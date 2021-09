”Mulla on murroskausi menossa!” huudahtaa kuvittaja Markus Majaluoma hyväntuulisena puhelimeen.

Syntymäpäivähaastattelu osuu kaikesta päätellen erinomaiseen saumaan.

Kyllä, kyllä, Majaluoma sanoo. Mutta murroskauteen kuuluu myös hieman huonoja uutisia.

Majaluoma kertoo saaneensa aivan hiljattain tietää, ettei Yle enää tilaa jatkoa Pikku Kakkosessa esitetylle Albi Lumiukko -animaatiolle. Sarja on pitänyt Majaluoman kiireisenä viime vuodet.

”Me ollaan tehty sitä Mikko Kunnaksen kanssa 78 osaa seitsemän vuoden aikana. Nyt Yleltä tuli viesti, ettei se sovi heidän kasvojenkohotukseensa. He painottavat vissiin enemmän koululaisille suunnattua ohjelmistoa.”

Sääli. Albi on ollut monen pienemmän katsojan suosikki, eikä vain Suomessa. Sarjaa on esitetty myös noin kolmessakymmenessä muussa maassa. Pieni mahdollisuus Albin seikkailujen jatkumiselle vielä on, Majaluoma paljastaa.

”Meillä on ollut Albista elokuvakäsis valmiina kolme vuotta, ja laitettiin siitäkin tarjous.”

Nyt on siis aika katsoa eteenpäin ja miettiä, mitä seuraavaksi.

”Näin se on mennyt mun koko elämän ja uran ajan. Mahdollisuuksia on edessä, vaikka ovet on vielä kiinni. Siitä vain kokeilemaan, mikä aukeaa.”

Majaluoma muistelee vähän vastaavan murroskauden osuneen kohdalle nelikymppisten tienoilla.

”Olin kuvittanut silloin paljon Heinähattua ja Vilttitossua, Ella- ja Urho-kirjoja ja lapioinut eri lehtiin kuvituksia. Sitten iski joku kriisi. Astelin ensin lääkäriin ja sitten WSOY:lle ja kysyin, otatteko kirjan, jonka teen vain tekstinä.”

Kustantaja näytti Isä-lastenkirjasarjalle vihreää valoa.

”Mutta kyllähän ne tiesivät, että sieltä ne kuvatkin tulee perässä.”

2000-luvun mittaan Majaluoma teki myös muun muassa moniosaista Hulda ja Jalmari -kirjasarjaa. Sen viimeisin osa ilmestyi muutama vuosi sitten.

Mutta nyt lastenkirjailijavaihde on taas silmässä.

”Sain korona-apurahan lastenkirjaa varten. Se liittyy tieteeseen, ja siinä on ihan mahtava idea. Nyt tullaan takaisin, I’m back!”

Majaluoma puhuu puhelimeen kotonaan Loviisassa, jonne muutti viisi vuotta sitten.

”Sukkela kaupunki”, hän luonnehtii.

Syntyjään porilaisen tie on vienyt vähitellen länsirannikolta aina vain idemmäs: ensin Hämeenlinnaan, sitten Helsinkiin, sieltä Sipooseen ja edelleen Loviisan perinteikkääseen Valkoon.

”Täällä olin käynyt kerran pimeässä, en tiennyt mitään koko paikasta. Loviisa on suttuinen satamakaupunki, muistuttaa aika paljon Reposaarta, jossa mun serkut asui ja jossa vietin kesiä. Kuollut paikka, mutta ihana.”

Ei nyt kuitenkaan ihan kuollut, Majaluoma jarruttelee. Kaupungissa on paljon luovan alan työläisiä: kuvataiteilijoita, valokuvaajia, tanssijoita ja niin edelleen.

”Kun muutettiin tänne, niin heti oli juhlat. Kahdessa viikossa tutustuin kaikkiin tämän alan ihmisiin. Paikalla olisi kyllä nostetta, mutta kunnassa on pöhkö johto. Ja grynderit on hankkineet kivoja puutalokortteleita, joiden annetaan lahota, koska tontti on arvokas. Se on ikävä juttu.”

Loviisan päättäjistä riittäisi enemmänkin asiaa. Varsinkin historiallisen Eestinkolmion asuinalueen asukkaiden tyly kohtelu nostattaa verenpainetta. Kaupunkisuunnittelussa ei oteta Majaluoman mukaan lainkaan huomioon asukkaita.

”Nyt ne perhana suunnittelee kemikaaliterminaalia tuohon ikkunan alle satamaan, asun tässä ihan vieressä. Kohta kun mereltä päin katsoo tänne, niin ei näy kuin kemikaalipöntöt. Ja jossain takana pilkistää Loviisa”, hän maalailee ja nauraa päälle.

Onneksi on työhuone, jonne vetäytyä.

”Kun taiteilija jää työttömäksi, se hommaa työhuoneen. Nyt mä tunnustin taas olevani taiteilija ja hommasin työhuoneen keskustasta, torin laidalta. Työhuone jäi eräältä valokuvaajalta ja se siirtyi asuinkumppanini graafikko Matleena Saarningin kautta käyttöömme.”

Työskentelytilalle on ollut käyttöä. Kirjaprojektin lisäksi Majaluoma kokosi pikavauhdilla näyttelyn paikalliseen galleriaan. Galleri Emeliessä on nähtävillä ensi lauantaihin asti maalauksia ja kuvituksia Majaluoman uran varrelta sekä pari uudempaakin teosta.

”Osa on ihan helvetin hyviä, osa vähän huonompia”, hän summaa.

Näyttely sopii hyvin murroskauden teemaan. Mikä ylipäätään sai aikoinaan kallistumaan juuri kuvittamisen puolelle esimerkiksi maalaustaiteen sijaan?

”Maalaustaiteessa teokset menee lopulta aika pienelle eliitille. Kuvittaja tekee työtä koko kansalle, rikkaille ja köyhille. Ja varsinkin lapsille, joilla ei ole kuin vanhemmat ja koti.”

Ehkä siinä on se oman työn ydin, hän pohtii. Tehdä työtä, josta on mahdollisimman monille iloa.

Haastattelun jälkeen Majaluoma kertoo suuntaavansa galleriaan. Näyttelyyn on tulossa vieraaksi erityisluokka, nuoria kavereita.

”Heidän opettajansa kysyi, voisivatko he tulla katsomaan näyttelyä. Pojat kuulemma tykkää piirtämisestä.”