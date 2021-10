Kuinka Suomen luetuimman uutismedian vastaava päätoimittaja rentoutuu vapaa-ajalla? Tietysti kokoamalla arkkitehtisarjan Lego-taloja!

Paraikaa Johanna Lahdella on työn alla Buckinghamin palatsi.

”Lego-taloissa on samaa kuin palapelien tekemisessä tai huonekalujen kokoamisessa, joista myös pidän. Niissä ei tarvitse tehdä päätöksiä. Kunhan noudattaa ohjeita, kaikki menee hyvin. Se on tosi rauhoittavaa.”

Vastapainoksi päätöksiä Lahti saa tehdä pestissään Ilta-Sanomien päätoimittajana. Tärkein työ on vastata lehden linjasta.

”Valtakunnallisessa ja riippumattomassa uutisvälineessä linja lähtee siitä, millaisille arvoille se perustuu. Näitä ovat demokratia, sananvapaus, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo”, sanoo Lahti.

”Päätehtävänä on näyttää maailmaa sellaisena kuin se on ja tarjota ihmisille tietoa ja tulkinta-apua maailmankuvansa muodostamiseksi.”

Kuulostaa juhlavalta, mutta Lahden mukaan työ on loppujen lopuksi aika arkista.

”Pitkin päivää tulee kysymyksiä, joita porukalla mietimme ja joista minä tarvittaessa viime kädessä päätän. Pohdimme isoja ja pieniä journalistisia päätöksiä, aihevalintoja ja näkökulmia aiheisiin.”

Vastaava päätoimittaja vetää suuria linjoja, jotka toimivat raameina toimitukselliselle työlle. Häntä ei kiinnosta mikromanageeraus.

”Toimitus voi toimia suhteellisen vapaasti. Siellä on kaikilla oma järkevä tehtävänsä. Sinne ei tarvita päätoimittajaa huseeraamaan arkisten asioiden kanssa.”

Lahden ei ole tarvinnut tehdä Ilta-Sanomissa vuosisadan lehtiuudistuksia – lehti ei ole rikki. Nyt toimituksessa keskitytään miettimään kaikkien muiden medioiden lailla, kuinka nuoret lukijat tavoitetaan.

”Lisäksi toimituksemme nuorten toimittajien tasa-arvoa kannattavat äänenpainot näkyvät kivasti, ja ilmastoasioita käsitellään enemmän kuin ennen.”

Hänen mukaansa mikä tahansa voi olla tärkeätä ja kiinnostavaa. Arkisenkin tuntuisesta uutisesta saa luetun sopivalla näkökulman valinnalla.

”Iltapäivälehden oivaltavuus ja nokkeluus on hieno lajityyppi.”

Ilta-Sanomien konseptissa on oleellista monipuolinen ja salliva ihmiskuva, Lahti sanoo.

”Ihminen voi olla samaan aikaan kiinnostunut Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta ja Saksan vaaleista. Useimmat ovatkin.”

”En ole oikeastaan koskaan suunnitellut mitään. Asiat ovat aina seuranneet toisiaan, kun on tullut kaikkea kiinnostavaa eteen”, Johanna Lahti sanoo.

Lahti aloitti Ilta-Sanomien vastaavana päätoimittajana vuonna 2019.

Talo oli ennalta läpituttu, sillä hän oli ehtinyt työskennellä lehdessä 1990-luvun lopulta muun muassa ulkomaantoimittajana, Lontoon-kirjeenvaihtajana sekä viihdetoimituksen, viikonvaihdeliitteen ja tv-lehden esimiehenä.

Iltiksen lisäksi Lahti on toiminut muun muassa Me Naiset -lehden päätoimittajana ja Sanoma Media Finlandin aikakauslehtiyksikön johtajana.

Onko kaikki tämä vaatinut päämäärätietoista urasuunnittelua ja heräämisiä aamuneljältä suorittamaan voittajatuntia?

”En ole oikeastaan koskaan suunnitellut mitään. Asiat ovat aina seuranneet toisiaan, kun on tullut kaikkea kiinnostavaa eteen”, sanoo Lahti.

Hänen mukaansa toimittajan työssä intohimo syntyy itse työstä, ja vasta sen jälkeen tulevat erilaiset tehtävät ja velvollisuudet.

Johanna Lahti syntyi vuonna 1971 Porissa. Isä oli sähköasentaja ja äiti perushoitaja.

”Olimme tavallinen duunariperhe siinä ympäristössä ja ajassa. Teollisuuskaupungin isät olivat töissä Outokummulla tai jossain vastaavassa, ja monet olivat muuttaneet kaupunkiin pientiloilta.”

Vaikka ikäluokat eivät olleet suuria, seuraa riitti naapuruston lapsista. Kotiintuloaikoja ei ollut, mutta kotiin osattiin palata aina ajoissa. Omaa mielikuvitusta sai käyttää paljon. Askarteluun sai blingblingiä talteen otetuista kahvipakettien kiiltopapereista.

Kipinä tiedonjanoon tuli jo kotoa, jossa luettiin ja keskusteltiin paljon.

”Isäni on kiinnostunut ihan kaikesta. Hän voi yhä vetää pitkän luennon aiheesta kuin aiheesta. Pienenä pidimme automatkoilla tietokilpailuja.”

Väinölän ala-aste tuki oppimista ja Väinölän sivukirjasto sekä Porin pääkirjasto lukemista. Nuoren Johannan lempilukemista olivat Astrid Lindgrenin kirjat, Merri Vikin Lotta-sarja ja myöhemmin viidennellä luokalla kaikki toista maailmansotaa koskeva kirjallisuus.

”Erityisesti lentokoneet olivat kiinnostavia.”

Nuoruus ei ollut kuitenkaan pelkkää lukunyhräystä vaan aikaa riitti myös sosiaaliselle elämälle.

Tämä tarkoitti muun muassa Porin keskustakorttelien eli ”rännin” kiertämistä lukuisien muiden nuorten lailla, ravintolailtoja ja kruisailua kaverin Fiatilla.

”Käytimme jo silloin loppuun kaikki hiilijalanjälkemme”, Lahti sanoo ja nauraa.

Kun Lahti aloitti Ilta-Sanomissa, HS:n jutussa häntä luonnehdittiin ”raffiksi porilaiseksi”.

”Se on tuntunut vain kehulta. Pori voi olla tyly, mutta se on myös suora ja värikäs. Porilaisuudessa on jollain tapaa itähelsinkiläisyyttä, mutta ilman pääkaupunkiseudun gloriaa.”