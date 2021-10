Sonja Lumme on tottunut muuttamaan harrastukset työksi, ja siksi hän on laulaja, näyttelijä, puutarhatoimittaja ja tietokirjailija

Sonja Lumme tekee työkseen monia eri asioita, jotka häntä kiinnostavat.

Sonja Lumme on vähitellen päässyt palaamaan keikoille koronan tuoman pakollisen tauon jälkeen. "Olen vain onnellinen, kun pääsen laulamaan ja ihmisten eteen. Eihän musiikin tekeminen ole sitä, että laulaa yksin kotona, vaan siihen tarvitaan vuorovaikutus."

”Minulla on tahtonut mennä vähän niin, että jos harrastan jotakin, siitä tulee ennen pitkää työ”, Sonja Lumme pohtii työuraansa. Se alkoi nuorena musiikilla ja laajeni myöhemmin näyttelemiseen. 2000-luvulla mukaan ovat tulleet puutarha-aiheiset tv-ohjelmat, tietokirjat, luennot ja kurssit.

Laulaminen on kuitenkin pysynyt mukana läpi uran. Korona-aikana Lumme on kirjoittanut lapsille Leikkimökkisakki-musiikkinäytelmän, jota hän on esittänyt miehensä Arne Nylanderin sekä laulaja Anna Hanskin kanssa.

”Lapset ovat lahjomattomia ja avoimia. Kaikki palaute tulee saman tien, ja se on hyvä. Kun olen tehnyt näytelmän biisejä, olen lähtenyt siitä, ettei aliarvioida lapsia vaan tehdään kuin tehtäisiin aikuisille. Käytetään yhtä huolella ja kunnianhimoisesti koko palettia.”

Lumme haaveili laulajaurasta jo lapsena. Tavoite toi hänet 15-vuotiaana Helsinkiin Popmuusikot ry:n laulukilpailuihin. Lumme säesti itseään pianolla, lauloi Eaglesin Desperadon ja voitti. Seurauksena olivat levytyssopimus, ensimmäinen single ja kiinnitys Kirkan kesäkiertueelle.

Lukiossa Lumme keikkaili viikonloppuisin tanssibändin laulajana ja pianistina. Ylioppilaaksi kirjoitettuaan hän muutti Helsinkiin opiskelemaan musiikkia, ja omat jazzkeikat alkoivat pian ravintola Groovyssa.

Suuren yleisön tietoisuuteen hän nousi television laulukilpailuista. Keväällä 1985 Lumme valittiin Suomen euroviisuedustajaksi Eläköön elämä -laululla.

”Säveltäjä Petri Laaksonen oli ajatellut, että se olisi hyvä biisi Tapani Kansalle, mutta Tapani ei halunnut laulaa sitä. He kysyivät sitten minulta, haluaisinko laulaa sen”, Lumme kertoo.

”Olin ajatellut, että haluaisin jonain päivänä Euroviisuihin edustamaan Suomea, koska olisi kivaa päästä ulkomaille jonnekin hienoon ja eksoottiseen paikkaan. Pääsin sitten Göteborgiin asti, ja oli varmasti historian kylmin vappuviikko. Mutta olihan se hieno kokemus, kun oli iso orkesteri ja kapellimestarina Ossi Runne.”

Eläköön elämä sijoittui finaalin yhdeksänneksi. Euroviisut kasvattivat keikkakysyntää, mutta Lumme ei tuntenut tanssilavoja ja -ravintoloita omimmaksi ympäristökseen. Hän päätti keskittyä konsertteihin ja musiikkiteatteriin.

Lumme oli jo ennen Euroviisuja ollut mukana Uudessa Iloisessa Teatterissa. UIT:n revyissä hän esiintyi kahtenatoista kesänä, ja niiden lisäksi hän on tehnyt teatterivierailuja sekä showohjelmia ravintoloissa ja laivoilla.

”Näyttelin jo kouluaikoina, ja olen aina ollut esiintyjä luonteeltani. Lavalla laulajana olet oma itsesi, mutta kuitenkin jotain muuta kuin kotona villasukissa kulkeva ihminen. Kun vetää keikkavaatteet päälle ja meikit naamaan, saa yhtäkkiä jonkinlaisen kultapölyn päälleen.”

Lummen lapsuudenkodissa harrastettiin musiikkia, mutta äiti oli myös intohimoinen puutarhaharrastaja. Tyttärelle siitä tuli työ Ihana piha -tv-ohjelman myötä. Katsojat ovat kiitelleet Lummetta maanläheisestä ja ymmärrettävästä tavasta lähestyä puutarha-aihetta.

Hän on julkaissut neljä puutarha-aiheista tietokirjaa. Parhaillaan työn alla on laajennettu painos Tomaatti!-kirjasta. Alaan liittyvä luennointi ja kurssitus työllistää erityisesti keväisin.

”Olen pohjattoman kiinnostunut puutarhasta, luonnosta ja syy–seuraussuhteista, jotka siellä vallitsevat. Kun ne ymmärtää, ymmärtää myös tehdä niin kuin on kasveille hyväksi. Jos tajuaa, miksi pitää huolehtia kasvin tarpeista, ymmärtää myös luonnon ja kasvin sielunelämää.”

Mielessä on jo aiheita tuleviin puutarha-alan tietokirjoihin. Sama koskee muitakin projekteja.

”Tekemistä on riittänyt enkä ole koskaan ajatellut, että pitäisi ruveta jäähdyttelemään. Missään nimessä en aiokaan, koska ääni toimii, esiintyminen on antoisampaa kuin koskaan ja ideoita riittää”, Lumme sanoo.

”Ihmisistä voi olla olla yllättävää, että joku voi yhtenä päivänä tehdä jazzia, toisena päivänä Euroviisuja ja kolmantena kirjoittaa puutarhakirjan. Minulla on ehkä ollut vähän ongelmanakin urani aikana, että minua on ollut aika vaikea lokeroida mihinkään. Mutta jos jokin juttu on ruvennut kiinnostamaan, olen sitten vain toteuttanut sen.”