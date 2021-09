1500-luvulla vaikuttaneesta Mikael Agricolasta ilmestyy tänä syksynä kaksi historiallista romaania. Niiden tekijät ovat Jari Tervo ja Roope Lipasti. Heidän mukaansa Agricola on aina ajankohtainen, kun puhumme suomea ja olemme suomalaisia.

Ensin ei vuosikymmeniin mitään, ja sitten samana syksynä peräti kaksi romaania Mikael Agricolan elämästä. Toinen niistä on Jari Tervon.

Miksi Agricola on ajankohtainen vuonna 2021, Jari Tervo?

”Hän on ajankohtainen aina, kun kirjoitamme suomea tai puhumme suomea. Halusin kirjoittaa asioista, jotka ovat toistaiseksi pysyviä eli luterilaisesta uskosta ja suomenkielestä, suomalaisuuden peruskalliosta. Suomen kielen merkityksen ymmärtää jokainen, mutta myös luterilainen usko vaikuttaa riippumatta siitä tunnustammeko uskoa vai ei”, Tervo sanoo.

Tervon Agricola-romaani on nimeltään Pääskyt talvehtivat järvenpohjassa.

Toinen tuore Agricola-kirja on Roope Lipastin, nimeltään Mikaelin kirja. Lipasti on vuonna 1970 syntynyt tuottelias lietolainen kirjailija, joka on kirjoittanut sekä aikuisille että nuorille suunnattuja kirjoja.

”Triviaali syy minun Agricola-romaanille on se, että elämäkerrat ovat muotia ja ne myyvät, mutta samalla täytyy sanoa, että Agricola on Suomen historiassa 1500-luvun tärkein mies. Hänestä on aiemmin tehty vain Paavo Haavikon näytelmä Agricola ja kettu, ja sekin kertoo lähinnä kuningas Kustaa Vaasasta”, Lipasti perustelee.

Lipastin Agricola-romaani sijoittuu pääosin vuoteen 1557 ja kirjailijan mukaan tarina huusi tulla kirjoitetuksi juuri romaanina, sillä Agricolasta tiedetään vähän. ”Ja se mikä tiedetään, on pistetty jo ylös Simo Heinisen laatimaan elämäkertaan. Romaania hänestä ei ollut tehty”, Lipasti sanoo.

Lipastia kiinnosti kirjailijana Agricolan värikäs elämä sekä rooli lukutaidon ja suomen kielen edistäjänä.

”Ja jos mennään vielä laajemmaksi Agricolan merkitystä etsimään, niin hyvinvointivaltiomme on enemmän tai vähemmän reformaation peruja. Eli Agricola oli ensimmäinen sosiaalidemokraatti”, Lipasti sanoo.

Myös Tervo kiittelee Heinisen Agricola-tutkimusta sekä Viljo ja Kari Tarkiaisen Agricola-perusteoksia. Myös Tervon mielestä Agricolan elämä vaati tulla kerrotuksi romaanina juuri siksi, että hänestä tiedetään vähän.

”Romaanimuoto kertoo Agricolasta paremmin, sillä halusin esittää hänen koko tarinansa, ja samalla keksiä loput, mitä emme tiedä”, Tervo sanoo.

Mutta mikä asia erityisesti huusi keksimistä?

”Romaani voi puhua aatteista ja ajatuksista, mutta niiden pitää tulla konkreettisesti ilmi. Siksi minun Agricolani sairastaa kaatumatautia, sillä tuolloin jumalan ja saatanan kamppailu tapahtui yksilötasolla ja sairautta pidettiin saatanan suurena juonena.”

Lipasti kertoo lukevansa parhaillaan Tervon Agricola-kirjaa. ”Meillä on eri tulkinnat, ja kumpikin on oikea ja väärä samaan aikaan. Tervon teksti on nautittavan tervomaista ja hän on hyvin kiinni Agricolan kielessä”, Lipasti sanoo. Tervo ei ole vielä lukenut Lipastin teosta, mutta aikoo lukea sen.

”Luin omaa kirjaa valmistellessani kaiken mitä sain käsiini Agricolasta, mutta minun piti lukea myös Iivana Julmasta, Kustaa Vaasasta ja Martti Lutherista. He kaikki esiintyvät kirjassani, ja se oli myös syy kirjoittaa. Oliko ketään toista sinä aikana, joka olisi ollut henkilökohtaisesti tekemässä kaikkien näiden kolmen kanssa”, Tervo kysyy.

Lipasti kertoo saaneensa kimmokkeen romaaniinsa luettuaan Kari Tarkiaisen teoksen Ruotsin ja Venäjän rauhanneuvottelut 1557. Tuolloin Lipasti ymmärsi, että Agricolan Venäjän-matkassa oli valmis tarina, joka huusi kirjoittamista.

Agricola oli vuonna 1557 jäsenenä rauhanvaltuuskunnassa, joka lähti kuningas Kustaa Vaasan käskystä kuukausia kestäneelle matkalle Moskovaan neuvottelemaan tsaari Iivana Julman kanssa.

”Matka tehtiin reellä ja talvella, joten se oli matkana ihan perseestä eikä Agricola olisi sinne halunnut lähteä, mutta pakko oli, kun kuningas oli pyytänyt. Paluumatkalla Agricola kuoli”, Lipasti sanoo ja muistuttaa että samanlaisia reissuja on Moskovaan tehty Suomen-historiassa useita.

Eli onko Venäjä syy, miksi Agricola on ajankohtainen vuonna 2021, Roope Lipasti?

”Venäjä on aina ajankohtainen. Sivuhuomiona sanottakoon, että tunnettu sanonta – yksi suomalainen vastaa kymmentä ryssää – tulee noilta ajoilta, Venäjän-sodan ajalta ja Joutselän taistelusta vuodelta 1555.”