Spekulaatiot seuraavasta James Bondista käyvät yhä kuumempina. Nyt Daniel Craig on kertonut oman näkemyksensä.

Daniel Craig on jättämässä jäähyväiset agenttiroolilleen.

Spekulaatiot siitä, kuka näyttelee jatkossa James Bondia, käyvät kuumina. Muutaman viime vuoden aikana roolin tekijäksi on ehdoteltu julkisuudessa useita eri nimiä. Erityisesti roolia on toivottu vaihteeksi joko naiselle tai muulle kuin valkoihoiselle näyttelijälle.

Nyt kysymys on entistäkin ajankohtaisempi: viimeinen Daniel Craigin tähdittämä Bond-elokuva No Time to Die tulee pitkän viivästyksen jälkeen ensi-iltaan Euroopassa tällä viikolla.

Craig on näytellyt Bondia yhteensä viidessä elokuvassa. Niistä ensimmäinen, Casino Royale, julkaistiin vuonna 2006.

Nyt Craig on itsekin ottanut kantaa näyttelijäkysymykseen. Hän kertoi Radio Times -lehden haastattelussa, ettei naisnäyttelijän pitäisi ryhtyä James Bondiksi. Craigin mielestä naiset ansaitsevat omat, heille kirjoitetut roolinsa, eikä heidän pitäisi tyytyä miehille kirjoitettuihin rooleihin.

”Yksinkertaisesti maailmassa pitäisi olla parempia rooleja sekä naisille että ei-valkoisille”, Craig sanoi haastattelussa.

”Miksi naisen pitäisi näytellä James Bondia, kun naiselle pitäisi olla kirjoitettuna yhtä hyvä rooli kuin James Bondin rooli on.”

Uusimman Bond-elokuvan käsikirjoitusryhmässä on ollut mukana feministisen komediasarja Fleabagin luoja Phoebe Waller-Bridge. Craigin mukaan Waller-Bridge kyllä vaikutti jonkin verran käsikirjoitukseen, mutta tällä ei ollut elokuvasarjan pitkäaikaisena fanina aikomuskaan lähteä viemään hahmoa uuteen suuntaan.

”Hänellä on iso vaikutus tähän elokuvaan. Hänen onnistui pitää se yhtä aikaa trillerinä mutta tuomaan siihen myös huumoria. Mutta Phoebe ei tullut tiimiin muuttaakseen Bondia.”

Waller-Bridge itse kertoi BBC:lle vuonna 2019, että hänet otettiin mukaan ”auttamaan” Bond-käsikirjoituksen kanssa.

Kyseessä on ensimmäinen #metoo- ja Black Lives Matter -aikakaudella julkaistu James Bond -elokuva.

”He halusivat parannuksia muutamiin hahmoihin ja tarinaan”, Waller-Bridge kertoi.

Mutta vaikka elokuvasarjaa on syytetty historiansa varrella muun muassa misogyniasta, palkittu käsikirjoittaja ja näyttelijä sanoi, ettei häntä kehotettu muuttamaan elokuvien koko kulttuuria.

”He tekivät sen jo itse”, Waller-Bridge sanoi. ”He keskustelevat itsensä kanssa koko ajan. Minun osallistumiseni oli paljon käytännönläheisempää. He sanoivat: ’Olet kirjailija, tarvitsemme apua näiden kohtausten kanssa. Keksi dialogi näille hahmoille.’”

Daniel Craig on kertonut, että Waller-Bridgen palkkaaminen käsikirjoitustiimiin olisi ollut hänen ideansa. Waller-Bridgen mukaan idea olisi tullut kuitenkin elokuvan tuottajalta Barbara Broccolilta.

Waller-Bridgen lisäksi No Time to Die -elokuvan tekijöissä näkyy nyt enemmän muitakin naisia, sekä kameran takana että edessä. Näyttelijäkuntaan on liittynyt esimerkiksi Lashana Lynch, joka näyttelee 00-agentti Nomin roolin. Aiemmin huhuttiin virheellisesti, että Lynch olisi ottanut tulevassa elokuvassa jopa Bondin roolin.

Phoebe Waller-Bridge on vasta toinen nainen Bond-elokuvien käsikirjoittajana elokuvasarjan pian 60-vuotien historian aikana. Ensimmäinen nainen tehtävässä oli Johanna Harwood, joka oli kirjoittamassa kahta ensimmäistä Bond-elokuvaa 1960-luvun alussa.

No Time to Die tulee ensi-iltaan Suomessa 30. syyskuuta. Yhdysvalloissa se näkee päivänvalon 8. lokakuuta.

Oikaisu 22.9. klo 13.12: Korjattu Craigin sitaattia. Parempia rooleja pitäisi olla naisille ja ei-valkoisille, ei miehille ja ei-valkoisille.