravintolassa, jonne köyhät vallankumoukselliset kokoontuvat.

Korkea-ahon romaanin huone puolestaan on Ullanlinnan Neitsytpolulla yksityisasunnossa, jossa nimettömäksi jäävä päähenkilö, nuori kirjailija ja orkesterimuusikko, asuu. Hän on ostamassa asuntoa Aimo Kangas -nimiseltä vanhemmalta mieheltä, jonka kanssa hän käy pitkiä keskusteluja.

Tapahtumapaikka yhdistää Korkea-ahoa kollegaansa Philip Teiriin, jonka Neitsytpolku-romaanissa siellä eletään kaksoiselämää.

On kai todettava, että kyseinen lokaatio on tänäkin päivänä luontevampi ruotsin- kuin suomenkielisen romaanin tapahtumapaikaksi. Jälkimmäisissä itäinen kantakaupunki dominoi.

Asunnon makuuhuone on väriltään valkoinen, mutta tupaantuliaisissa maalikerros alkaa lohkeilla ja alla oleva punainen tunkeutua esiin luonnonvoiman lailla.

Samalla alkaa paljastua, että huonetta on käytetty vuosikymmenten ajan Helsingin homoyhteisön SM-leikkeihin, joissa Aimo on tottunut olemaan alistujan roolissa. Hänen edesmennyt miehensä Usko, lentokapteeni, on puolestaan ollut paikan kiistaton alfa, mies jota kaikki tottelevat luonnostaan.

Suhteiden määräävät osapuolet, joita on kirjassa muitakin, kuvataan Tom of Finland -tyyliin mahdottoman isoiksi, nahkaan pukeutuneiksi miehiksi. Yhdeksi aiheista hahmottuu julkisen homoseksuaalisuuden domestikaatio, esimerkiksi Touko Laaksosen muututtua kielletystä alakulttuurista edistykselliseksi brändiksi. Tällöin fetisismi ja sadomasokismi helposti unohdetaan alaviitteeksi, vaikka ne ovat hänen taiteensa ytimessä.

”Sanoa, että Laaksonen oli homoseksuaali, on suunnilleen yhtä yksinkertaistavaa kuin sanoa, että Beethoven soitti pianoa”, sanoo Aimo Kangas.

Päähenkilö on muuttanut Vantaalle vanhempiensa ja pikkusiskonsa luokse nuolemaan haavojaan väkivaltaisen parisuhteen ja epäonnisen Berliinin-ajan jälkeen. Hetken päähänpistosta hän laittaa lehteen ilmoituksen, jossa hän lupaa kirjoittaa kirjan hänelle kohtuuhintaan asunnon myyvälle ihmiselle.

Pitkään aikaan asiasta ei kuulu mitään, mutta sitten Aimo soittaa ja ilmestyy orkesterin konserttiin avustajansa, nuoren jääkiekkoilija Emmanuelin kanssa. Pian käy ilmi, että Aimo toivoo päähenkilöltä paitsi romaania, myös Emmanuelin työn jatkamista. Työnkuvaan kuuluvat melko äärimmäiset sitomisleikit.

Korkea-ahon Punainen huone on siis Helsinki-romaani siinä missä Strindberg kuvasi Tukholmaa, mutta kaupunki on aiheen sijaan miljöö. Taustayhteisönä ovat myös Korkea-ahon kirjassa kolmekymppiset taiteilijat, jotka ovat elämässään jumissa, vanhempien sukupolvien taloudellisen vallan armoilla.

Ihmispsyyke on Korkea-ahonkin tähtäimessä, mutta sen käsittely on samaan aikaan Strindbergiä suppeampaa ja laajempaa.

Yhtäältä ollaan syvällä päähenkilön, nuoren kirjailijan ja orkesterimuusikon, henkilökohtaisessa elämässä, jota leimaavat ajelehtiminen ja epävakaat ihmissuhteet.

Toisaalta aihe laajenee sukupolvikysymykseksi ja lopulta ihmisluontoa koskevaksi suureksi pulmaksi: miten kuvaamme yksilönvapaudesta sopii se, että monille suurinta vapautta on omasta tahdosta luopuminen?

Strindbergin aikalainen ja nemesis Richard Wagner (1813–83) tarjoaa romaanin puitteet. Kirjan neljä lukua on otsikoitu Tristan ja Isolde -oopperassa käytetyn, unohtumattoman ”Tristan-soinnun” mukaan. Oudon vaikutelman heti oopperan alussa purkautuessaan jättävän katsotaan usein aloittaneen atonaalisen musiikin, kuten Strindberg aloitti modernin kirjallisuuden.

Eheän psyyken ja kohottavan melodian tilalla on moderni vieraantuneisuus: sirpaleinen, ytimetön ihminen, riitasointu.

Vaikka Korkea-ahon kirja sijoittuu kompleksisilta aiheiltaan ja osin tyyliltään modernistisen korkeakirjallisuuden piiriin, sen lukeminen ei missään vaiheessa käy työstä. Kirja hyödyntää taiten väkivallan uhkan ja trillerimäiset juonenkäänteet, mutta ei mene itsetarkoituksellisen šokeeraamisen tai rankistelun puolelle.

Aihepiirinsä kirjallisuudessa teos sijoittuu jonnekin Niko Hallikaisen kokeellisen Kanjonin ja ruotsalaisen Jonas Gardellin omaelämäkerrallisten romaanien välimaastoon.

Lukemisen jälkeen olo on tyhjä, kuin teos ei olisi aivan lunastanut suuria lupauksiaan. Muutaman päivän päästä yllätin kuitenkin itseni yhä pohtimasta kirjan teemoja.

Suurta sinfonista ratkaisua ei saada, mutta askarruttamaan jäävä, hieno nykyromaani kyllä. Laura Beckin toimivassa suomennoksessa on paikoin kiireen tuntua, mutta sen on valmis antamaan anteeksi, koska teos on saatu suomeksi ihan tuoreeltaan.