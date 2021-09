Uusiseelantilainen Hunt for the Wilderpeople on kuin varhaisnuorille tehty yhdistelmä Bonnie ja Clydesta ja Rambosta

Seikkailuelokuvassa 13-vuotias Ricky pakoilee viranomaisia yhdessä juron eränkävijän Hectorin kanssa. Elokuva etenee ripeästi eikä lepertele.

Uudessa-Seelannissa on upeita maisemia, jotka ovat kelvanneet muun muassa Taru sormusten herrasta -elokuvien taustoiksi. Niitä oikein hierotaan katsojan naamaan ilmakuvissa elokuvan Hunt for the Wilderpeople aluksi.

Seuraavaksi viranomaiset tuovat 13-vuotiaan Rickyn (Julian Dennison) maataloon. Tarkoitus on, että herttainen Bella (Rima Te Wiata) ja juro Hector (Sam Neill) ryhtyvät hänen sijaisvanhemmikseen.

Ricky on tehnyt niin paljon ja niin kovia kolttosia, että syrjäinen maatila on viimeinen etappi ennen nuorisovankilaa.

65-vuotias äreä eränkävijä Hector ei Aluksi siedä Rickyä, mutta yhteinen sävel alkaa löytyä pakosta, kun he päätyvät samoamaan yhdessä korpia lainsuojattomina. Seikkailijoita jahtaavat yli-innokas lastensuojeluviranomainen Paula (Rachel House), poliisi, armeija ja metsästäjät.

Hunt for the Wilderpeople on vähän kuin varhaisnuorille tehty yhdistelmä elokuvista Bonnie ja Clyde ja Rambo. Se perustuu Barry Crumpin kirjaan.

Hectorin hahmo voisi olla peräisin Crumpin puoliksi omaelämäkerrallisista kirjoista, jotka kuvasivat miehekästä ulkoilmaelämää. Mutta elokuvan pohjana on Wild Pork and Watercress (1986), joka edustaa hänen myöhäiskauden lastenkirjojaan.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Taika Waititi sai kansainvälisen läpimurron kauhukomedialla What We Do in the Shadows (2014). Hän sai Oscarin Jojo Rabbitin (2019) käsikirjoituksesta. Se kertoi kymmenvuotiaasta Hitler-Jugendin jäsenestä ja piileskelevästä juutalaistytöstä.

Hunt for the Wilderpeoplea ei ole sokerihuurrettu kuten useimpia lasten- ja nuortenelokuvia. Waititi ei lepertele eikä opeta sormi pystyssä vaan pitää yllä vauhtia ja rentoa menoa. Siinä piilee sen viehätys, joka tekee siitä siedettävää katsottavaa aikuisellekin.

Aikuista katsojaa saattaa tosin hieman hymyilyttää, kuinka isosti korpipukareita jahdataan, mutta kohdeyleisölle voi mennä läpi jopa lopun yli äyräiden vyöryvä kaahaus ja kohellus.

Rickyn ja Hectorin henkilöhahmot ja niiden välinen kemia on rakennettu hyvin. Nuori Dennison ja Neill näyttelevät letkeästi. Myös muun muassa Jurassic Parkeista tutun Neillin tausta on Uudessa-Seelannissa.

Waititi on arvostellut ankarasti kotimaataan rasismista, mutta elokuvassa se vain pilkottaa rivien välissä, vaikka siinä on kyllä maori-alkuperäisväestöä juuriltaan eurooppalaisten seassa. Ehkä Waititi halusi näyttää nuorille maailmasta myönteisen mallin.