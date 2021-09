Kiertueen ensimmäinen konsertti järjestetään New Yorkissa tänään 22. syyskuuta. Konsertti taltioidaan ja esitetään 25. syyskuuta osana vuorokauden kestävää maailmanlaajuista Global Citize Live -tapahtumaa.

Hiphopin superyhtye The Fugees tekee maailmankiertueen mittaisen paluun juhlistaakseen ylistetyn The Score -albuminsa 25-vuotispäivää, kertoo muun muassa The Guardian.

Kahteentoista kaupunkiin ympäri maailman ulottuva kiertue tuo Lauryn Hillin, Wyclef Jeanin ja Prakazrel ”Pras” Michelin yhdessä lavalle ensimmäistä kertaa viiteentoista vuoteen.

”The Fugeesilla on monimutkainen mutta merkittävä historia”, Hill sanoi tiedotteessa. ”Päätin kunnioittaa tätä merkityksellistä projektia, sen juhlavuotta, ja faneja jotka arvostavat musiikkiamme luomalla meille rauhanomaisen alustan jolla voimme yhdistyä, esittää rakastamaamme musiikkia ja näyttää maailmalle esimerkkiä sovinnon tekemisestä.”

Lauryn Hill lauloi Fugeesin keikalla Helsingissä joulukuussa 2005.

Ensimmäinen konsertti järjestetään New Yorkissa tänään keskiviikkona 22. syyskuuta. Konsertti taltioidaan ja esitetään 25. syyskuuta osana vuorokauden kestävää maailmanlaajuista Global Citize Live -tapahtumaa, jonka tarkoituksena on vedota maailman johtajia puolustamaan planeettaa ja taistelemaan köyhyyttä vastaan. Yhteistyö Global Citizenin kanssa jatkuu hyväntekeväisyyshankkeiden parissa Fugeesin kiertueen ajan.

New Yorkin jälkeen kiertue jatkaa matkaansa muun muassa Chicagoon, Miamiin, Pariisiin ja Lontooseen sekä tarkemmin nimeämättömiin kaupunkeihin Nigeriassa ja Ghanassa.

Aiemmin yhtye on yhdistynyt hetkeksi vuonna 2005 Take It Easy -singleä varten. Tuolloin 1990-luvun menestynein hiphop-yhtye soitti yllättäen ensimmäisen täysimittaisen konserttinsa kahdeksaan vuoteen Helsingissä Hartwall-areenalla. Kyseessä oli Fugeesin ensimmäinen esiintyminen Suomessa.

Vuonna 1996 julkaistu The Score oli Fugeesin toinen ja viimeinen albumi, ja se palkittiin kahdella Grammy-palkinnolla, tehden yhtyeestä ensimmäisen vuoden albumi -palkinnon voittaneen hiphop-ryhmän. Albumi sisältää muun muassa kappaleet Ready or Not ja Killing Me Softly, ja sitä on myyty yli 22 miljoonaa kappaletta ympäri maailman. Albumin julkaisun jälkeen superyhtyeen jäsenet erkanivat omille teilleen ja jatkoivat sooloartisteina.

Tiedossa ei ole liittyykö uuteen kiertueeseen myös uuden musiikin julkaisemista.

Wyclef Jean ja Pras Michel Fugeesin Helsingin-konsertissa joulukuussa 2005.

