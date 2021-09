Kulttuurialalla riemuitaan yleisörajoitusten poistosta: ”Kaikki on loistavasti nyt”– Seuraava huoli voi olla se, kuinka yleisö löytää takaisin saleihin

Rajoitusten purkamista on kulttuurialalla osattu odottaa. Vielä odotetaan kuitenkin aluehallintoviraston päätöstä, toppuuttelee moni alan toimijoista.

Yleisötilaisuuksien rajoituksista luovutaan pääkaupunkiseudulla 1. lokakuuta, esittää koronakoordinaatioryhmä aluehallintovirastolle. Tilaisuuksien osallistujamäärää ei siis enää syyskuun jälkeen rajattaisi.

Koronakoordinaatioryhmä kertoi uusista päätöksistään tiistaina tiedotustilaisuudessa, jossa puhuivat Helsingin pormestari Juhana Vartiainen, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.

Rajoitusten purkamisen aikataulua perustellaan rokotekattavuudella ja sillä, että sairaaloissa tilanne on hallinnassa.

Kulttuurialalla uutinen otettiin tiistaina iltapäivällä vastaan suurella ilolla. Moni kuuli uutisen suoraan Helsingin Sanomilta.

”Mahtavaa! Kiitos kun kerroit tämän jymyuutisen”, kommentoi esimerkiksi Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Aleksi Malmberg. Hän oli osannut ounastella tämänkaltaista uutista tulevaksi, mutta ajankohta pääsi yllättämään.

”Huippujuttu! Tätä uutista on odotettukin”, kommentoi puolestaan April Jazzin tuottaja Pedro Herrero.

Finnkinon myyntijohtaja Halnnele Wolf-Mannila kuitenkin muistuttaa, että vielä tarvitaan avin päätös rajoitusten purusta. Hän luottaa silti siihen, että sellainen on tulossa.

”Tämä on positiivinen uutinen. Uskotaan, että avi tulee tämän esityksen mukaan toimimaan – ellei jo aiemmin.”

Wolf-Mannila toivoo nimenomaan hyvin voimakkaasti, että rajoitukset purettaisiin heti, ei vasta ensi viikolla, sillä sellaisille ei enää ole tarvetta.

Rajoitusten purkaminen olisi toivottavaa myös yleisön ja elokuvantekijöiden kannalta. Wolf-Mannilan mukaan suurin osa näytöksistä oli pääkaupunkiseudulla viime viikonloppuna loppuunmyytyjä.

”Ihmiset haluaisivat tulla elokuviin.”

”Kaikki on loistavasti nyt, en hauku ketään”, kommentoi myös Tavastian Juhani Merimaa tiistaista uutista. ”Tämä oli hieno päätös, tätä on odotettu puolitoista vuotta.”

Tavastian nokkamiehen riemua estää kuitenkin se tosiasia, että ravintolasäädökset ovat edelleen voimassa. Tavastian tilanne ei siis helpota vieläkään.

”Me olemme kahdessa kuopassa: pulpettipakko on edelleen, samoin aukioloaikoja rajoitetaan edelleen. Yleisökapasiteettimme ei saa vieläkään olla sataa.”

Merimaa on kuitenkin luottavainen, että ravintolarajoituksetkin poistuisivat samalla kuin yleisötapahtumien rajoitukset – eli jo ensi viikolla. ”Kunhan siellä ehditään vain antaa lausunto.”

Merimaan mukaan Tavastialla ollaan jo valmiina, jos ravintolarajoituksetkin saadaan pois. ”Jos pitää olla jo ensi viikolla, me kyllä olemme.”

Ensimmäisenä täydestä Tavastian salista olisi mahdollisuus päästä nauttimaan Herra Ylpöllä, jonka keikka on Tavastialla lauantaina 2. lokakuuta.

Espoolaisen jazzfestivaali April Jazzin johtaja Matti Lappalainen on uutisesta riemuissaan: rajoitusten poistaminen osuu huhtikuulta lokakuulle siirretyn tapahtuman kannalta täydellisesti. Tähän asti festivaali on joutunut myymään konsertteja vain 50 prosentin kapasiteetilla.

Samalla Lappalainen silti myöntää, että taustalla on edelleen pari huolta. Ensimmäinen niistä liittyy siihen, että kulttuurin ja urheilun saralla toimijat kilpailevat nyt tiukasti ihmisten vapaa-ajasta. Löytävätkö ihmiset takaisin elämysten ja harrastusten pariin?

Pieni epäilyksen siemen on olemassa, sillä Lappalaisen mukaan ”me suomalaiset olemme erikoista kanssa: tykkäämme omasta tilasta, meillä on mökit ja muut”.

”Veikkaan, että sopeutuminen on hidasta”, hän sanoo.

Toinen Lappalaisen mieltä kaihertava asia on THL:n paljon puhuttu riskipotentiaalin arviointimalli, joka on kulttuurialan ihmisten suussa saanut nimen ”räkäindeksi”. Mallia pidetään yleisesti hyvin epäselvänä ja epäreiluna.

”Toivotaan, ettei sitä tarvitsisi ottaa käyttöön koskaan. Se olisi ihan katastrofi.”

Helsingin kaupunginteatterin johtaja Kari Arffman.

Helsingin kaupunginteatterin johtaja Kari Arffman soittaa päästyään pitkästä palaveriputkesta. Hän ei ole kokousten keskellä ehtinyt lukemaan aiheesta uutisia, mutta yllätyksenä rajoitusten purkaminen ei tule.

”Nykyiset rajoitukset ovat voimassa kuun loppuun asti, tämä oli odotettavaa, tai ainakin toivottavaa”, Arffman sanoo. ”Uskon kyllä, että näin tulee myös tapahtumaan.”

”Tämä on nyt pääkaupunkiseudun alueen vahva tahto.”

Kaupunginteatterin johtoryhmän kokous on keskiviikkoaamuna, eikä Arffman vielä ole ehtinyt puhua markkinointipäällikön tai myynnin kanssa siitä, miten teatteri lähtee käytännössä avautumista toteuttamaan.

”Ehkä voimme avata näytökset, meillä on niin paljon myytävää joka tapauksessa kun volyymi on niin suuri. Sellaista riskiä, että me nyt avaisimme turhaan, jos avi päättäisikin jotain muuta, ei oikeastaan ole.”

Aktiivista viestintää ulospäin ei avautumisesta vielä uskalleta tehdä, mutta myyntiohjelmistosta sulkuja voidaan kyllä Arffmanin mukaan jo poistaa.

Kaupunginteatterissa odotetaan myös THL:n maskiohjeistusta ja tietoa siitä, tarkoittaako rajoitusten purkaminen sitä, että asiakkaiden edellytetään kuitenkin edelleen käyttävän maskeja sisätiloissa. Tämä kyllä sopisi Arffmanille hyvin, jos se vain tarkoittaisi yleisön saapumista teatteriin.

”Kunhan vain päästään näistä rajoituksista eroon, niin voidaan käyttää koko muu keinovalikoima siihen, että pidetään tapahtumat turvallisina ja myös turvallisuudentunne säilyy siellä.”

”Todella hieno uutinen tämä on. Olemme kuitenkin teatterialalla itse olleet sitä mieltä jo jonkin aikaa, että rajoitukset eivät missään nimessä ole enää välttämättömiä.”

Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarina toimii Susanna Mälkki.

Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Aleksi Malmberg kiittelee päätöstä, mutta toppuuttelee, että vielä odotellaan avin virallista päätöstä. ”Odotamme sitä perjantaiksi. Siitä katsomme sitten, miten päätös on muotoiltu.”

Vielä tarvitaan tietoa siis myös siitä, millaisia turvallisuusnäkökohtia yleisötilaisuuksien järjestämisessä tulee ottaa huomioon.

Musiikkitalon saliin on saanut ottaa viimeiset kaksi viikkoa 850 kuulijaa eli vain puolet kapasiteetissa. Yllättävän hyvin viime viikot ovat kuitenkin sujuneet, Malmberg sanoo.

”Vielä on mahduttu saliin, mutta lyhyessä ajassa nykyinen kapasiteetti on täyttynyt yllättävän nopeasti.”

Nyt näyttää vahvasti siltä, että sali saadaan viimein täyteen, puolentoista vuoden jälkeen.

Myös Espoon kaupunginteatterin johtaja Erik Söderblom huomauttaa avin päätöksen puuttuvan vielä.

”Todella hartaasti toivotaan, että nyt tehtäisiin oikea päätös tässä tilanteessa.”

Söderblom nostaa esiin, miten kalliiksi teatterille tulee pyörittää ohjelmaa puolityhjille saleille. Suomi tulee rajoitusten purkamisessa Söderblomin mukaan pahasti jälkijunassa verrattuna muuhun Eurooppaan.

Rajoitusten vaikutukset tulevat myös tuntumaan vielä pitkään niiden purkamisen jälkeen, Söderblom arvailee.

”Tulee kestämään aikansa ennen kuin ihmiset uskaltavat luottaa siihen, että konsertissa tai teatterissa oleminen on turvallista.”

Espoon kaupunginteatterissa järjestettiin maanantai-iltana kutsuvierastilaisuus, jossa kokeiltiin koronapassin käyttöä sisäänpääsyyn. Siltä varalta, että siihen tulevaisuudessa päädytään.

”Se on hyvin helppoa ja sujuvaa”, Söderblom sanoo. ”Täällä oli paljon ihmisiä ja sen huomasi, miten ihanaksi kaikki sen koki, että sai olla yhdessä.”