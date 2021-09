Jestas sentään! Vau! En tiedä, mitä oikein odotin, mutta en ainakaan sitä, mitä näin, kun lähdin Espooseen katsomaan Leena ja Kalle Nion yhteisteosta nimeltään Maalauskone. Täydellinen yllätys.

Modernin taiteen museossa Emmassa tällä viikolla esitelty Maalauskone on sekä esitys että installaatio, joka yhdistää kiehtovalla tavalla kuvataidetta ja taikuutta.

Hämärässä mustassa huoneessa pientä esiintymislavaa muistuttavan suuren puisen laatikon sisällä valmistuu taideteos ilman, että kukaan näyttäisi tekevän sitä. Masiina saa katsojan ymmälleen. Kun kone käynnistyy, alkaa kuumeisesti miettiä, miten kone oikein toimii. Ja juuri kun luulee keksivänsä sen, tapahtuukin jälleen jotain ihmeellistä. Lopulta on vain pakko antaa periksi ja hyväksyä, ettei ihan käsitä tapahtumia.

Puolen tunnin mittaisen tapahtumasarjan lopussa kone sylkäisee ulos maalauksen.

Silkkaa magiaa!

Teoksellaan kuvataiteilija Leena Nio (s. 1982) sekä taikuri, teatteriohjaaja ja kuvataiteilija Kalle Nio (s. 1982) haluavat haastaa maalaustaiteen ja taiteilijuuden sääntöjä sekä pohtia taiteilijuutta nykypäivän alati automatisoituvassa maailmassa.

Elämme aikaa, joka toisaalta korostaa taiteilijabrändejä ja tarinoita teosten takana, mutta samalla pyrkii hävittämään ihmisen ja tämän kädenjäljen algoritmien taakse. Leena Nion mukaan Maalauskone-teoksessa maalaus on tähti, se, jota katsotaan ja johon keskitytään.

Maalauskone on Leena ja Kalle Nion ensimmäinen yhteisteos.

Teoksen idean taiteilijat kertovat syntyneen lopulta aika helposti.

”Meitä kiinnosti tuoda taidemaalarin työprosessi näkyville. Näyttelyissä on aina esillä valmis maalaus, mutta se on vain jäävuoren huippu. Sitä on saattanut edeltää kymmenen epäonnistunutta maalausta ja hirveä tuska”, Kalle Nio kertoo.

”Itseäni voisi kiinnostaa nähdä näyttelyssä pilalle menneet työt, ne käännekohdat, kun työhuoneella on lähtenyt syntymään jotain uutta. Virheet ovat usein kiinnostavimpia juttuja”, Leena Nio sanoo.

Siksi heidän koneensa tuottama teos sisältää ennalta-arvaamattomia yksityiskohtia ja virheitä. Myös maalin kuivuminen ja valuminen ovat niitä yleisöltä piiloon jääviä prosesseja, jotka tapahtuvat tavallisesti maalarin työhuoneella.

”On sellainen vanha sanonta, että mikään ei ole yhtä tylsää kuin maalin kuivuminen ja sen tuijottaminen. Me otimme sen haasteeksi: laitetaanpa ihmiset tuijottamaan kuivuvaa maalia, koska tosiasiassa se voi olla tosi kiinnostavaa”, Kalle Nio kuvailee.

Seitsemäntoistavuotiaista asti yhdessä olleelle Nion pariskunnalle Maalauskone on ensimmäinen yhteisteos.

”Jos yhdistää työt ja huvin, se usein johtaa katastrofiin. Olemme siksi yrittäneet pitää hommat erillisinä”, Kalle Nio sanoo.

He ovat yrittäneet pitää huolta siitä, että molempien työprojektit eivät olisi käynnissä samaan aikaan. Ihan käytännönkin syistä, sillä perheeseen kuuluu myös 13-vuotias poika.

”Toinen on voinut hoitaa lasta ja kotia ja toinen on saanut keskittyä enemmän töihin”, Leena Nio sanoo.

”Me molemmat työskentelemme projekti kerrallaan. Ne ovat yleensä aika intensiivisiä, varsinkin loppua kohden, kuten nytkin. Poika on vähän heitteillä”, Kalle Nio sanoo ja nauraa.

Yhteisen teoksen tekeminen ei ollut Nion pariskunnan oma idea, vaan ehdotus tuli näyttelyn kuraattorilta Ingrid Ormanilta.

Leena Nion mukaan tehtävään oli helppo heittäytyä, koska pitkään yhdessä ollut pariskunta tuntee toistensa työmoraalin.

”Voi luottaa siihen, että toinen paneutuu yhtä suurella intohimolla projektiin. Tykkäämme samantyyppisistä visuaalisista jutuista, joten jonkinlainen yhteinen visuaalinen kieli oli jo olemassa, vaikka olemmekin työskennelleet ihan eri medioiden parissa.”

Ars Fennica -ehdokkaanakin ollut Leena Nio on nykytaiteilija, joka tunnetaan monikerroksisista öljymaalauksistaan. Teokset luovat usein illuusion erilaisten tekstuurien läsnäolosta. Niosta on sanottu muun muassa, että hän onnistuu uudistamaan maalaustaidettaan yhä uudelleen.

Kalle Nio on Suomen kansainvälisesti tunnetuimman visuaalisen teatteriryhmän WHS:n perustajajäsen. WHS on esiintynyt yli 30 maassa ja sen poikkitaiteelliset esitykset sisältävät sirkusta, teatteria, tanssia ja nukketeatteria. Myös Maalauskone on tuotettu yhteistyössä WHS:n kanssa.

”Olemme aina myötäeläneet toistemme projekteja, olleet reflektiopintana. Kun kaksi taiteilijaa on yhdessä, niin kyllähän teokset ja taide on se, mistä puhutaan”, Leena Nio sanoo.

Myös kuvataiteen maisteriksi valmistunut Kalle Nio käyttää usein teostensa lähtökohtana viime vuosituhannen näyttämötaikuutta. Helsingin Sanomien kriitikko kuvaili vuonna 2019 The Green -esitystä arvioidessaan, että ”Kalle Nio on luomassa uutta genreä esittämistaiteisiin. Jotain, mille ei ehkä vielä ole nimeä.”

Nio sanoo itse halunneensa töissään useasti pohtia sitä, mikä on taikuutta ja mikä ei ole.

”Miksi pidämme vaikkapa yksinkertaista korttitemppua taikuutena, mutta esimerkiksi lentokone tai jääkaappi ei ole meille taikuutta, vaikka suurin osa meistä ei varsinaisesti tiedäkään, miten ne toimivat”, hän toteaa.

Taikuus on hänen mielestään taiteenlajina erityinen siinä mielessä, että se voi luoda kokijassa hämmästyksen tunteen ja kokemuksen yliluonnollisesta tavalla, jota harva muu taiteenlaji voi saavuttaa.

”Siksi usein minulle mielekäs positio taiteessani on liikkua jossain taikuuden rajoilla. On kiinnostavaa, jos saan yleisön pohtimaan sitä, onko heidän näkemänsä totta vai taikaa ja ehkä näin pohtimaan todellisuuden luonnetta.”

Samuli Kosminen (keskellä) on säveltänyt musiikin, joka soi koko sen ajan, kun Leena ja Kalle Nion luoma Maalauskone työstää maalausta.

Esitykselliset maalausperformanssit pohjautuvat Niojen mukaan usein jonkinlaiseen roiskemaalaukseen, mutta sellainen estetiikka ei heitä kiinnostanut. He halusivat Maalauskoneensa tekevän teoksia, joiden aiheet ovat hyvin perinteisiä aina muotokuvista ja maisemista asetelmiin.

”Tutkimme aika paljon 1800-luvun taikakirjallisuutta, sitä millaisia erilaisia automaatteja ja laitteita taikureilla on ollut. Ja niitähän on ollut ihan hirveästi”, Kalle Nio kertoo.

Hän on tehnyt paljon töitä videon kanssa, joten kaksikko kokeili myös, löytyisikö videoprojisointien ja maalauksen yhdistelmästä jotain mielenkiintoista.

”Hyvin pian tajusimme, että emme halua sitä. Maailma on täynnä ruutuja, ja maalaus on vastapaino sille. Päädyimme käyttämään vain välineistöä tai tekniikka, joka olisi voitu tehdä 1800-luvullakin.”

Maalauskoneeseen sisältyy Emmassa yksi esitys joka lauantai. Sen aikana syntyy aina uusi maalaus, ja nuo maalaukset ripustetaan jokaisen näytöksen päätteeksi näyttelytilaan.

Maalauskoneen ympärillä leijuvaa taianomaista tunnelmaa ylläpitää lumoava musiikki, jonka on säveltänyt Samuli Kosminen. Kosminen ja Kalle Nio ovat tuttu työpari, sillä Kosminen on tehnyt paljon musiikkia WHS-teatterin esityksiin.

Teoksen äänimaailmaa luodessaan Kosminen kävi keskusteluja Leena Nion kanssa siitä, millaisia tuntemuksia tällä on esimerkiksi silloin, kun hän maalaa ja kun maalaus valmistuu. Millainen musiikillinen sävy tai tunne niihin tilanteisiin voisi sopia?

”Oli koskettavaakin kuulla, kun Leena sanoi, että silloin kun taulu valmistuu, hänellä on haikea tai jopa surullinen fiilis. Ehkä se vähän heijastuu musiikkiin”, Kosminen sanoo.

Niot ovat viettäneet Maalauskone-projektinsa parissa aikaa jo pitkään, sillä koronaviruspandemia siirsi teoksen julkaisuaikataulua vuodella. Kuution muotoista teosta he ovat joutuneet säilyttämään ateljeekodissaan keskellä studiotilaa. Se ei ole ainakaan helpottanut elämää. Pariskunnan poikakin on saanut jo yliannostuksen koko koneesta.

”Se on niin suuri, että koneen ja seinän väliin jäi ehkä metrin suuruinen kaistale. Olemme vitsailleet, että tämä on ollut vähän sellainen hirviö meidän kotona”, Kalle Nio sanoo.

Siellä kotona konetta on viritetty ja yritetty saada toimimaan niin, että se tekisi jotain järkevää, jotain näyttelykelpoista, sellaista, mitä kehtaa tuoda museoon.

”Olemme käynnistäneet koneen, mutta se on itse sanellut täysin, miten homma pitää tehdä. Aina kun olemme yrittäneet tehdä jotain vähän eri tavalla, niin kone sanookin yhtäkkiä, että se on mahdotonta, ei toimi. Tämä on ollut sellainen hassu Frankensteinin hirviö -tyyppinen juttu”, Kalle Nio kertoo.

”Meillä on kotona satoja erilaisia teoksia, joita kone on tehnyt. Osa on ihan kauheita, osa ihan hauskoja. Lopulta saimme se tekemään sellaisia kuin halusimme, mutta siinä oli ihan valtava työ.”

Onko siis pääteltävissä, että taiteilijapariskunta ei ihan heti aio ryhtyä uuteen yhteistyöprojektiin?

”Ei tästä mitään traumoja ole jäänyt, mutta varmaan tämän jälkeen haluamme keskittyä omiin seuraaviin projekteihimme”, Leena Nio sanoo.

Maalauskone on esillä Emma-museossa 12.12.2021 saakka. Esityksiä järjestetään joka lauantai ja niihin varataan paikka ennakkoon verkossa.