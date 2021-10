Mikä on tämän vuoden isoin hitti?

Yleensä tässä vaiheessa vuotta tuohon kysymykseen on ollut tarjolla helppo vastaus, luultavasti parikin hyvää vaihtoehtoa.

Mutta nyt on hiljaista. Koko kuluneen vuoden ajan olen huomannut pohtivani, miten uudet, koko kansaa puhuttelevat kappaleet loistavat poissaolollaan.

Toisin oli vielä vuosien 2019–2020 vaihteessa, vähän ennen pandemian alkua. Suuren yleisön tietoisuuteen ilmestyi kaksi artistia, joista kukaan ei ollut kuullut aiemmin. Toinen oli Lahdesta lähtöisin oleva laulaja-laulunkirjoittaja Behm, joka julkaisi kappaleen Hei rakas. Toinen taas oli raumalainen räppäri William, jolta ilmestyi biisi Penelope. Yhtäkkiä he olivat kaikkialla.

Kun Behmistä ja Williamista oli puhuttu kuukausia, kuumin keskustelu heidän ympärillään hiipui. Sen jälkeen on tapahtunut jotain outoa: huomio ei ole siirtynyt selvästi oikein mihinkään.

Viimeisin 10 miljoonan kuuntelun rajan Spotifyssa ylittänyt suomenkielinen kappale on edelleen Behmin Frida. Se julkaistiin 13. heinäkuuta 2020.

JVG ei osunut hittisuoneen uusimmalla yrityksellään.

Toki kohtuullisia onnistumisia on ollut. Erika Vikman ja hänen kappaleensa Syntisten pöytä olivat loppuvuoden 2020 suurin piristysruiske. Sitten menestystaival ei ole jatkunut samanlaisena. Jopa Vikmanin ja Arttu Wiskarin kesäkumikappale Tääl on niin kuuma jäi suosioltaan vaisuksi. Ei tullut kuuma, tuli enintään lämpimähkö.

Yrittämisestä ei ole ollut pulaa. Uutta musiikkia ovat julkaisseet liki kaikki kotimaiset ykkösartistit, kuten Antti Tuisku, Chisu, Sanni, JVG, Vesala, Gasellit, Kaija Koo, Lauri Tähkä, Abreu, Ellinoora ja Teflon Brothers.

Menestys on ollut vaihtelevaa. Osa on flopannut pahasti: esimerkiksi JVG:n Liike on lääke ei lähtenyt liikkeelle ollenkaan. Osa on menestynyt hyvin, mutta nekään eivät ole olleet samanlaisia jättionnistumisia kuin artistien isoimmat hitit. Tällaiseksi voi luokitella esimerkiksi viime vuoden lopussa julkaistun Ellinooran Dinosauruksii.

A-luokan nimien lisäksi Spotifyssa huomattavaa menestystä on takonut muutama muu tuntemattomampi nimi. Kesähitin tehtaili Portion Boys coveroimalla Mattia ja Teppoa kappaleellaan Vauhti kiihtyy. Lukemat ovat kiihtyneet kuuteen miljoonaan kuunteluun.

Kun puhutaan jättihiteistä, on oikeastaan väärin katsoa vain Spotify-lukuja. Todellinen koko kansan hitti on sellainen, jonka ”kaikki tuntevat”. Se edellyttää suuria radiosoittomääriä. Radiosoittoa tilastoivan Radiomonitorin kärkipaikoilla keikkuu tuttuja nimiä viime vuodelta: Ellinoora, Behm ja Erika Vikman.

Niiden lisäksi esiin nousee kaksi selvää suurta onnistujaa, joiden biisit ovat saavuttaneet ison yleisön sekä radiossa että striimausmaailmassa.

Ellinoora esiintyi Tammerfest-festivaalilla heinäkuussa.

Paluunsa tehneen Haloo Helsingin täysosuma oli herkistelybiisi Piilotan mun kyyneleet. Se on vuoden soitetuin kotimainen kappale radiossa, ja myös Spotifyssa se on menestynyt paremmin kuin muut suomenkieliset: striimauksia on nyt noin kahdeksan miljoonaa, eli kymmenen miljoonan raja rikkoutuu kyllä.

Euroviisu-menestyjä Blind Channel on puolestaan oma lukunsa. On hieman siinä ja tässä, onko Dark Side todella koko kansan hitti, joka tunnetaan myös Muonion Shellillä, mutta hyvin lähellä sitä asemaa ollaan keväisen huomion ansiosta. Spotifyssa biisi on striimannut lähes 40 miljoonaa kertaa, mutta kuuntelusta vain alle viidennes on peräisin Suomesta.

Keskustelu ”striimauspalveluiden megahittien kuolemasta” ei ole jäänyt vain Suomen rajojen sisälle. Music Business Worlwide -sivusto nosti kesällä esille, miten alkuvuoden kuunnelluimmaksi kappaleeksi Yhdysvalloissa noussutta Olivia Rodrigon Driver’s Licensea on striimattu yli 200 miljoonaa kertaa vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisen puoliskon isointa hittiä samassa ajassa.

Blind Channel soitti Allas Sea Poolissa Helsingissä elokuussa.

Oskari Onninen analysoi Spotify-kuuntelun muutosta HS:ssa viime joulukuussa. Silloin Sony Musicin kotimaisen tuotannon johtaja Timo Kuoppamäki kertoi oleellisen tiedon: kärkihittien kuuntelun osuus Spotifyn kokonaiskuuntelusta on laskenut selvästi.

Kun Spotify viime vuonna julkisti vuoden 2020 kuunnelluimmat artistinsa, listan kärjessä oli JVG, jolta oli tullut koko vuoden aikana yksi uusi kappale – eikä se ollut erityinen hitti. Se kertoo hyvin paljon siitä, miten Spotify tarjoilee käyttäjille nykyisin vähemmän uutta musiikkia ja enemmän vanhoja tuttuja biisejä algoritmiin pohjautuen.

Muutokset Spotifyn käytössä ovat silti vain yksi selitys. Nelonen Median musiikkijohtaja Mikko Koivusipilä sanoo, että aiemmin Suomessa on vuoden aikana syntynyt 12–14 koko kansan tuntemaa biisiä. Viime vuonna niitä oli alle kymmenen. Tänä vuonna saatetaan jäädä vieläkin pienempään määrään.

Mahdollisia syitä muutokselle riittää. Spotify-kulutuksen lisäksi vaikutusta on varmasti muun muassa nuorison suosimalla Tiktok-palvelulla. Tiktokissa suosituksi nousevat erilaisten haastevideoiden ansiosta vuosia tai vuosikymmeniä vanhat hitit.

Livekeikoilla saattaa myös olla yllättävän iso merkitys siihen, että kappaleet tavoittavat suuren yleisön, ja korona-aikana keikkoja ei ole pahemmin ollut. On tuskin sattumaa, että euroviisufinaalin jälkeisinä päivinä Blind Channelin ja viisuvoittaja Måneskinin kappaleet striimasivat Spotifyssa enemmän kuin mitkään biisit koko pandemia-aikana. Kesän 2021 kolme kuunnelluinta kappaletta Suomen Spotifyssa oli Måneskinin tuotantoa.

Jotkut uskovat edelleen, että suurimmat potentiaaliset hitit on saatettu jättää ”odottamaan parempaa aikaa”. Tämä on tyrmätty levy-yhtiöistä, mutta esimerkiksi Sonyn Timo Kuoppamäki pitää mahdollisena, että kiertueiden lykkääntyminen on vaikuttanut myös julkaisuaikataulujen muutoksiin.

Ja sitten on olemassa se vaihtoehto, että koronapandemia ei vain ruoki artistien luovuutta. Mitä jos tällaisena tylsänä aikana on yksinkertaisesti vaikea kehittää osuvia, koko kansan tajuntaan uppoavia kappaleita?

Musiikkialalla on alettu jo keskittää huomiota kliseisesti sanottuna pitkään juoksuun. Kappaleisiin, jotka jäävät soimaan ihmisten soittolistoille ja jopa radiokanaville vuosikausiksi ja joihin Spotifyn algoritmi ohjaa uudestaan ja uudestaan.

Samalla pikavoittoihin yritetään keksiä uusia keinoja. Yksi sellainen nähtiin Suomessa alkusyksystä, kun kolme räppäriä Cledos, Ibe ja Avaragekidluke julkaisivat suomenkielisen version Ruotsissa suursuosioon nousseesta Samma Gamla Vanliga -kappaleesta yhdessä biisin alkuperäisen esittäjän A36:n kanssa. Se rikkoi alle kahdessa viikossa miljoonan kuuntelun rajan Spotifyssa.

Warnerilta kerrotaan, että paikallisten versioiden tekeminen ulkomailla menestyneistä kappaleista on tällä hetkellä tietoinen strategia. Otetaan toisaalla toiminut biisi ja tehdään siitä oman maan markkinoille vetävä versio kotimaisilla artisteilla.

Yhdysvalloissa on jo vuosien ajan ”paikallistettu” esimerkiksi espanjankielisiä superhittejä: Despacitosta tehtiin amerikkalaisille houkuttelevampi versio lisäämällä mukaan Justin Bieber. Korealaisen BTS-poikabändin kappaleesta uuden version on tehnyt Megan Thee Stallion.

Kuulostaa etäisesti samalta, mitä Suomessa harjoitettiin jo vuosikymmeniä sitten, kun Vexi Salmen ja Junnu Vainion kaltaiset sanoittajamestarit kirjailivat ulkomaisista kappaleista kotimaisia käännösiskelmiä. Ehkä hittitehtailu palaa Suomessa juurilleen.