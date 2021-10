”Heikkous on hirmuinen voima”, Röngän menestynyt mutta syntytaustaansa häpeävä mies tuumii.

Vuonna 2002 kirjailijana aloittanut Matti Rönkä on julkaissut jo alun toistakymmentä teosta.

Matti Rönkä: Surutalo. Gummerus. 287 s.

Heti alusta lähtien ja sivu sivulta vahvistuu käsitys: olen lukenut tämän kirjan jo aikaisemminkin.

Vahvistuu hyvällä tavalla. Sillä kukapa ei olisi epäillyt itseään, hävennytkin, ja ollut nuorena aivan varma, että ei toista vanhempiensa käyttäytymismalleja, jos joskus omalle kohdalle lapsia siunautuu – ja sitten karvaasti huomaa kuitenkin tekevänsä juuri niin.

Vaikka koko muu maailma olisi sinuun tyytyväinen, itse et ole.

Tätä kaikkea Outokummussa kasvanut Matti Rönkä (s. 1959) sanoittaa rauhallisen napakasti uransa toistaiseksi parhaassa ja käsittääkseni ainakin osin myös omakohtaisimmassa romaanissa Surutalo.

”Heikkous on hirmuinen voima”, Röngän päähenkilö toteaa.

Hän on Pohjois-Karjalan syrjäkodista noussut niin menestyneeksi arkkitehdiksi ja muotoilijaksi, että naamajulkisuuttakin piisaa. Merkkihenkilön sädekehän alla kulkee myös raskas laahus:

”Eivät tienneet että olin jalkapuolen puusepän piirtelevä poika, kotona ulkohuussi ja ruokapöydässä ankeat eväät.”

Kyseisen Jukan äiti kuoli varhain, ja välit isään katkesivat lopullisesti yhteen lyöntiin.

Olisikohan hänen nyt kuusikymppisenä viimeinkin mahdollista hankkia itselleen onnellinen lapsuus? Tai edes siedettävä.

Sitä painia Jukka käy menneisyytensä ja itsensä kanssa palatessaan apeuden asuinsijalle isän kuoltua. Konkurssista toiseen kompastelleesta isoveljestä ei ole kotitalon lunastajaksi.

Kyllä Röngän romaanissa asetelmallisuuden vikaa on. Menneisyyden hiilloksella kohtaavat veljekset ovat jin ja jang, toisiaan täydentävät perusvoimat ynnä -heikkoudet.

Keskikoulupohjalta kupruja tekevästä sutkista isoveljestä pitävät kaikki hänen omasta jälkikasvustaan kotiseudun kapakkaruusujen kautta aina Jukan ainoaan tyttäreen asti – joka on paennut oman sivistyneen asia pena isänsä kovaa kättä Japaniin saakka.

Jukalla on pesänselvityksen paikka niin Karjalan korvessa, etelän uljaassa merenrantakodissa kuin omassa päässäänkin.

Sen sijaa isoveli ei ihmeemmin kärvistele, ei menneisyyttä eikä nykyisyyttä. Hänen katsannossaan kaikenlaista on ollut ja on, mutta kaikesta on selvitty ja selvitään. Infarktistakin, Karjalan pojan kypsän iän initiaatioriitistä.

Maailmalla menestynyt Jukka huomaa kadehtivansa susirajoilla soitellen maallisen menemään pistelevää, tykättyä veljeään. Peilissä hän näkee lannistavan ja ilottoman isänsä.

Asetelmallisuuden vika kääntyy ansioksi. Dramatisaatio muistuttaa kamarinäytelmää.

Takautumajaksot tuovat intohimojensa perässä kulkevan Jukan Helsinkiin opiskelemaan. Siten Surutalo on myös suuren muuton ja luokkanousun kuvaus, vaikka se leveän pensselin sijasta maalaileekin lähinnä vain anekdootteja sankarinsa huvittavista sekä kipeistä sattumuksista.

Röngän tekstiä nautiskelee kuin hyvän ystävän mojovaa puhetta. Vanhakantaisesti voisi puhua veijariromaanista, vaikka sovintoteema hakeekin aineksensa paljolti alakulon sävyistä.

Surutalo on uutuudelle hyvä nimi, kuten olisi ollut myös Iloisin suru, jollei Juhani Peltonen jo olisi antanut sitä vuoden 1986 romaanilleen. Molemmissa epätoivon kokeminen on suorastaan lahjakkuuden laji. Mutta toisin kuin Peltosen kirkkoherra Röngän arkkitehti ei rakastu kurimukseensa vaan haluaa siitä irti.

Jos työuran loppu onkin yhtä nuorempien ohittamaksi tulemista ja kelpo asuintalojen suunnittelu suistunut auton keskikonsolin palvelumuotoiluksi, olkoon niin. Sen sijaan suhteet läheisiin on korjattavissa.

Tuskin viittä vaille vanhuksella voi parempaa intohimoa ollakaan.