Viisiminuuttisissa Juhat luonnossa -ohjelmissa herätellään kiinnostusta asioihin, joita kaikki voivat nähdä. ”Jos me mentäisiin johonkin Serengetiin, niin en edes tiedä, mitä me siellä tehtäisiin”, Juha Roiha sanoo.

”Juhat luonnossa -jaksoja voidaan helposti esittää missä vain tarvitaan lyhyitä ohjelmapaloja”, Juha Roiha sanoo.

”Emme me itsekään tiedä, miten eri jaksoja tulee ulos, vaan saatamme kuulla jälkikäteen muilta, mitä he olivat juuri nähneet meidän tekevän”, jatkaa Juha Laaksonen.

Syyskuun viimeisellä viikolla Juhat luonnossa -ohjelmaa kuitenkin esitetään joka päivä juuri ennen iltakuuden uutisia. Tosin ohjelmatiedoista tätä mainintaa ei löydy.

Roihaa ja Laaksosta se ei häiritse. Katsojia on kuitenkin löytynyt kaikista ikäryhmistä, palaute on innostunutta, ja Ylekin on muistanut ohjelmastipendillä.

Toimittaja Roihaa työllistää makasiiniohjelma Puoli seitsemän, jossa Juhat luonnossa -paloja on totuttu näkemään säännöllisen epäsäännöllisesti jo vuodesta 2018.

”Puoliseiskassa ohjelman muoto määräytyy vieraan mukaan, ja joskus luontohommat sopivat”, Roiha täsmentää.

”Syksyllä kuvataan taas kuudesta–kahdeksaan uutta jaksoa”, paljastaa Laaksonen, Radio Suomen luonto-ohjelmien pitkäaikainen asiantuntija ja parinkymmenen luontokirjan tekijä.

Sohvalla vierekkäin istuessaan Juhat Roine ja Laaksonen käyttäytyvät kuten ruudussakin. He katsovat ja kuuntelevat toisiaan, jatkavat tai kommentoivat nopeasti toistensa sanailua.

”Kaksi hönöä menee luontoon”, naurattaa Roiha, mutta vakavasti puhuen: miten Roiha ja Laaksonen omasta mielestään poikkeavat monista muista luonto-ohjelmien tekijöistä?

He eivät ole sankariseikkailijoita, maisemamatkailijoita, suorittajia tai saalistajia.

”Mehän haluamme edistää kaupunkiluonnon arvostusta ja aivan tavallisten asioiden ymmärrystä. Kiinnostusta asioihin, joita me kaikki voimme nähdä”, Laaksonen määrittää.

Ei liene ihme, että monet opettajat käyttävät Juhat luonnossa -jaksoja oppimateriaalina.

”Emme silti pyri opettamaan mitään, vaikka aina siellä on mukana joku kysymys, johon vastataan. Joku tieto, jota ei ole ehkä ajatellut, ja jota ei heti löydy kirjoista tai googlettamalla”, Laaksonen sanoo. ”Voin kysyä Roihalta, onko hän koskaan pysähtynyt miettimään, miksi sitä tai miksi tätä.”

”Ja me puhumme nimenomaan toisillemme”, Roiha jatkaa.

Yhteistuumin Roiha ja Laaksonen muistuttavat, ettei luontoa voi käsikirjoittaa. Jos he seuraavat jotain eläintä, se käyttäytyy omalla luontaisella tavallaan, ja heidän tehtävänsä on reagoida siihen.

”Luonto-ohjelmissa ärsyttää, kun sama leijona syö saman antiloopin sadatta kertaa. Tehdään isolla rahalla isoja kuvia, mutta tarina ei vaihdu. On perusviettejä plus se eläimen inhimillistäminen siihen päälle. Seurataan, kun poikanen on vaarassa mutta pelastuu”, Roiha maalailee.

Laaksonen miettii käytettyjä tekniikoita.

”Kun televisiossa näytetään vaikka petolinnun syöksymistä, nähdään tarkkaan kaikki sulkien yksityiskohdat, joita ei maastosta näe kiikareillakaan. Ei sitä loputtomiin jaksa katsoa. Vaikka on kyse televisiosta, stoori on tärkeä, ei mennä pelkällä kuvalla.”

”Haluamme molemmat kertoa tarinoita, ja sen tarinan on parempi olla hyvä eikä inhimillistävä”, Roiha tiivistää. ”Jos me mentäisiin johonkin Serengetiin, niin en edes tiedä, mitä me siellä tehtäisiin.”

”Krokotiili söisi sut varmaan aika nopeasti, ja sitten mä pyörisin siellä pari viikkoa ihan rauhassa”, kuittaa Laaksonen.

”Kyllä se krokotiili söisi Laaksosen, kun se menisi uhkarohkeana liian lähelle. Ja voisi pahoin viikon”, väittää Roiha.

Kaikkia naurattaa.

Juhat luonnossa, TV1 ke–pe klo 17.55.