Tässäkin historiadokumentissa dramatisoinnit ovat aivan turhia.

Itävallan Hallstattissa on vuosituhansien ajan louhittu vuorten sisältä suolaa, joka on taannut vaurauden. Valkoista kultaa on käytetty niin mausteena, lääkeaineena kuin säilönnässä, ja siksi Hallstattista kehittyi aikoinaan myös tärkeä kaupankäynnin keskus.

Suolatuotanto on seudulla edelleen voimissaan, mutta alue kiinnostaa myös arkeologeja. Muinaiset kaivostunnelit ovat kuin aarreaitta historioitsijoille, sillä suolan ympäröimänä on säilynyt ehjänä vuosituhansia vanhoja vaatteita, työkaluja ja varusteita.

Lisäksi alueen vanhoista kalmistoista löytyneet esineet kertovat vilkkaasta kaupankäynnistä: keramiikkaa Sloveniasta, lasia ja pronssia Italiasta, meripihkaa Baltiasta ja norsunluuta Afrikasta.

Itse asiassa löytöjen määrän vuoksi kokonainen Euroopan historian vaihe nimettiin Hallstattin mukaan. Hallstattin kulttuuri ajoittui noin 1200–400-luvuille ennen ajanlaskun alkua.

Uteliaisuuden hitaasti herättävä dokumentti Suola, Alppien valkoinen kulta (2020) kaivautuu hakunisku kerrallaan syvemmälle Hallstattin kulttuuriin, jossa naisilla oli aktiivinen rooli. Arkeologien keräämien tietojen perusteella dokumentissa hahmotellaan kuvitteellisen suolaruhtinattaren tarinaa.

Dramatisoinnit ovat toki dokkarien peruskauraa, mutta usein ne tekevät kokonaisuuksista turhan viihteellisiä. Historiadokumentissa ei haittaa, vaikka kamera keskittyisi vain ajan patinoimiin museoesineisiin ja arkistoissa vaeltaviin tutkijoihin, kunhan puhutaan täyttä asiaa.

